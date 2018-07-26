Железняк подал в отставку с поста в «Единой России»

Сергей Железняк (на фото) пропустил голосование по пенсионной реформе в Госдуме Андрей Гордеев / Ведомости

Замсекретаря генсовета «Единой России» Сергей Железняк написал заявление об отставке по собственному желанию, сообщили РБК два источника в партии и подтвердил собеседник «Ведомостей». В пресс-службе «Единой России» отказались комментировать информацию. Сам Железняк не ответил на звонок.

Руководство «Единой России» намерено принять отставку Железняка, решение может быть принято на одном из ближайших заседаний президиума генсовета партии, говорят собеседники РБК. По их данным, об исключении Железняка из партии речь не идет.

Железняк 19 июля не пришел на заседание Госдумы, на котором в первом чтении рассматривался законопроект о повышении пенсионного возраста. Телеканал «Дождь» сообщал со ссылкой на источники в «Единой России», что Железняк отсутствовал, поскольку не хотел голосовать за повышение пенсионного возраста, и ему может грозить отставка с партийного поста.

Партийная пресс-служба заявляла, что Железняк находится на больничном, о чем проинформирован секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Один из собеседников «Ведомостей» в Госдуме говорил, что такой ход может означать нежелание депутата оставаться в политике. О том, что Железняк не придет на заседание, в партии знали, отмечал человек в «Единой России»: «Если он открыто объявит, почему не пришел, думаю, ему придется уйти. Но пока позиция – больничный». У других отсутствовавших на голосовании были уважительные причины, рассказывали собеседники во фракции.

Незадолго до голосования у Железняка был разговор с Турчаком, тогда парламентарий и написал заявление, пишет РБК со ссылкой на источники. Они утверждают, что это было личной инициативой депутата и стало неожиданностью для руководства партии.

Железняк на посту замсекретаря генсовета курирует международную деятельность «Единой России». В партии пока нет окончательного решения о преемнике Железняка, указывают источники РБК в «Единой России».

Железняк в прошлом был гендиректором оператора наружной рекламы News Outdoor Russia. После избрания в Госдуму в 2011 г. он стал председателем комитета по информационной политике, а в 2012 г. был избран вице-спикером Госдумы и стал замсекретаря генсовета «Единой России». В Госдуме текущего созыва он не занял никаких руководящих постов.

В прошлом году кандидатура Железняка рассматривалась на должность замначальника управления внутренней политики администрации президента, однако назначение так и не состоялось, рассказывали собеседники «Ведомостей». По их словам, назначению Железняка противостояли власти Москвы из-за необходимости в этом случае проводить довыборы по 204-му Перовскому округу, которые очень невыгодны городу. Кроме того, большим минусом было то, что дочери депутата живут и работают за границей, говорил источник в Госдуме.