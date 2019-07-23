Политика

Новости

Крупный бизнес попросил проверить законность обысков в «Рольфе»

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) выразил обеспокоенность следственными мероприятиями в офисах автодилера «Рольф». Претензии могут негативно отразиться на деятельности «Рольфа», являющегося крупнейшим налогоплательщиком в российском автомобильном бизнесе, говорится в сообщении союза. Информация об автодилере, распространенная в СМИ, уже вызывает недобросовестные действия — владельцу компании Сергею Петрову поступают предложения по продаже бизнеса со стороны структур, занимающихся рейдерством, подчеркивает в РСПП.

Случаи претензий к бизнесменам со стороны правоохранительных органов участились, констатирует союз, это вынуждает предпринимателей оставаться за пределами России, дожидаясь более четкого формулирования обвинений. Предприниматели опасаются, что судьи могут автоматически поддержать выдвинутое следствием обвинение — суды не часто возвращают дела на дополнительное расследование или не соглашаются с доводами следствия, подчеркивает союз.

РСПП попросил государственные органы проверить законность и обоснованность следственных мероприятий в офисах «Рольфа». Также он призвал выработать «системные меры, препятствующие уголовно-процессуальному давлению на представителей делового сообщества».

В конце июня в офисах «Рольфа» в Москве и Санкт-Петербурге прошли обыски. Против Петрова, Анатолия Кайро, бывшего директора департамента развития компании, Татьяны Луковецкой, бывшего гендиректора компании, а также гендиректора кипрской Panabel Limited Г. Кафкалия было возбуждено дело по ч. 3 ст. 193.1 Уголовного кодекса (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

По версии следствия, в 2014 г. Петров вступил в сговор с руководством «Рольфа», чтобы вывести средства компании на счета Panabel Limited. Подозреваемые изготовили заведомо подложный договор о приобретении «Рольфом» у Panabel акций «Рольф эстейта» по завышенной цене в 4 млрд руб., утверждает Следственный комитет. По его данным, эти деньги были переведены на счет кипрской компании в австрийском банке.

Кайро задержан в рамках дела. Петров и Луковецкая находятся за границей. Никто из них вину не признает.