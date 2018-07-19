Единороссы обсудят отказ Поклонской поддержать пенсионную реформу
Решение Натальи Поклонской проголосовать против законопроекта о пенсионной реформе обсудят на президиуме фракции «Единой России», сообщил журналистам руководитель фракции Сергей Неверов.
«У нас было принято решение по консолидированному голосованию. Обсудим, какие могут быть варианты по ней в рамках наших полномочий. Она — руководитель комиссии по доходам», — сказал Неверов.
В четверг Госдума приняла в первом чтении законопроект, предполагающий повышение пенсионного возраста. «За» проголосовали 328 депутатов, «против» высказались 104. Инициативу поддержала только «Единая Россия», «Справедливая Россия», ЛДПР и КПРФ проголосовали против.
Среди единороссов Поклонская единственная высказалась против повышения пенсионного возраста. По ее мнению, пенсионная реформа нужна, но предложенный проект закона требует доработки.
«Я убеждена, что пенсионная реформа необходима. Но, к сожалению, предложенный проект закона содержит нововведения, с которыми я не согласна и их не поддерживаю. Поэтому ко второму чтению мной готовятся поправки и, надеюсь, они будут приняты и учтены», — объяснила Поклонская журналистам свое решение.
Восемь человек из «Единой России» не принимали участия в пленарном заседании в четверг. Например, заместитель секретаря генерального совета «Единой России» Сергей Железняк. Пресс-служба партии сообщила «Ведомостям», что он находится на больничном. Отсутствовали Вячеслав Фетисов, который находится в командировке, Виктор Игнатов и Виталий Милонов, взявшие отгулы по семейным обстоятельствам, а также Николай Борцов, Григорий Балыхин, Дмитрий Юрков и Олег Колесников (все четверо на больничном).
Правительство предлагает повысить пенсионный возраст для мужчин до 65 лет к 2028 г., для женщин — до 63 лет к 2034 г. Во время обсуждения законопроекта у здания Думы противники реформы устроили акцию протеста.