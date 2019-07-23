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Минобороны отвергло обвинения Южной Кореи в нарушении воздушного пространства

Ведомости
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Российские стратегические бомбардировщики Ту-95мс выполняли плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Японского моря и не нарушали границы Южной Кореи, заявили в Минобороны. 

Южнокорейские F-16 приблизились к российским самолетам и совершили непрофессиональные маневры, пересекая их курс и создавая угрозу безопасности, утверждают в ведомстве. На связь с экипажами Ту-95мс они не выходили. После отстрела тепловых ловушек южнокорейские истребители удалились от российских самолетов. Никакого предупредительного огня с их стороны не было.

Это не первый раз, когда южнокорейские летчики пытались помешать выполнению полетов российской авиации над нейтральными водами Японского моря, ссылаясь на «зону опознавания ПВО», отмечает Минобороны. По словам министерства, эту зону Южная Корея установила самопроизвольно, она не предусмотрена международными правилами и не признается Россией.

Ранее Южная Корея сообщила, что российские бомбардировщики дважды нарушили ее воздушное пространство в районе Японского моря. На их перехват были подняты южнокорейские истребители, которые произвели предупредительные выстрелы. Руководитель управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Ен направил протест секретарю Совета безопасности России Николаю Патрушеву в связи с инцидентом.

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Экономика
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Трамп согласовал с конгрессом новый уровень госдолга США

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп договорился с конгрессом о повышении потолка госдолга и бюджете страны на 2020–2021 гг. Этот компромисс станет очередной победой для американских военных и ветеранов, написал Трамп на своей странице в Twitter.

Ранее министр финансов США Стивен Мнучин заявлял, что лимит заимствований в $22 трлн может быть достигнут в сентябре. Соглашение предусматривает приостановку действия лимита до середины 2021 г. Администрация США и конгресс также договорились о росте расходов на $320 млрд в ближайшие два года, отмечает The Wall Street Journal.

Во время президентства Трампа дефицит бюджета США резко вырос – в частности, из-за сокращения им налоговой нагрузки в 2017 г. Управление конгресса по бюджету в мае прогнозировало, что дефицит бюджета в 2019 г. составит $896 млрд, или 4,2% ВВП страны, и $892 млрд, или 4% ВВП, в 2020 г.

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Финансы
Новости

Минэкономразвития предупредило Госдуму о недостатках поправок в закон об МФО

Ведомости
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Министерство экономического развития направило в Госдуму письмо, в котором предупредило депутатов о недостатках законопроекта об ужесточении работы микрофинансовых организаций (МФО), сообщает агентство «Интерфакс», которое ознакомилось с текстом документа. Во вторник, 23 июля, депутаты планируют одобрить законопроект во втором чтении.

В нынешнем виде законопроект исключает возможность выдавать потребительские кредиты гражданам под залог жилого помещения, доли в жилом помещении или прав требования участника долевого строительства жилого помещения, отмечает министерство. Однако у МФО остается возможность выдавать займы под залог другого недвижимого имущества – земельных участков, гаража и машино-мест, отмечает министерство. Кроме того, в законопроекте не учитывается недвижимость, которая не подпадает под определение «жилого помещения», но может быть единственным жильем для граждан, например апартаменты.

Запретить МФО выдавать займы под залог жилья в начале апреля предложила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Она пояснила, что это необходимо для предотвращения мошенничества с недвижимостью. Инициативу поддержала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. В том же месяце она и еще несколько членов парламента внесли законопроект в Госдуму.

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Политика
Новости

Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушного пространства

Ведомости
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Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря, заявила пресс-служба Комитета начальников штабов вооруженных сил Республики Кореи. Сообщение южнокорейских военных приводит местное агентство «Рёнхап».

В ответ на перехват бомбардировщиков были подняты истребители южнокорейских ВВС. Истребители произвели предупредительные выстрелы, уточняет агентство.

Инцидент произошел в районе островов Токто (Такэсима), расположенных к востоку от южной части Корейского полуострова. Эти острова являются предметом спора между Сеулом и Токио. Reuters со ссылкой на представителя министерства национальной обороны Южной Кореи отмечает, что этот случай стал первым, когда российская военная авиация нарушила воздушное пространство Южной Кореи.

