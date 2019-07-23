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Сенат утвердил предложенную Трампом кандидатуру на пост шефа Пентагона

Сенат утвердил предложенную президентом Дональдом Трампом кандидатуру Марка Эспера на должность министра обороны, сообщает The Washington Post (WP). За назначение Эспера проголосовали 90 сенаторов, против — восемь.

Как отмечает WP, многие видят в назначении Эспера важный шаг к «восстановлению власти» в Пентагоне. У ведомства возникало все больше разногласий с советникам Трампа в Белом доме, пишет издание.

С начала президентства Трампа и до конца 2018 г. пост руководителя Пентагона занимал Джеймс Мэттис. В декабре прошлого года американский лидер объявил о том, что Мэттис уйдет с поста. В письме шеф Пентагона об отставке, которое он направил Трампу, говорилось, что у президента есть право работать с министром обороны, который разделяет его взгляды. WP писала, что у Мэттиса возникли разногласия с Трампом, которые вылились в неодобрительные комментарии в адрес американского президента.

После ухода Мэттима и. о. шефа Пентагона стал Патрик Шанахан. В июне Трамп объявил, что Шанахан не будет утвержден на этой должности. «Действующий министр обороны Патрик Шанахан, который проделал прекрасную работу, решил не продолжать процесс подтверждения своей кандидатуры, чтобы у него была возможность посвящать больше времени семье», — заявил Трамп. Он сообщил, что пост займет Марк Эспер.

Эсперу 55 лет. С 2017 г. он занимал должность министра армии США. До этого он работал в Конгрессе в качестве высокопоставленного представителя республиканской партии, а также на руководящих должностях в Пентагоне. Более чем 10 лет Эспер служил в армии, участвовал в войне в Персидском заливе.