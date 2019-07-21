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Зампреда правительства Сахалинской области уволили за драку в кафе

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко отстранил от должности заместителя председателя правительства Кирилла Подберезного, сообщается на официальном портале региона. Причиной увольнения стал инцидент в одном из кафе города, следует из сообщения.

Комментируя отставку Подберезного, губернатор отметил, что члены правительства Сахалинской области должны отличаться не только профессионализмом, но и высокими моральными качествами.

Ранее в интернете появилась видеозапись, на которой Подберезный дерется в кафе. Как утверждается в подписи к фото, инцидент произошел в кафе The Soho в Южно-Сахалинске.

Подберезный был назначен зампредом областного правительства в апреле текущего года. Ранее в разные годы он был старшим экономистом петербургского банка «Зенит», заместителем управляющего филиалом ВТБ в Санкт-Петербурге, работал в «Росатоме». В правительство Сахалинской области попал в 2019 г., сначала став исполняющим обязанности советника губернатора. В должности зампреда курировал развитие инвестиционной деятельности и туризма.