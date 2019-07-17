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Кремль отреагировал на задержание матери, купившей лекарства для сына

Кремль озабочен ситуацией с задержанием матери неизлечимо больного ребенка, которая купила для него незарегистрированный в России препарат от судорог. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Кремль в связи с ситуацией обратится в Минздрав и потребует от ведомства навести порядок в системе оборота медикаментов для паллиативной помощи. «Мы ознакомились [с сообщениями о задержании матери], это действительно вызывает обеспокоенность. Понятно, когда речь идет о каких-то злоупотреблениях, но в данном случае речь идет о матери больного ребенка», – заявил представитель Кремля.

Он отметил, что сейчас «ситуация разрешена, но разрешена частично», поскольку остается уголовное дело против матери, купившей незарегистрированное лекарство. Песков напомнил, что тема оборота наркотических медицинских средств затрагивалась на последней прямой линии с Владимиром Путиным. Тогда же министр здравоохранения Вероника Скворцова обещала разобраться с ситуацией.

О задержании матери ребенка, страдающего от генетического заболевания – болезни Баттена, сообщила в Facebook директор фонда «Дом с маяком» Лида Мониава. По ее словам, Елена Боголюбова 16 июля пришла в почтовое отделение получить посылку с заказанным для ребенка препаратом, не зарегистрированным в России. В этот момент ей сообщили, что она получила контрабанду и задержана. Пресс-служба столичного управления МВД заявила, что сотрудники полиции не участвовали в задержании Боголюбовой. «Этим делом занималась таможенная служба», – уточнил источник «Интерфакса». Женщину отпустили после того, как учредитель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Анна Федермессер позвонила в правительство.

Летом 2018 г. в Москве было возбуждено уголовное дело против матери ребенка-инвалида Екатерины Конновой. Она хотела продать излишки диазепама, которые у нее остались, договорилась с покупателем через интернет. Покупатель оказался сотрудником полиции, женщину задержали с поличным. Ей вменили сбыт наркотиков. Дело вызвало широкий общественный резонанс, позже ГУ МВД Москвы его закрыло.