ТАСС напоминает, что в середине июня Южная Корея также поднимала военную авиацию для перехвата российских стратегических бомбардировщиков Ту-95, вошедших в южнокорейскую опознавательную зону ПВО.

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Политика
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Партия Зеленского по итогам обработки 90% протоколов набрала 43% голосов

Ведомости
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Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» по результатам обработки 90,89% электронных протоколов продолжает уверенно лидировать по партийным спискам на выборах в Верховную раду. Она набирает 43,10% голосов. У занимающей второе место пророссийской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» – 12,94%.

«Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко получила 8,18% голосов, столько же у «Батькивщины» экс-премьера Юлии Тимошенко – 8,2%. Партию «Голос» лидера группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука поддержали 5,92%.

Согласно данным на сайте ЦИК Украины, 5%-ный барьер в украинский парламент пока не преодолевают Радикальная партия Олега Ляшко – у нее 4%, «Сила и честь», которая набирает 3,8% голосов в целом по Украине, «Оппозиционный блок» (3,08%), партия «Украинская стратегия Гройсмана» (2,33%) и др.

Досрочные выборы в Раду прошли 21 июля, после того как в мае Зеленский объявил о роспуске парламента. Украинский президент объяснил это решение отсутствием коалиции и низким доверием жителей страны. На Украине смешанная система выборов в парламент. По партийным спискам избираются 225 из 450 депутатов, остальные – по одномандатным округам (там в большинстве уверенно лидируют кандидаты от «Слуги народа»). Для того чтобы формировать правительство и назначать премьера, лидирующей партии нужно набрать на выборах большинство в 226 мандатов или найти партнера по коалиции.

Как прошли выборы в Верховную раду Украины. Фотографии

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Политика
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СМИ узнали подробности трагедии на глубоководной станции в Баренцевом море

Ведомости
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Моряки-подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море 1 июля, могли успеть эвакуироваться на лодку-носитель, но предпочли действовать в четком соответствии с «Руководством по борьбе за живучесть» аппарата, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к расследованию трагедии.

По данным газеты, дым в аккумуляторном отсеке на борту возник во время стыковки станции с лодкой-носителем. Его причиной могли стать проблемы в электросистеме станции либо дефект кабелей, который мог привести к их разогреву с последующим оплавлением изоляции. Источники издания пояснили, что пожара в привычном смысле этого слова на подлодках не бывает, поскольку они выполнены из негорючих материалов. По этой причине любой дым на подлодках объявляется пожаром, а подводникам приходится бороться с ним практически на ощупь.

На начальной стадии авария не представляла большой опасности для экипажа, который мог эвакуироваться через шлюзовое устройство на лодку-носитель. Но «Руководство по борьбе за живучесть подводных лодок», действующее в ВМФ, предписывает каждому члену экипажа оставаться в том отсеке, где его застал пожар, и бороться с ним. Оставление горящего отсека без приказа влечет за собой уголовную ответственность. Экипаж предпочел действовать в соответствии с этим документом.

Далее события могли развиваться следующим образом: командиру доложили о пожаре, тот сообщил об этом командиру подводной лодки-носителя, приказал проверить дыхательные аппараты и перейти на носитель всем, кто не будет задействован в борьбе за живучесть. В итоге борт покинули шесть человек, 10 офицеров остались на станции. Последние за 40 минут израсходовали все средства пожаротушения и «издышали» все изолирующие дыхательные средства. Когда подводники начали терять сознание, командир аппарата запросил у командира лодки-носителя разрешения эвакуироваться на носитель. У шлюзового устройства их готовились встретить четверо гидронавтов из второго экипажа. В момент подготовки к эвакуации произошел взрыв, в результате погибли все 14 моряков. Позже эксперты установили, что взорвалась аккумуляторная батарея.

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Технологии
Новости

Apple может купить бизнес Intel по производству 5G-модемов для смартфонов

Ведомости
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Apple ведет переговоры с Intel о покупке бизнеса по производству 5G-модемов для смартфонов, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. Сумма возможной сделки, которую стороны обсуждают уже год, может составить около $1 млрд. Соглашение может быть заключено на следующей неделе.

