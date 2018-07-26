Неверов рекомендовал Поклонской подумать о будущем в «Единой России»
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Наталья Поклонская из-за отказа поддержать пенсионную реформу должна решить, готова ли она и дальше работать в «коллективе», заявил руководитель думской фракции «Единая Россия» Сергей Неверов. Он напомнил, что в список партии на выборах в Госдуму Поклонскую включили не на региональной конференции, а на съезде «Единой России». Это, по его словам, накладывает на нее особую ответственность.
«Поэтому примите для себя решение», – заочно обратился Неверов к Поклонской (цитаты по «Интерфаксу»). На уточняющий вопрос, означает ли это, что Поклонская должна сдать свой депутатский мандат, лидер фракции ответил: «А как? Если человек взрослый, он должен подумать сам».
Неверов обратил внимание, что Поклонская нарушила решение фракции о консолидированном голосовании в первом чтении за законопроект о пенсионной реформе. При этом она занимает в парламенте важные должности – зампреда комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции и руководителя комиссии по проверке достоверности сведений о доходах и имуществе депутатов, отметил Неверов. «Эти должности – фракционные. Они ей предлагались фракцией», – заметил руководитель единороссов.
Поклонская позже заявила журналистам, что не собирается отказываться от депутатского мандата.
На состоявшееся в четверг заседание комиссии по доходам, возглавляемой Поклонской, никто из депутатов «Единой России» не пришел. Из 17 членов комиссии помимо Поклонской на заседание пришли лишь двое депутатов – от КПРФ и «Справедливой России». Единоросс Анатолий Выборный объяснил «Ведомостям», что ему поздно сообщили о заседании и он не смог встроить его в свой график. Однако собеседник «Ведомостей» во фракции рассказал, что единороссы сознательно бойкотировали заседание комиссии – это согласованное решение в ответ на голосование Поклонской против законопроекта о пенсионной реформе.
Поклонская пообещала доложить о срыве заседания председателю Госдумы Вячеславу Володину. «Это смешно. Может быть, в детском садике такие бойкоты и могли устраивать коллеги по соседним кроватям и горшкам. Но здесь серьезная организация – парламент страны», – прокомментировала она.
Поклонская была единственным единороссом, проголосовавшим 19 июля против принятия законопроекта о повышении пенсионного возраста в первом чтении. Восемь депутатов из фракции «Единая Россия» отсутствовали на этом заседании. Позднее один из них - Сергей Железняк - написал заявление об отставке с поста замсекретаря генсовета партии, говорили источники «Ведомостей», РБК и «Интерфакса». Ранее в «Единой России» заявляли, что кадровые решения по Поклонской могут быть приняты осенью: весенняя сессия заканчивается в пятницу.
Что чиновники думают о пенсионной реформе
«Мы долго готовились к увеличению пенсионного возраста и подошли к этому только сейчас, в том числе потому, что созданы условия для увеличения продолжительности жизни в рамках программы 80+», – сказал премьер Дмитрий Медведев на заседании правительства, когда был одобрен законопроект о повышении пенсионного возраста
«Идите, попробуйте устроить женщину даже 45 лет на работу. А вы предлагаете женщине в 57-58 лет, в самый несчастливый период, идти искать нищенскую работу, – обратился лидер КПРФ Геннадий Зюганов к коллегам по ГД. - Пока мы радовались успехам наших футболистов, правительство решило забить гол всей стране»
«Многие говорят: давайте до 2030 г. вот эти изменения [повышение пенсионного возраста] еще продержим, потянем. Что будет? В 2030 г. у нас на одного пенсионера будет приходиться один работающий. Это невозможно… Это систему разрывает просто пенсионную», – говорил в интервью в программе «Познер» на «Первом канале» первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов
Депутат Госдумы Наталья Поклонская не давала комментариев, но она единственная среди членов партии «Единая Россия», кто проголосовал против законопроекта о повышении пенсионного возраста
«Пенсионная реформа назрела давно. Наконец, решение принято. Это выгодное для граждан решение, оно позволит повысить пенсии», – написал в Twitter Алексей Кудрин
«Человек, который дольше сохраняет профессиональные стереотипы и дольше находится в строю, он, как правило, по своему биологическому возрасту моложе тех, кто рано оставляет профессиональную деятельность», – комментировала законопроект министр здравоохранения Вероника Скворцова
«ЛДПР не дала ни одного голоса за повышение пенсионного возраста! Повышение пенсионного возраста - это ярмо на шею простого человека. Получается, что он как крепостной должен покидать работу только ногами вперед. Наши граждане не хотят такой жизни, и мы за них, а не за власть», – говорил лидер ЛДПР Владимир Жириновский
«Мы не допустим снижения пенсий, мы с вами не допустим ухудшения жизни пенсионеров, поэтому необходимо решение искать, искать нам с вами вместе», - говорил на одном из заседаний спикер Госдумы Вячеслав Володин