Посольство Туркменистана опровергло сообщения о смерти президента страны

Здравствуйте, ! Мы вас узнали, так как вы зарегистрированы на сайте hbr-russia.ru. У сайтов vedomosti.ru и hbr-russia.ru теперь общая система авторизации. Для входа вы можете использовать единый логин и пароль
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Сообщения о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова не соответствуют действительности, заявил ТАСС представитель посольства республики в Москве. «Это абсолютная ложь», – сказал собеседник агентства. Об этом же сказал источник «Коммерсанта» в туркменском министерстве иностранных дел.
Ранее радиостанция «Говорит Москва» сообщила о смерти политика со ссылкой на директора Центра мониторинга евразийских проблем Аслана Рубаева. Источники в Ашхабаде рассказали ему, что президент умер после того, как 15 июля ушел в отпуск.
О том, что Бердымухамедов скончался, сообщили также оппозиционный YouTube-канал «Свободный Туркменистан» со ссылкой на своих корреспондентов в Ашхабаде и Telegram-канал El Murid со ссылкой на туркменскую оппозицию. Причиной смерти называлась острая почечная недостаточность.
Гурбангулы Бердымухамедову 62 года, он стал президентом Туркменистана в апреле 2007 г. и впоследствии дважды переизбирался на этот пост с результатом выше 90%. По образованию Бердымухамедов – врач-стоматолог и в начале карьеры работал по профессии.
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Проблема в экономике России из-за закредитованности населения, по расчетам Министерства экономического развития, «в любом случае взорвется» в 2021 г. Об этом заявил министр экономического развития Максим Орешкин в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«Безболезненно точно уже не получится. Давайте не увеличивать проблему в размере, не отодвигать ее туда. Потому что наши оценки говорят о том, что в 2021 г. она в любом случае взорвется, мы до 2022 г. уже не дотянем», – сказал Орешкин (его слова приводит ТАСС). Министр отметил, что Минэкономразвития сейчас готовит меры, которые позволят замедлить рост кредитования и помочь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
В интервью Орешкин также подчеркнул, что между Минэкономразвития и Центробанком нет никакого противостояния, а есть публичная дискуссия по ряду экономических вопросов.
В конце июня Орешкин раскритиковал Центробанк за то, что тот не принимает никаких мер для замедления темпов роста потребкредитования. Регулятор 28 июня выпустил доклад о причинах и рисках ускоренного роста потребительского кредитования. В нем говорилось, что потребкредитование в существенной степени помогло росту российской экономики и без него рост ВВП в I квартале 2019 г. был бы нулевым. Орешкин в ответ на это написал на своей странице в Facebook: «Я думал, в ЦБ лучше с макроэкономикой». По его словам, он уже год пытается объяснить Центробанку, что отсутствие ограничений в потребительском кредитовании ведет к формированию пузыря.
Позже председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью Reuters заявила, что в розничном кредитовании сейчас нет пузыря. Она назвала большим преувеличением мнение о том, что потребкредитование виновато во всех бедах экономики и в низких доходах населения.
На что россияне готовы брать микрозаймы
Евгений Разумный / Ведомости
Хотя микрофинансовые займы существенно дороже банковских кредитов, россияне продолжают охотно ими пользоваться. Зачастую с весьма оригинальными целями. Примерно в 59% случаев граждане берут микрозаймы на неотложные нужды или скрывают цель, выяснила компания «Домашние деньги». 15% занимают на ремонт, 6% – на бытовую технику
1/16
Денис Гришкин / Ведомости
Однако стандартными целями граждане-заемщики не ограничиваются. Десятки и сотни людей хотели бы взять микрозаймы на весьма экзотические нужды. Лидирующие позиции среди необычных целей займов занимает оплата услуг нотариуса и юриста для получения наследства, чаще всего недвижимости
2/16
Евгений Разумный / Ведомости
Другая довольно популярная цель микрозайма – покупка одежды, костюма для собеседования или даже шубы
3/16
Евгений Разумный / Ведомости
Деньги в долг просят на покупку животных для дальнейшего разведения. В городах – модных пород кошек и собак, в деревнях – скота
4/16
PhotoXpress
Чуть реже в МФК обращаются должники-алиментщики и неплательщики за коммунальные услуги, чтобы погасить текущие обязательства и снять ограничения на выезд за границу. Среди них, по наблюдениям сотрудников «Домашних денег», много дальнобойщиков, которые выезжают в страны ближнего зарубежья – на Украину, в Белоруссию, Казахстан и т. д.
