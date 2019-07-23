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Минобороны отвергло обвинения Южной Кореи в нарушении воздушного пространства

Российские стратегические бомбардировщики Ту-95мс выполняли плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Японского моря и не нарушали границы Южной Кореи, заявили в Минобороны.

Южнокорейские F-16 приблизились к российским самолетам и совершили непрофессиональные маневры, пересекая их курс и создавая угрозу безопасности, утверждают в ведомстве. На связь с экипажами Ту-95мс они не выходили. После отстрела тепловых ловушек южнокорейские истребители удалились от российских самолетов. Никакого предупредительного огня с их стороны не было.

Это не первый раз, когда южнокорейские летчики пытались помешать выполнению полетов российской авиации над нейтральными водами Японского моря, ссылаясь на «зону опознавания ПВО», отмечает Минобороны. По словам министерства, эту зону Южная Корея установила самопроизвольно, она не предусмотрена международными правилами и не признается Россией.

Ранее Южная Корея сообщила, что российские бомбардировщики дважды нарушили ее воздушное пространство в районе Японского моря. На их перехват были подняты южнокорейские истребители, которые произвели предупредительные выстрелы. Руководитель управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Ен направил протест секретарю Совета безопасности России Николаю Патрушеву в связи с инцидентом.