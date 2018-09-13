Политика / Власть

В Госдуме упразднили комиссию по доходам, которую возглавляла Поклонская

Депутат единственная из единороссов голосовала против пенсионной реформы
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Комитет Госдумы по регламенту объединил комиссию по контролю за доходами с комиссией по этике. Об этом сообщила глава комитета Ольга Савастьянова, передает «РИА Новости». По ее словам, создаваемая комиссия также будет заниматься вопросами досрочного прекращения полномочий депутатов. Предложение о пересмотре деятельности двух комиссий отрабатывается с начала 2018 г., отметила она.

Как отмечает «Интерфакс», это решение ведет к тому, что депутаты, возглавлявшие эти комиссии, Наталья Поклонская и Отари Аршба, потеряют соответствующие посты.

Поклонская, экс-прокурор Крыма, возглавила комиссию по контролю за доходами в 2016 г. В июле этого года она оказалась единственным депутатом фракции «Единая Россия», который проголосовал против пенсионной реформы. В этот же день было сорвано заседание комиссии — на него пришли трое, включая Поклонскую, членов комиссии из 17. Руководитель фракции Сергей Неверов после голосования по пенсионной реформе подчеркивал, что Поклонская должна решить, готова ли она и дальше работать в «коллективе».

11 сентября источник «Интерфакса» в руководстве фракции «Единой России» сообщил о планах «сделать оргвыводы» в отношении Поклонской из-за ее отказа проголосовать за пенсионную реформу и подготовить решение об освобождении ее от поста заместителя председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции. В тот же день Поклонская объявила о проверке пятерых депутатов из фракций «Единая Россия» и «Справедливая Россия», включая одного руководителя комитета в Госдуме. Они, возможно, нарушили закон о противодействии коррупции, утверждала она.

В 2017 г. Transparency International заявила, что Поклонская не стала указывать в своей декларации квартиру в Донецке, и направила в возглавляемую ею комиссию соответствующее обращение. Депутат сообщала, что в комиссию поступили семь обращений и что она не стала рассматривать их, «поскольку они поданы в нарушение порядка».

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