5/16
Евгений Разумный / Ведомости
Некоторым заемщикам не хватает зарплаты на бензин для личного автомобиля, чтобы не ездить на общественном транспорте
6/16
Евгений Разумный / Ведомости
Абонемент в фитнес-центр в 90% случаев пытаются приобрести с помощью микрозаймов женщины в возрасте от 25 до 40 лет
7/16
Денис Абрамов / Ведомости
Займы на оплату путешествий в Крым и Краснодарский край особенно популярны в период с июня по август
8/16
Андрей Гордеев / Ведомости
Встречаются заявки с просьбой одолжить денег на подарок для супруги в качестве примирения (ювелирное изделие, последняя модель смартфона)
9/16
PhotoXpress
Услуги адвокатов недешевы, но, видимо, игра стоит свеч, если некоторые граждане готовы брать микрозаймы на их оплату
10/16
Юрий Смитюк/ТАСС
Некоторые россияне готовы лечить на заемные средства экзотических животных. Как правило, речь идет о змеях и игуанах, реже – об обезьянах и черепахах
11/16
Ярослав Чингаев / для Ведомостей
Находятся и такие, кто просят денег у микрофинансистов и на алкоголь, чаще всего на вино и водку
12/16
Ярослав Чингаев для Ведомостей
В этом году встретились отдельные заявки на ссуды для приобретения дрона
13/16
Денис Абрамов / Ведомости
Даже пополнение коллекции монет и марок, судя по заявкам в МФК, изредка требует внешнего финансирования
14/16
Андрей Гордеев / Ведомости
Отдельные граждане настолько обожают домашних любимцев, что готовы занимать даже на покупку для них одежды. Чаще всего для небольших декоративных собак
15/16
Андрей Гордеев / Ведомости
Довольно редкая, но реально фигурировавшая в заявках клиентов цель микрозайма – взятка
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Жизни и здоровью экипажа британского танкера Stena Impero, задержанного Ираном, ничего не угрожает. Об этом сообщило посольство России в Тегеране. По данным дипломатов, состояние моряков оценивается как хорошее.
В соответствии с международным морским правом до окончания проверочных мероприятий экипаж останется на борту танкера, покинуть корабль моряки не могут, добавило посольство.
Танкер, следовавший под флагом Великобритании в саудовский город Эль-Джубайль, был задержан 19 июля в Ормузском проливе. На его борту находятся 23 члена экипажа, в том числе трое россиян.
Тегеран заявил, что задержал танкер за то, что тот столкнулся с иранским рыболовецким судном и не среагировал на сигнал бедствия. Британский МИД считает произошедшее нарушением международных норм и пообещал Ирану серьезные последствия. Освободить судно также потребовало НАТО. Альянс назвал случившееся вызовом международной свободе судоходства.
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Международная федерация плавания (FINA) выбрала города для проведения чемпионатов мира по водным видам спорта в 2025 и 2027 гг. – ими стали Казань и Будапешт соответственно. Об этом сообщается на странице FINA в Twitter.
Таким образом, оба этих города примут соревнования ровно через 10 лет после того, как там уже проходили чемпионаты мира по плаванию. Казань была столицей ЧМ по водным видам спорта в 2015 г., Будапешт – в 2017 г.
Первый чемпионат мира по водным видам спорта состоялся в 1973 г., он проходил в Белграде. В 2019 г. чемпионат принял корейский Кванджу. Следующие соревнования пройдут в 2021 г. в японской Фукуоке, а в 2023 г. столицей ЧМ станет столица Катара Доха.
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже проводит консультации с людьми, которых видит в будущем на посту премьера страны. Он также рассказал, каким, по его мнению, должен быть человек, который займет пост председателя правительства.
Зеленский считает, что будущий премьер должен быть профессиональным экономистом без политического прошлого. «Я бы очень хотел, чтобы это был абсолютно независимый человек», – добавил президент (его слова приводит «Интерфакс»). Зеленский отметил, что его требования могут не понравиться некоторым людям, которые идут в парламент, потому что они видят себя на месте премьера.
Отвечая на вопрос о создании коалиции в парламенте, Зеленский заявил, что не видит в ней «старых лиц». «Но мы не знаем, какие именно партии пройдут в парламент. Поэтому будем решать после результатов», – подчеркнул президент.
