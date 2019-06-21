МВД нашло нарушения в работе задержавших Голунова полицейских
Уголовное дело о попытке сбыта наркотиков, фигурантом которого был журналист «Медузы» Иван Голунов, направят в прокуратуру Москвы, чтобы затем передать его следователям Следственного комитета России, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве. В сообщении говорится, что при задержании Голунова были допущены нарушения. Характер нарушений и имена совершивших их сотрудников УВД по ЗАО Москвы в ведомстве не уточнили.
Голунов был задержан 6 июня, его обвинили в покушении на сбыт наркотиков. Журналист рассказал, что сотрудники полиции в гражданской одежде его избили, отвезли в отделение УВД по ЗАО Москвы, где заставили раздеться догола для досмотра и попытались снять отпечатки пальцев. Ему также не давали связаться с адвокатом или предупредить о задержании близких. Адвокат у Голунова появился лишь спустя 15 часов после задержания.
В поддержку журналиста высказались представители СМИ, общественные деятели, политики, бизнесмены, музыканты, посчитавшие дело против него сфабрикованным. Кроме того, у здания Главного управления МВД России по Москве проходили одиночные пикеты в течение нескольких дней.
11 июня все обвинения с Голунова были сняты «в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления», а его самого отпустили из-под домашнего ареста. 13 июня в связи с делом Голунова были уволены два генерала МВД – начальник УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков и начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин.
В интервью телеведущей Ксении Собчак Голунов рассказал, что был избит оперативником по имени Максим Уметбаев. По словам Голунова, Уметбаев дважды ударил его кулаком в висок, а потом наступил ногой на грудь, когда тот упал и лежал на земле. Вопросы у задержанного вызвали также понятые, которые, по его мнению, могли быть знакомы с оперативниками, и процесс обысков у него дома.
Как общественное мнение влияло на громкие уголовные дела
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21 января 2015 г. сотрудники ФСБ арестовали жительницу Смоленской области многодетную мать Светлану Давыдову по обвинению в государственной измене. По версии следствия, она сообщила по телефону в посольство Украины, что военнослужащие расположенной вблизи ее дома воинской части ГРУ, возможно, едут в командировку в Донбасс. Арест Давыдовой вызвал критику в соцсетях и множество публикаций в СМИ
8 ноября 2016 г. Катайский райсуд Курганской области приговорил сотрудницу детсада Евгению Чудновец к шести месяцам лишения свободы (позже срок снизили до пяти месяцев). Ее обвинили в распространении детской порнографии путем репоста в соцсети видеоролика об издевательствах вожатых детского лагеря над раздетым ребенком.
В соцсетях и СМИ началась кампания в поддержку осужденной, петиция на портале change.org набрала более 127 000 подписей. На пресс-конференции 23 декабря вопрос о Чудновец был задан президенту Владимиру Путину, который пообещал разобраться в этом деле
16 марта 2018 г. суд арестовал шесть членов движения «Новое величие», включая 17-летнюю Анну Павликову и 19-летнюю Марию Дубовик. Активистам, якобы готовившим государственный переворот, предъявили обвинение в организации экстремистского сообщества, хотя обвиняемые утверждали, что «Новое величие» создали и координировали сотрудники правоохранительных органов
16 августа суд удовлетворил ходатайства следствия о переводе Павликовой и Дубовик под домашний арест. 28 мая 2019 г. началось рассмотрение дела «Нового величия» по существу
22 января 2018 г. Черемушкинский суд Москвы приговорил врача-гематолога Елену Мисюрину к двум годам лишения свободы. Суд решил, что при проведении забора костного мозга она совершила ошибку, повлекшую гибель пациента. Приговор вызвал возмущение врачебного сообщества: за два дня было собрано более 25 000 подписей, главврачи московских медучреждений написали открытые письма об опасности преследования медиков за ошибки, не связанные с халатностью. К более объективному изучению дела Мисюриной призвали мэр Москвы Сергей Собянин и вице-премьер правительства России Ольга Голодец
Журналист «Медузы» Иван Голунов был задержан 6 июня. Ему были предъявлены обвинения в покушении на сбыт наркотиков. По словам адвокатов, задержание журналиста происходило с многочисленными нарушениями. Сам Голунов заявлял о своей невиновности. Он связывал задержание с выпущенным им расследованием о возможных связях сотрудников ФСБ и похоронной мафии. Коллеги и друзья Голунова считали, что уголовное дело против журналиста сфабриковано