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Посольство Туркменистана опровергло сообщения о смерти президента страны

Сообщения о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова не соответствуют действительности, заявил ТАСС представитель посольства республики в Москве. «Это абсолютная ложь», – сказал собеседник агентства. Об этом же сказал источник «Коммерсанта» в туркменском министерстве иностранных дел.

Ранее радиостанция «Говорит Москва» сообщила о смерти политика со ссылкой на директора Центра мониторинга евразийских проблем Аслана Рубаева. Источники в Ашхабаде рассказали ему, что президент умер после того, как 15 июля ушел в отпуск.

О том, что Бердымухамедов скончался, сообщили также оппозиционный YouTube-канал «Свободный Туркменистан» со ссылкой на своих корреспондентов в Ашхабаде и Telegram-канал El Murid со ссылкой на туркменскую оппозицию. Причиной смерти называлась острая почечная недостаточность.

Гурбангулы Бердымухамедову 62 года, он стал президентом Туркменистана в апреле 2007 г. и впоследствии дважды переизбирался на этот пост с результатом выше 90%. По образованию Бердымухамедов – врач-стоматолог и в начале карьеры работал по профессии.