В воскресенье, 21 июля, на Украине проходят внеочередные парламентские выборы. На них будут избраны 450 депутатов Верховной рады: половина – по партийным спискам, а половина – в мажоритарных округах. Для прохождения в Раду партиям необходимо преодолеть порог в 5%.
Сейчас пост премьера Украины занимает Владимир Гройсман. На выборах он возглавляет список партии «Украинская стратегия Гройсмана».
Как проходят выборы в Верховную раду Украины
Valentyn Ogirenko / Reuters
На Украине 21 июля проходят внеочередные выборы в Верховную раду. На фото: президент Владимир Зеленский на избирательном участке
1/10
Efrem Lukatsky / AP
Согласно действующей системе выборов, из 450 народных депутатов половину украинцы выбирают по партийным спискам, другую половину – по одномандатным избирательным округам. На фото: бывший президент Украины Петр Порошенко
2/10
Evgeniy Maloletka / AP
Для прохождения в Раду партиям необходимо преодолеть порог в 5%
3/10
Anatolii STEPANOV / AFP
По данным на 12 часов явка на выборах составила 19,26%
4/10
TATYANA ZENKOVICH / EPA / ТАСС
Согласно последним опросам, фаворитом выборов является партия Зеленского «Слуга народа». Социологи обещают ей 40–50% голосов. Второе место с 9–11% занимает пророссийская «Оппозиционная платформа» Юрия Бойко (на фото) и Виктора Медведчука
5/10
Gleb Garanich / Reuters
Кроме них на преодоление пятипроцентного барьера претендуют «Батькивщина» экс-премьера Юлии Тимошенко (на фото), «Европейская солидарность» Порошенко и несколько других партий
6/10
Efrem Lukatsky / AP
Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук на выборах. Рейтинг его партии «Голос» – 5,9%
7/10
Efrem Lukatsky / AP
В полицию, по данным МВД, уже поступило более 600 жалоб на нарушения на избирательных участках
8/10
Efrem Lukatsky / AP
Большинство обращений связаны с незаконной агитацией
9/10
Evgeniy Maloletka / AP
Избирательные участки будут закрыты в 20.00 (время совпадает с московским)
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко отстранил от должности заместителя председателя правительства Кирилла Подберезного, сообщается на официальном портале региона. Причиной увольнения стал инцидент в одном из кафе города, следует из сообщения.
Комментируя отставку Подберезного, губернатор отметил, что члены правительства Сахалинской области должны отличаться не только профессионализмом, но и высокими моральными качествами.
Ранее в интернете появилась видеозапись, на которой Подберезный дерется в кафе. Как утверждается в подписи к фото, инцидент произошел в кафе The Soho в Южно-Сахалинске.
Подберезный был назначен зампредом областного правительства в апреле текущего года. Ранее в разные годы он был старшим экономистом петербургского банка «Зенит», заместителем управляющего филиалом ВТБ в Санкт-Петербурге, работал в «Росатоме». В правительство Сахалинской области попал в 2019 г., сначала став исполняющим обязанности советника губернатора. В должности зампреда курировал развитие инвестиционной деятельности и туризма.
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Правительство Великобритании планирует ввести в отношении Ирана санкции из-за задержания британского танкера Stena Impero, сообщает газета The Telegraph со ссылкой на источники. По ее данным, об ограничительных мерах может быть объявлено уже 21 июля.
Санкции будут включать в себя дипломатические и экономические меры, в том числе замораживание активов, пишет газета. Кроме того, Лондон может попытаться воздействовать на Евросоюз и ООН, чтобы они возобновили ограничения, снятые с Тегерана в 2016 г. после подписания соглашения об иранской ядерной программе.
Танкер, следовавший под флагом Великобритании, был задержан 19 июля в Ормузском проливе. На его борту находились 23 человека, в том числе трое россиян. Судно следовало в саудовский город Эль-Джубайль.
Тегеран объяснил задержание танкера тем, что он столкнулся с иранским рыболовецким судном и не среагировал на сигнал бедствия. Британское министерство иностранных дел пообещало Ирану серьезные последствия, если танкер не будет освобожден в ближайшее время. Освободить судно также потребовало НАТО. Альянс назвал произошедшее вызовом международной свободе судоходства.
