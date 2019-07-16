Четырех сотрудников МВД уволили из-за дела Голунова

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ЕСПЧ получил около 100 жалоб россиянок на домашнее насилие

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) получил от россиянок около 100 жалоб на домашнее насилие, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на избранного от России судью ЕСПЧ Дмитрия Дедова.

При этом ранее Минюст заявлял, что за восемь лет (с 2010 по 2018 гг.) в Страсбург поступило лишь шесть подобных жалоб. Так в министерстве ответили на вопрос, сколько обращений от россиянок рассматривает ЕСПЧ помимо дела россиянки Виктории Володиной, обратившейся с иском в июне 2017 г.

Обращение 34-летней Володиной стало первой жалобой из России о домашнем насилии, которую удовлетворил ЕСПЧ. В июле этого года суд присудил ей 20 000 евро. Володина жаловалась на то, что полиция и суды не защитили ее от повторяющихся случаев домашнего насилия. В частности, речь шла о побоях, похищении, преследовании и угрозах. В прошлом году россиянка сменила имя и уехала из страны.

ЕСПЧ также обратил внимание на то, что в России нет законодательства, сдерживающего домашнее насилие, а пострадавшие не получают помощи. В своем решении суд подчеркнул, что российские власти не «признают серьезность и масштабность проблемы домашнего насилия и дискриминационный эффект, которое оно оказывает на женщин».