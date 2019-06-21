Политика

Новости

МВД нашло нарушения в работе задержавших Голунова полицейских

Уголовное дело о попытке сбыта наркотиков, фигурантом которого был журналист «Медузы» Иван Голунов, направят в прокуратуру Москвы, чтобы затем передать его следователям Следственного комитета России, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве. В сообщении говорится, что при задержании Голунова были допущены нарушения. Характер нарушений и имена совершивших их сотрудников УВД по ЗАО Москвы в ведомстве не уточнили.

Голунов был задержан 6 июня, его обвинили в покушении на сбыт наркотиков. Журналист рассказал, что сотрудники полиции в гражданской одежде его избили, отвезли в отделение УВД по ЗАО Москвы, где заставили раздеться догола для досмотра и попытались снять отпечатки пальцев. Ему также не давали связаться с адвокатом или предупредить о задержании близких. Адвокат у Голунова появился лишь спустя 15 часов после задержания.

В поддержку журналиста высказались представители СМИ, общественные деятели, политики, бизнесмены, музыканты, посчитавшие дело против него сфабрикованным. Кроме того, у здания Главного управления МВД России по Москве проходили одиночные пикеты в течение нескольких дней.

11 июня все обвинения с Голунова были сняты «в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления», а его самого отпустили из-под домашнего ареста. 13 июня в связи с делом Голунова были уволены два генерала МВД – начальник УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков и начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин.

В интервью телеведущей Ксении Собчак Голунов рассказал, что был избит оперативником по имени Максим Уметбаев. По словам Голунова, Уметбаев дважды ударил его кулаком в висок, а потом наступил ногой на грудь, когда тот упал и лежал на земле. Вопросы у задержанного вызвали также понятые, которые, по его мнению, могли быть знакомы с оперативниками, и процесс обысков у него дома.

Как общественное мнение влияло на громкие уголовные дела