Политика
Новости
МВД Украины рассказало о нарушениях на парламентских выборах
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
К одиннадцати часам утра (время совпадает с московским) в полицию поступило 382 сообщения о нарушениях на выборах в Верховную раду, сообщило МВД Украины.
Большинство жалоб связано с незаконной агитацией (115) и с препятствованием осуществлению избирательного права (21), уточнило ведомство. Также граждане сообщали о конфликтах на избирательных участках (12), подкупе избирателей (10), повреждении имущества (7). Кроме того, поступило одно сообщение о минировании.
В воскресенье, 21 июля, на Украине проходят внеочередные парламентские выборы. На них будут избраны 450 депутатов Верховной рады: половина – по партийным спискам, а половина – в мажоритарных округах. Для прохождения в Раду партиям необходимо преодолеть порог в 5%.
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Британская British Airways и немецкая Lufthansa приостановили полеты в аэропорт Каира из соображений безопасности. Компании назвали это мерой предосторожности, не объяснив, что именно вызвало у них опасения.
Первой о приостановке полетов в столицу Египта объявила British Airways. «Мы постоянно пересматриваем наши меры безопасности во всех наших аэропортах по всему миру и приостановили полеты в Каир на семь дней в качестве меры предосторожности для дальнейшей оценки», – сообщила изданию Financial Times пресс-служба перевозчика вечером 20 июля.
Утром 21 июля о приостановке полетов в Каир заявила Lufthansa. Как передал телеканал ARD, компания заявила, что может возобновить полеты уже сегодня, после оценки ситуации. Каких-либо дополнительных сведений перевозчик не предоставил.
Британское министерство иностранных дел 20 июля выпустило предупреждение для туристов, порекомендовав им отказаться от поездок к западу от долины Нила, а также от полетов в аэропорт Шарм-эш-Шейха, объяснив это повышенной террористической угрозой. В ноябре 2015 г. самолет с российскими туристами, вылетевший из этого аэропорта в Санкт-Петербург, был взорван в воздухе. Погибли 217 пассажиров и семь членов экипажа. ФСБ квалифицировала произошедшее как теракт.
Технологии
Новости
С Байконура запустили корабль «Союз» с тремя членами экипажа
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-13», сообщил «Роскосмос». Трансляция запуска велась на сайте госкорпорации.
На борту корабля находится экипаж длительной экспедиции на Международную космическую станцию (МКС): космонавт «Роскосмоса» Александр Скворцов, астронавт Европейского космического агентства Лука Пармитано и астронавт NASA Эндрю Морган.
В 19.36 мск «Союз МС-13» успешно отстыковался от ракеты и был выведен на околоземную орбиту. Стыковка с МКС должна состояться через шесть часов – в 1.51 мск 21 июля.
Как работает единственное в России предприятие, которое делает снаряжение для космонавтов
Андрей Гордеев / Ведомости
Научно-производственное предприятие «Звезда» было основано в 1952 г. и спустя восемь лет разработало катапультное кресло и скафандр для первого полета Юрия Гагарина в космос
1/20
Андрей Гордеев / Ведомости
Сейчас на «Звезде» делают скафандры для выхода в открытый космос, аварийно-спасательные скафандры и другое снаряжение. На сегодняшний день «Звезда» – единственное подобное предприятие в России
2/20
Андрей Гордеев / Ведомости
Изготовление скафандра на первом этапе напоминает пошив костюма или рубашки – сотрудники «Звезды» берут мерки с космонавта. Затем по этим размерам кроят ткань, которую сшивают в единую силовую оболочку, и передают на склеечный участок, где ее соединяют с герметичной оболочкой
3/20
Андрей Гордеев / Ведомости
Устанавливаются крепления съемных перчаток и регулятор избыточного давления
4/20
Андрей Гордеев / Ведомости
На гермооболочке скафандра монтируется система вентиляции и подачи кислорода, с помощью которой кислород попадает в шлем. Общий вес скафандра – около 10 кг. На изготовление скафандра, включая примерки, уходит до шести месяцев
5/20
Андрей Гордеев / Ведомости
Помимо скафандра космонавту нужно и рабочее кресло. Несмотря на довольно простой вид, изготовление такого кресла – тонкая работа. Необходимо учесть все особенности тела космонавта, для чего делается гипсовый отпечаток его спины
