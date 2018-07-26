Неверов рекомендовал Поклонской подумать о будущем в «Единой России»

Неверов (на фото слева) рекомендовал Поклонской «самой определиться» со сдачей мандата Максим Блинов / РИА Новости

Наталья Поклонская из-за отказа поддержать пенсионную реформу должна решить, готова ли она и дальше работать в «коллективе», заявил руководитель думской фракции «Единая Россия» Сергей Неверов. Он напомнил, что в список партии на выборах в Госдуму Поклонскую включили не на региональной конференции, а на съезде «Единой России». Это, по его словам, накладывает на нее особую ответственность.

«Поэтому примите для себя решение», – заочно обратился Неверов к Поклонской (цитаты по «Интерфаксу»). На уточняющий вопрос, означает ли это, что Поклонская должна сдать свой депутатский мандат, лидер фракции ответил: «А как? Если человек взрослый, он должен подумать сам».

Неверов обратил внимание, что Поклонская нарушила решение фракции о консолидированном голосовании в первом чтении за законопроект о пенсионной реформе. При этом она занимает в парламенте важные должности – зампреда комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции и руководителя комиссии по проверке достоверности сведений о доходах и имуществе депутатов, отметил Неверов. «Эти должности – фракционные. Они ей предлагались фракцией», – заметил руководитель единороссов.

Поклонская позже заявила журналистам, что не собирается отказываться от депутатского мандата.

На состоявшееся в четверг заседание комиссии по доходам, возглавляемой Поклонской, никто из депутатов «Единой России» не пришел. Из 17 членов комиссии помимо Поклонской на заседание пришли лишь двое депутатов – от КПРФ и «Справедливой России». Единоросс Анатолий Выборный объяснил «Ведомостям», что ему поздно сообщили о заседании и он не смог встроить его в свой график. Однако собеседник «Ведомостей» во фракции рассказал, что единороссы сознательно бойкотировали заседание комиссии – это согласованное решение в ответ на голосование Поклонской против законопроекта о пенсионной реформе.

Поклонская пообещала доложить о срыве заседания председателю Госдумы Вячеславу Володину. «Это смешно. Может быть, в детском садике такие бойкоты и могли устраивать коллеги по соседним кроватям и горшкам. Но здесь серьезная организация – парламент страны», – прокомментировала она.

Поклонская была единственным единороссом, проголосовавшим 19 июля против принятия законопроекта о повышении пенсионного возраста в первом чтении. Восемь депутатов из фракции «Единая Россия» отсутствовали на этом заседании. Позднее один из них - Сергей Железняк - написал заявление об отставке с поста замсекретаря генсовета партии, говорили источники «Ведомостей», РБК и «Интерфакса». Ранее в «Единой России» заявляли, что кадровые решения по Поклонской могут быть приняты осенью: весенняя сессия заканчивается в пятницу.

Что чиновники думают о пенсионной реформе