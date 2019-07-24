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Поклонская перейдет в комитет Госдумы по международным делам

Депутат Наталья Поклонская перейдет из комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, где работала заместителем его председателя, в комитет по международным делам, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление Поклонской. Какую должность она займет в комитете, не уточняется.

Поклонская уточнила, что сейчас завершает учебу в Дипломатической академии при МИДе на кафедре международной безопасности и рассчитывает, что полученные знания и прокурорский опыт помогут ей на новой работе. «Плюс ко всему, я получила очень важный, очень хороший опыт работы в комитете по безопасности и противодействию коррупции Госдумы», – отметила депутат. Она добавила, что хотела попасть в комитет по международным делам еще в 2016 г.

Советник спикера Госдумы Вячеслава Володина Анастасия Кашеварова рассказала «Ведомостям», что Поклонская хочет «попробовать себя в межпарламентском сотрудничестве». Последнее заседание Госдумы в рамках весенней сессии состоится 25 июля, но переход Поклонской на новую должность формально оформят уже в следующей сессии, сообщил собеседник «Ведомостей» в Госдуме.

Поклонская, экс-прокурор Крыма, пришла в Госдуму в 2016 г. и возглавила комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых депутатами. В июле 2018 г. она оказалась единственным депутатом фракции «Единая Россия», который проголосовал против пенсионной реформы. Руководитель фракции Сергей Неверов заявил, что ей нужно решить, готова ли она и дальше работать в «коллективе».

Осенью того же года Госдума приняла постановление о создании объединенной комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, мандатным вопросам и депутатской этике на базе комиссии по этике, которой руководил Отари Аршба, и комиссии по контролю за доходами, где председателем была Поклонская. Новую структуру возглавил Аршба. Поклонская в нее не вошла.