6/20
Андрей Гордеев / Ведомости
Изготовленный и принятый отделом технического контроля скафандр передают на примерку космонавту. На фото снаряжение примеряет Герой России, дважды побывавший в космосе Андрей Борисенко
7/20
Андрей Гордеев / Ведомости
Перед примеркой скафандра космонавт надевает шлемофон – специальную шапочку с встроенными наушниками и микрофоном – и тестирует рабочее кресло
8/20
Андрей Гордеев / Ведомости
После этого надевается скафандр. Космонавта взвешивают в полной экипировке. Это важная процедура – данные в дальнейшем используются для центровки космического корабля
9/20
Андрей Гордеев / Ведомости
Затем космонавт в течение некоторого времени находится в скафандре с работающей системой вентиляции и подачи кислорода. Создаются условия, максимально приближенные к космосу
10/20
Андрей Гордеев / Ведомости
Космонавт, летящий в космос впервые, должен провести лежа в скафандре 125 минут – максимальное время нахождения в скафандре в случае нештатной ситуации. На Земле такая тренировка переносится труднее из-за силы притяжения
11/20
Андрей Гордеев / Ведомости
В скафандре космонавт информирует о своем самочувствии. Если замечаний нет, то затем проводится 2-х часовая тренировка в барокамере. Там у космонавта снимается ЭКГ, замеряется частота дыхания. Борисенко побывал в космосе уже дважды, ему тренировка в барокамере не понадобилась, а в личном снаряжении он просидел полчаса
12/20
Андрей Гордеев / Ведомости
Далее космонавт примеряет другое снаряжение, например, костюм, который позволяет создать нагрузки на опорно-двигательный аппарат в космосе, чтобы снизить неблагоприятное воздействие невесомости во время долгих полетов
13/20
Андрей Гордеев / Ведомости
Такой костюм называет «Пингвин». Он оснащен специальными датчиками, которые анализируют самочувствие космонавта, а специально разработанная программа определяет предпочтительную нагрузку для него
14/20
Андрей Гордеев / Ведомости
Вместе с костюмом космонавт примеряет специальную обувь, в которой он будет проводить тренировки в космосе. Если замечаний нет, то космонавт расписывается на подошве
15/20
Андрей Гордеев / Ведомости
Затем примеряется теплозащитный костюм (на фото – он синего цвета). Он состоит из куртки, джемпера и комбинезона. Если старт космического корабля проходит зимой, то космонавту выдают еще и безразмерный пуховик. Все это помогает не замерзнуть при температуре до -50 градусов и порывах ветра до 10 м/с
16/20
Андрей Гордеев / Ведомости
В случае приводнения корабля поверх теплозащитного костюма надевается гидрокомбинезон. Шлем из упругой резины защищает голову от переохлаждения
17/20
Андрей Гордеев / Ведомости
В теплозащитном костюме и гидрокомбинезоне человек может находиться до 12 часов в ледяной воде
18/20
Андрей Гордеев / Ведомости
После примерки все снаряжение, кроме скафандра, упаковывают в небольшие мешки, чтобы оно занимало меньше места в космическом корабле и всегда было у космонавта под рукой. В следующий раз скафандр он наденет уже перед посадкой в космический корабль
19/20
Андрей Гордеев / Ведомости
Себестоимость скафандра – коммерческая тайна. Использованные в полетах скафандры хранятся в Центре подготовки космонавтов или передаются в музеи
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Независимые кандидаты в депутаты Мосгордумы, которым отказали в регистрации на выборы, предложили мэру Москвы Сергею Собянину встретиться и обсудить сложившуюся ситуацию. Соответствующее заявление опубликовал на своей странице в Facebook глава совета депутатов Красносельского района Илья Яшин.
«Мы, кандидаты в депутаты, считаем, что прямую ответственность за сложившийся в городе политический кризис несет мэр Москвы Сергей Собянин. Мы публично обращаемся к нему с предложением о встрече, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию», – говорится в заявлении. Под ним стоят имена 15 независимых кандидатов, в том числе Юлии Галяминой, Кирилла Гончарова, Геннадия Гудкова, Дмитрия Гудкова, Ивана Жданова, Сергея Митрохина, Любови Соболь, Елены Русаковой, Ильи Яшина.