WSJ отмечает, что сумма в $1 млрд для таких технологических гигантов, как Apple и Intel, сравнима с «погрешностью при округлении». Но готовящаяся сделка может иметь стратегическое и финансовое значение для Apple, которая стремится к лидерству при внедрении технологии 5G. В частности, компания получит доступ к многолетним инженерным наработкам Intel, что сэкономит ей годы, необходимые для создания собственных чипов, рассуждают авторы статьи.

Intel в свою очередь с помощью сделки могла бы избавиться от убыточного производства. По данным газеты, компания ежегодно теряет на разработках для смартфонов около $1 млрд. Таким образом, Intel готова отказаться от этого бизнеса по производству модемов для смартфонов, чтобы сосредоточиться на разработках 5G-технологий для других устройств.

Apple уже вела переговоры с Intel об этой сделке, но приостановила их, когда достигла многолетнего соглашения с конкурентом Intel – компанией Qualcomm о поставках модемов, писала WSJ в апреле. Тогда Intel стала искать других возможных покупателей на свой бизнес, но вскоре переговоры с Apple возобновились.

Политика
Новости

Ребенок погиб во время пожара в палаточном лагере в Хабаровском крае

Ведомости
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При пожаре в палаточном лагере на базе отдыха «Холдоми» в Хабаровском крае погиб один ребенок и трое пострадали, передает «Интерфакс». Согласно данным источника в «Скорой помощи», у детей диагностированы ожоги и отравление продуктами горения, их госпитализировали. В пресс-службе МЧС позже отметили, что трое детей находятся в реанимации.

ТАСС сообщает, что пожарные смогли локализовать возгорание, из 26 палаток 20 сгорели. МЧС отмечает, что проверяло лагерь на пожарную безопасность, с персоналом был проведен инструктаж. После этого лагерь был допущен к эксплуатации.

В момент пожара в лагере находились 189 детей. На территории курорта расположены домики для отдыхающих. Дети, которые не пострадали, временно размещены там. База отдыха «Холдоми» – горнолыжный курорт, на территории которого летом и осенью организован оздоровительный лагерь для детей от семи до 17 лет. Согласно информации на сайте туркомплекса, он принимает до 250 человек за одну смену.

Политика
Новости

Историк Харари объяснил изменение фрагмента про Крым в российском переводе его книги

Ведомости
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Израильский историк Юваль Ной Харари разрешил российскому издательству при переводе его книги «21 урок для XXI века» изменить фрагмент про российских военных в Крыму в 2014 г. Об этом он сам заявил в письменном ответе телеканалу RTVi.

Он назвал своей главной задачей сделать так, чтобы идеи в его книгах «об угрозе диктатуры, экстремизма и нетерпимости достигли широкой и разнообразной аудитории». Это касается и аудитории, которая живет в недемократических режимах: некоторые примеры могут оттолкнуть этих читателей или вызвать цензуру, отметил он. Поэтому, по его словам, он иногда разрешает менять некоторые острые примеры.

На то, что в книгу внесены изменения, ранее обратил внимание в Facebook издатель и переводчик Дмитрий Кузьмин. Он указал на отличие фрагмента книги на русском языке, который журнал «Афиша» опубликовал на своем сайте, от соответствующего фрагмента в англоязычной версии книги.

«Ведомости» изучили английскую и российскую версии книги и убедились в том, что эти фрагменты действительно отличаются друг от друга. В англоязычной версии глава под названием «Постправда» начинается так: «Сегодня нам постоянно твердят, что мы живем в новую, пугающую эпоху "постправды", окруженные ложью и вымыслом. Примеры этого найти несложно. Так, в феврале 2014 г. российские спецназовцы без опознавательных знаков вторглись на Украину и захватили ключевые объекты в Крыму. Российское правительство и президент [Владимир] Путин лично отрицали, что это были российские военные…». В российской версии книги первое предложение не изменено, однако за ним следует другой текст: «Так, по подсчетам газеты Washington Post, за время после своей инаугурации президент Трамп сделал более 6000 ложных публичных заявлений».

22 июля, после того как на это обратили внимание, «Афиша» опубликовала пояснение, согласно которому она, размещая фрагмент из книги Харари, не знала об отличиях в русскоязычной и англоязычной версиях. Журнал принес извинения читателям.

