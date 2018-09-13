В Госдуме упразднили комиссию по доходам, которую возглавляла Поклонская
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Комитет Госдумы по регламенту объединил комиссию по контролю за доходами с комиссией по этике. Об этом сообщила глава комитета Ольга Савастьянова, передает «РИА Новости». По ее словам, создаваемая комиссия также будет заниматься вопросами досрочного прекращения полномочий депутатов. Предложение о пересмотре деятельности двух комиссий отрабатывается с начала 2018 г., отметила она.
Как отмечает «Интерфакс», это решение ведет к тому, что депутаты, возглавлявшие эти комиссии, Наталья Поклонская и Отари Аршба, потеряют соответствующие посты.
Поклонская, экс-прокурор Крыма, возглавила комиссию по контролю за доходами в 2016 г. В июле этого года она оказалась единственным депутатом фракции «Единая Россия», который проголосовал против пенсионной реформы. В этот же день было сорвано заседание комиссии — на него пришли трое, включая Поклонскую, членов комиссии из 17. Руководитель фракции Сергей Неверов после голосования по пенсионной реформе подчеркивал, что Поклонская должна решить, готова ли она и дальше работать в «коллективе».
11 сентября источник «Интерфакса» в руководстве фракции «Единой России» сообщил о планах «сделать оргвыводы» в отношении Поклонской из-за ее отказа проголосовать за пенсионную реформу и подготовить решение об освобождении ее от поста заместителя председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции. В тот же день Поклонская объявила о проверке пятерых депутатов из фракций «Единая Россия» и «Справедливая Россия», включая одного руководителя комитета в Госдуме. Они, возможно, нарушили закон о противодействии коррупции, утверждала она.
В 2017 г. Transparency International заявила, что Поклонская не стала указывать в своей декларации квартиру в Донецке, и направила в возглавляемую ею комиссию соответствующее обращение. Депутат сообщала, что в комиссию поступили семь обращений и что она не стала рассматривать их, «поскольку они поданы в нарушение порядка».
Что чиновники думают о пенсионной реформе
«Мы долго готовились к увеличению пенсионного возраста и подошли к этому только сейчас, в том числе потому, что созданы условия для увеличения продолжительности жизни в рамках программы 80+», – сказал премьер Дмитрий Медведев на заседании правительства, когда был одобрен законопроект о повышении пенсионного возраста
«Идите, попробуйте устроить женщину даже 45 лет на работу. А вы предлагаете женщине в 57-58 лет, в самый несчастливый период, идти искать нищенскую работу, – обратился лидер КПРФ Геннадий Зюганов к коллегам по ГД. - Пока мы радовались успехам наших футболистов, правительство решило забить гол всей стране»
«Многие говорят: давайте до 2030 г. вот эти изменения [повышение пенсионного возраста] еще продержим, потянем. Что будет? В 2030 г. у нас на одного пенсионера будет приходиться один работающий. Это невозможно… Это систему разрывает просто пенсионную», – говорил в интервью в программе «Познер» на «Первом канале» первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов
Депутат Госдумы Наталья Поклонская не давала комментариев, но она единственная среди членов партии «Единая Россия», кто проголосовал против законопроекта о повышении пенсионного возраста
«Пенсионная реформа назрела давно. Наконец, решение принято. Это выгодное для граждан решение, оно позволит повысить пенсии», – написал в Twitter Алексей Кудрин
«Человек, который дольше сохраняет профессиональные стереотипы и дольше находится в строю, он, как правило, по своему биологическому возрасту моложе тех, кто рано оставляет профессиональную деятельность», – комментировала законопроект министр здравоохранения Вероника Скворцова
«ЛДПР не дала ни одного голоса за повышение пенсионного возраста! Повышение пенсионного возраста - это ярмо на шею простого человека. Получается, что он как крепостной должен покидать работу только ногами вперед. Наши граждане не хотят такой жизни, и мы за них, а не за власть», – говорил лидер ЛДПР Владимир Жириновский
«Мы не допустим снижения пенсий, мы с вами не допустим ухудшения жизни пенсионеров, поэтому необходимо решение искать, искать нам с вами вместе», - говорил на одном из заседаний спикер Госдумы Вячеслав Володин
Новость дополняется...