Ранее оппозиционеры требовали встречи с председателем Мосгоризбиркома Валентином Горбуновым. Кроме того, председатель ЦИК Элла Памфилова заявила о намерении встретиться с не допущенными до выборов кандидатами.
Помимо требования встретиться с Собяниным в заявлении также есть предложение Совету по правам человека провести внеплановое заседание и обсудить на нем происходящее в Москве. Также в заявлении прописан ультиматум, который Яшин и основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный озвучили ранее на митинге. Они пообещали провести акцию, которую сами оппозиционеры называют встречей с избирателями, у стен мэрии, если за неделю Мосгоризбирком не зарегистрирует всех независимых кандидатов.
В Москве 20 июля прошел санкционированный митинг в поддержку независимых кандидатов, которым было отказано в регистрации на выборах в Мосгордуму. В акции, по разным данным, приняли участие от 12 000 до 22 500 человек. Ее организовала незарегистрированная Либертарианская партия.
Как прошел митинг за допуск независимых кандидатов на выборы
Tatyana Makeyeva / Reuters
В Москве на проспекте Академика Сахарова 20 июля прошел митинг «За допуск на выборы» в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы. В нем принял участие основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный. На фото с супругой Юлией
1/18
Tatyana Makeyeva / Reuters
Это была одна из самых массовых акций оппозиции за последнее время. Данные о числе участников митинга расходятся: полиция насчитала 12 000 человек, организаторы – 20 000, «Белый счетчик» – 22 500
2/18
Евгений Разумный / Ведомости
Мероприятие было согласовано с московскими властями, его организаторами выступили представители незарегистрированной Либертарианской партии
3/18
Андрей Гордеев / Ведомости
На акции выступили соратники Навального Любовь Соболь и Иван Жданов
4/18
Андрей Гордеев / Ведомости
На митинг также пришли член «Яблока» Елена Русакова (слева), глава совета депутатов Красносельского района Илья Яшин (в центре), муниципальный депутат Юлия Галямина (вторая справа) и экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков (справа)
5/18
Евгений Разумный / Ведомости
«Белый счетчик» сообщал, что полиция задерживала проход людей, об этом же заявил со сцены муниципальный депутат Константин Янкаускас. Столичный главк МВД опроверг эту информацию
6/18
Евгений Разумный / Ведомости
Поводом для проведения акции стал недопуск ряда оппозиционных кандидатов к выборам в Мосгордуму
7/18
Евгений Разумный / Ведомости
В частности, к выборам не допустили Яшина, Гудкова и его соратника Александра Соловьева, Соболь, Жданова, Русакову
8/18
Андрей Гордеев / Ведомости
Также в регистрации отказали «яблочникам» Кириллу Гончарову и Сергею Митрохину, муниципальным депутатам Янкаускасу, Анастасии Брюхановой и Галяминой
9/18
Shamil Zhumatov / Reuters
Избирательные комиссии Москвы сообщили, что обнаружили у них большое количество недействительных подписей избирателей
10/18
Андрей Гордеев / Ведомости
Оппозиционеры считают, что подписи были забракованы специально, чтобы не пустить их на выборы
11/18
Андрей Гордеев / Ведомости
Русакова, выступая со сцены, призвала расформировать Мосгоризбирком и отправить в отставку его председателя Валентина Горбунова
12/18
Евгений Разумный / Ведомости
Навальный на митинге выдвинул ультиматум московским властям
13/18
Евгений Разумный / Ведомости
Политик предложил через неделю провести несанкционированный митинг у здания мэрии Москвы, если к тому времени не будут зарегистрированы все независимые кандидаты в депутаты
14/18
Евгений Разумный / Ведомости
Об этом также заявил в своем выступлении Яшин. «Мы даем мэрии Москвы неделю на допуск нас к выборам», – сказал он
15/18
Андрей Гордеев / Ведомости
Также Навальный призвал запустить проект «Умное голосование» и с помощью него поддерживать на выборах любых кандидатов, кроме единороссов
16/18
Евгений Разумный / Ведомости
Из-за проведения митинга было ограничено движение на ряде улиц в центре города. На акции дежурили сотрудники Росгвардии
17/18
Евгений Разумный / Ведомости
Люди скандировали: «Допускай», «Путин – вор», «Собянина под плитку», «Мы здесь власть»
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Мосгоризбирком в своей работе руководствуется законом, а не призывами с трибун, заявил член комиссии Дмитрий Реут, комментируя требование политика Алексея Навального за неделю зарегистрировать всех независимых кандидатов.
