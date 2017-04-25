Назначение единоросса Сергея Железняка кремлевским куратором парламента затягивается

Назначение депутата Госдумы Сергея Железняка на пост замначальника управления внутренней политики администрации президента, отвечающего за работу с Госдумой и Советом Федерации, затягивается. Эта вакансия свободна с декабря 2016 г. Об этом назначении сообщили раньше времени и «разные силы, возможно, начали этому противостоять», поясняет собеседник, близкий к администрации президента. Об этих затруднениях знает и человек, близкий к руководству партии. Собеседник, близкий к думскому руководству, говорит, что переход Железняка состоится, а курируемыми им в партии международными вопросами займется зампред Госдумы Петр Толстой. Другой собеседник в нижней палате утверждает, что на должность куратора парламента на днях уже взяли одного из референтов администрации. О возможном переходе Железняка в администрацию в январе сообщил «Коммерсантъ», позднее эту информацию подтверждали и собеседники «Ведомостей».

В случае ухода Железняка из Думы в Москве придется проводить довыборы по 204-му Перовскому одномандатному округу, а они Москве очень невыгодны, потому что «на них соберутся все кому не лень» - например, экс-депутат Дмитрий Гудков, поясняет собеседник, близкий к думскому руководству. Довыборы невыгодны и единороссам, добавляет человек, близкий к руководству партии: никаких идей о кандидатурах на замену Железняку пока нет, потому что нет ярких депутатов. По словам собеседника, трудоустройству Железняка мешают ситуация с детьми (обе его дочери живут и работают за границей, и именно этим объясняется более тщательная проверка документов депутата) и нежелание Москвы проводить довыборы. Похожая ситуация была в 2015 г. у депутата-единоросса Михаила Маркелова: о его переходе в администрацию тоже объявили заранее, проверка документов длилась около полугода, но в итоге он в администрацию не перешел и сейчас назначен советником лидера фракции единороссов Владимира Васильева.

У Железняка изначально был конфликт с вице-мэром Анастасией Раковой, которая курирует в правительстве Москвы все вопросы, связанные с выборами, знает близкий к мэрии человек. По его словам, разногласия были связаны с тем, что Железняк вел свою предвыборную кампанию без оглядки на мэрию. Но помешать переходу депутата в администрацию президента Ракова не смогла, и он может перейти на новую работу в середине мая, говорит собеседник. Москва уже готовится к предстоящим довыборам, но явных кандидатов пока нет, добавляет он.

Пресс-секретарь Железняка сообщила, что комментировать пока нечего, сам он не ответил на звонки «Ведомостей». Пресс-секретарь мэра Гульнара Пенькова также не ответила на звонки «Ведомостей».

Среди конкурентов Железняка на осенних выборах в Госдуму были директор фонда «Содействие» Александр Тимченко (КПРФ), муниципальный депутат Игорь Бойко (ЛДПР) и эсер Александр Корсунов. Дмитрий Гудков сказал «Ведомостям», что в довыборах в Госдуму участвовать не планирует и все внимание сосредоточит на выборах мэра Москвы-2018, потому что «в такой Думе делать нечего». Руководитель штаба Алексея Навального Леонид Волков говорит, что Навальный в довыборах «участвовать, естественно, не будет», а о планах других сотрудников ФБК ему ничего не известно. Председатель московского «Яблока» Сергей Митрохин полагает, что Гудкову как раз больше подойдет роль депутата, нежели мэра, и обещает, что партия обязательно найдет сильного кандидата в Госдуму, но пока этот вопрос не обсуждался. «Вопрос не обсуждался, этой ситуации пока нет физически, когда будет - тогда и будем обсуждать», - сказал «Ведомостям» первый замсекретаря московской «Единой России» Олег Смолкин.

Традиционно Перовский округ - это довольно лояльные районы, но многое будет зависеть от того, будет ли сглажена напряженность вокруг пятиэтажек, считает политолог Михаил Виноградов, подготовивший доклад о том, как проходили недавние встречи жителей с главами управ по проблемам реновации. «В Вешняках четыре пятиэтажки, в Новогиреево есть недовольство, но там глава управы вел себя подчеркнуто разумно и не множил недовольство собравшихся», - рассказал эксперт. По его словам, ситуация в случае обострения может стать проблемной для власти.

Политолог Дмитрий Орлов считает, что если мэрия не найдет адекватных методов реагирования на программу реновации, это может угрожать результатам осенних муниципальных выборов. А на довыборах в Госдуму технологи смогут «сконцентрироваться» и найти сильного игрока, допускает он: «В любой межвыборный период кампании находится яркий политик». Оппозиция грамотно воспользовалась реновацией, чтобы раскачать ситуацию, потому что вопрос жилья для людей всегда является приоритетным, добавляет политолог Константин Костин. Тема сейчас на подъеме, но как только опубликуют реальные графики работ, волна спадет, и то, что оппозиция так заложилась в нее, наоборот, станет ошибкой, уверен он.

Далеко не все, кого программа реновации затрагивает, - её противники, но есть ведь и общий фон, проблемное поле, на котором выросла не только реновация, отмечает политолог Константин Калачев: «Проблемных точек хватает, протестные настроения растут, отношение к московской власти имеет тенденцию к ухудшению. Да и оппозиции легче сосредоточиться на одном округе». Досрочные выборы явно будут непростыми, но многое определит состав участников и их способность договариваться между собой, правильный выбор доминант кампании, рассуждает Калачев. Тема реновация раскручена, так что её наверняка возьмут на вооружение, хотя бы в поиске волонтеров для кампании, а они могут быть не только из Перово, заключает он.