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Директор ФБР заявил о планах России вмешиваться в выборы США вопреки санкциям

Россия намерена вмешиваться в американские выборы, невзирая на санкции. Об этом заявил директор ФБР Кристофер Рэй во время слушаний в юридическом комитете Сената, передает Reuters. «Русские имеют абсолютно четкое намерение пытаться вмешиваться в наши выборы», – сказал он.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм, возглавляющий юридический комитет, задал ему уточняющий вопрос: «То есть все, что мы сделали в отношении России, недостаточно их сдержало? Несмотря на все санкции и все разговоры, они по-прежнему имеют такие намерения?» «Да. На мой взгляд, раз они не прекратили, значит, их не удалось сдержать в достаточной мере», – ответил Рэй.

24 июля показания юридическому комитету Сената даст Роберт Мюллер, бывший спецпрокурор США, который проводил расследование вмешательства в американские выборы.

Мюллер представил результаты своего расследования в марте. По его данным, российские власти пытались влиять на выборы, используя кибератаки и соцсети. В то же время он не обнаружил, что какой-либо сотрудник предвыборного штаба президента США Дональда Трампа или сам Трамп вступали в сговор с Россией, несмотря на «многочисленные предложения от аффилированных с Россией лиц».

В 2020 г. в США пройдут выборы президента.