Книгу издало российское издательство «Синдбад». Его пресс-служба не ответила на звонки «Ведомостей».

Технологии
Новости

Роскомнадзор не нашел нарушения прав пользователей Ozon в утечке их данных

Ведомости
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Роскомнадзор не обнаружил нарушения прав пользователей магазина Ozon из-за утечки их данных в сеть, говорится в сообщении регулятора.

«Поскольку потока обращений клиентов Ozon в уполномоченный орган мы не зафиксировали, Роскомнадзор считает, что факт компрометации 30 000 клиентских аккаунтов не привёл к фактическому нарушению прав субъектов персональных данных», – говорится в сообщении.

В ходе проверки специалисты Ozon смогли убедить Роскомнадзор, что оказавшаяся в открытом доступе база была скомпилирована неизвестными из различных источников. Более 90% «скомпрометированных» данных являются продуктом автогенерации паролей. В то же время около 30 000 пар «логин – пароль» оказались подлинными.

В начале июля на одном из сайтов, собирающих утечки данных, была опубликована база с адресами электронной почты и паролями от аккаунтов более 450 000 пользователей Ozon. Роскомнадзор обещал проверить эту информацию. Тогда в Ozon заявили, что видели эту базу данных и сразу после ее обнаружения поменяли пароли для тех учетных записей. Утечка могла произойти из-за того, что пользователи использовали одинаковые пароли для различных сервисов или из-за вируса, атаковавшего их компьютеры, отмечали в Ozon. Компания о каких-либо утечках или взломах никогда не сообщала.

Ozon – четвертый по величине интернет-магазин в России. У компании, по собственным данным, около 30 млн клиентов.

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Бизнес
Новости

Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих спортивных клубов мира

Ведомости
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Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих спортивных клубов мира за 2019 г. Лидер в нем не изменился – это клуб по американскому футболу Dallas Cowboys, стоимость которого увеличилась на $200 млн и оценена в $5 млрд.

Второе место – у баскетбольной команды News York Yankees, оценка ее стоимости выросла на $900 млн до $4,6 млрд. На третьей строчке второй год подряд испанский футбольный клуб Real Madrid: в 2018 г. его стоимость оценивалась в $4,09 млрд, а в этом году – в $4,24 млрд.

В пятерке лидеров оказались также испанский футбольный клуб Barcelona ($4,02 млрд) и американская баскетбольная команда New York Knicks ($4 млрд).

Английский футбольный клуб Manchester United, который в прошлом году занимал второе место, теперь на шестой строчке. Его стоимость, по подсчетам Forbes, сократилась с $4,12 млрд до $3,81 млрд.

В рейтинге оказались и два клуба российских миллиардеров. Английский футбольный клуб Chelsea, принадлежащий Роману Абрамовичу, занял 32-е место ($2,58 млрд). Американский баскетбольный клуб Brooklyn Nets – его совладельцем является Михаил Прохоров – занял 37-ю строчку ($2,35 млрд).

Политика
Новости

В Госдуму внесли законопроект о штрафе для юрлиц за уничтожение архивов

Ведомости
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В Госдуму внесли законопроект, предполагающий штраф для юридических лиц за уничтожение архивов. Об этом свидетельствуют данные на сайте нижней палаты парламента.

Документ предполагает внесение изменений в ст. 13.20 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). По ней нарушение правил хранения и использования архивных документов влечет предупреждение или штраф. Для граждан по текущей редакции статьи штраф составляет от 100 до 300 руб., а для должностных лиц – от 300 до 500 руб. Штраф для юридических лиц не предусмотрен. Если законопроект будет принят, то штраф для граждан и должностных лиц вырастет, они должны будут выплатить от 1000 до 3000 и от 3000 до 5000 руб. соответственно, а для юридических лиц будет введен штраф от 5000 до 10 000 руб.

Законопроект внесен по инициативе Государственного совета Татарстана.

Анализ правоприменения показывает, что ответственность по текущей редакции ст. 13.30 КоАП не соизмерима с последствиями утраты архивных документов как для граждан, так и для государства, говорится в пояснительной записке к законопроекту. В частности, отмечается в документе, на системной основе выявляются факты бесконтрольного уничтожения документов и брошенные архивы.

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