«Мы руководствуемся законом, а не воззванием с трибун – в России вообще верховенство права и верховенство закона. А призывы закон не соблюдать – это и есть прямой путь к беззаконию и хаосу», – приводит слова Реута «Интерфакс».
На избирательные комиссии давить бесполезно, добавил Реут. Слова Навального он назвал попыткой политического шантажа и посоветовал оппозиционерам лучше готовиться к выборам.
В Москве 20 июля прошел санкционированный митинг за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Акция, по разным данным, собрала от 12 000 до 22 500 участников. Она была организована незарегистрированной Либертарианской партией.
На митинге основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный, а также глава совета депутатов Красносельского района Москвы Илья Яшин заявили, что дают властям неделю на то, чтобы зарегистрировать на выборах всех недопущенных ранее оппозиционных кандидатов. В противном случае они пообещали организовать новый митинг у мэрии Москвы.
Как прошел митинг за допуск независимых кандидатов на выборы
Tatyana Makeyeva / Reuters
В Москве на проспекте Академика Сахарова 20 июля прошел митинг «За допуск на выборы» в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы. В нем принял участие основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный. На фото с супругой Юлией
1/18
Tatyana Makeyeva / Reuters
Это была одна из самых массовых акций оппозиции за последнее время. Данные о числе участников митинга расходятся: полиция насчитала 12 000 человек, организаторы – 20 000, «Белый счетчик» – 22 500
2/18
Евгений Разумный / Ведомости
Мероприятие было согласовано с московскими властями, его организаторами выступили представители незарегистрированной Либертарианской партии
3/18
Андрей Гордеев / Ведомости
На акции выступили соратники Навального Любовь Соболь и Иван Жданов
4/18
Андрей Гордеев / Ведомости
На митинг также пришли член «Яблока» Елена Русакова (слева), глава совета депутатов Красносельского района Илья Яшин (в центре), муниципальный депутат Юлия Галямина (вторая справа) и экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков (справа)
5/18
Евгений Разумный / Ведомости
«Белый счетчик» сообщал, что полиция задерживала проход людей, об этом же заявил со сцены муниципальный депутат Константин Янкаускас. Столичный главк МВД опроверг эту информацию
6/18
Евгений Разумный / Ведомости
Поводом для проведения акции стал недопуск ряда оппозиционных кандидатов к выборам в Мосгордуму
7/18
Евгений Разумный / Ведомости
В частности, к выборам не допустили Яшина, Гудкова и его соратника Александра Соловьева, Соболь, Жданова, Русакову
8/18
Андрей Гордеев / Ведомости
Также в регистрации отказали «яблочникам» Кириллу Гончарову и Сергею Митрохину, муниципальным депутатам Янкаускасу, Анастасии Брюхановой и Галяминой
9/18
Shamil Zhumatov / Reuters
Избирательные комиссии Москвы сообщили, что обнаружили у них большое количество недействительных подписей избирателей
10/18
Андрей Гордеев / Ведомости
Оппозиционеры считают, что подписи были забракованы специально, чтобы не пустить их на выборы
11/18
Андрей Гордеев / Ведомости
Русакова, выступая со сцены, призвала расформировать Мосгоризбирком и отправить в отставку его председателя Валентина Горбунова
12/18
Евгений Разумный / Ведомости
Навальный на митинге выдвинул ультиматум московским властям
13/18
Евгений Разумный / Ведомости
Политик предложил через неделю провести несанкционированный митинг у здания мэрии Москвы, если к тому времени не будут зарегистрированы все независимые кандидаты в депутаты
14/18
Евгений Разумный / Ведомости
Об этом также заявил в своем выступлении Яшин. «Мы даем мэрии Москвы неделю на допуск нас к выборам», – сказал он
15/18
Андрей Гордеев / Ведомости
Также Навальный призвал запустить проект «Умное голосование» и с помощью него поддерживать на выборах любых кандидатов, кроме единороссов
16/18
Евгений Разумный / Ведомости
Из-за проведения митинга было ограничено движение на ряде улиц в центре города. На акции дежурили сотрудники Росгвардии
17/18
Евгений Разумный / Ведомости
Люди скандировали: «Допускай», «Путин – вор», «Собянина под плитку», «Мы здесь власть»