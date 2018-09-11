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Политика
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Поклонская рассказала о проверке пятерых депутатов на коррупцию

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Комиссия Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов проведет проверку пятерых депутатов, которые, возможно, нарушили закон о противодействии коррупции. Об этом заявила председатель комиссии Наталья Поклонская, передает «Интерфакс».

По ее словам, проверка коснется членов фракций «Единая Россия» и «Справедливая Россия». Несколько депутатов, возможно, — учредители субъектов хозяйствования и входят в их органы управления, отметила Поклонская. Речь идет, в частности, о субъектах хозяйствования, расположенных за пределами России — во Франции и Финляндии, добавила председатель комиссии.

Один из этих депутатов, подчеркнула Поклонская, является председателем одного из комитетов Госдумы. «Принято решение информировать председателя Госдумы [Вячеслава Володина], что, возможно, допущен председателем комитета факт конфликта интересов в связи с выделением фирме, принадлежащей его родственнику, более одного миллиарда рублей государственных денежных средств», — сказала она.

Комиссия направит на этой неделе запросы в Генпрокуратуру, ФСБ и Росфинмониторинг, сообщила Поклонская.

Поклонскую, экс-прокурора Крыма, избрали руководителем парламентской комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах в октябре 2016 г. В июле этого года она оказалась единственным депутатом фракции «Единая Россия», проголосовавшим против пенсионной реформы, и в этот же день было сорвано заседание комиссии — на него пришли трое, включая Поклонскую, членов комиссии из 17. Руководитель фракции Сергей Неверов подчеркивал тогда, что депутат должна решить, готова ли она и дальше работать в «коллективе».

В прошлом году Transparency International заявила, что Поклонская не стала указывать в своей декларации квартиру в Донецке, и направила в возглавляемую ею комиссию соответствующее обращение. Депутат сообщала, что в комиссию поступили семь обращений и что она не стала рассматривать их, «поскольку они поданы в нарушение порядка».

Финансы
Новости

Сбербанк отказался от снижения ставок по действующей ипотеке

Ведомости
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Сбербанк завершил программу, в рамках которой принимал заявки на снижение ставки по действующему ипотечному кредиту от своих заемщиков. На сайте кредитной организации в разделе «Снижение ставок по действующей ипотеке» появилось сообщение: «Рассмотрение обращений своих ипотечных заемщиков о снижении процентных ставок по действующей ипотеке Сбербанком не производится».

Эту информацию подтвердила пресс-служба Сбербанк. Представитель банка уточнил, что поданные до 10 сентября 2018 года заявления о снижении ставки будут рассмотрены и банк сообщит о своем решении не позднее 30 сентября.

Программа снижения ставок ранее выданной ипотеки действовала в банке около года. «Снижение ставок рассматривалось в индивидуальном порядке в соответствии с программой уменьшения процентных ставок по ипотечным кредитам. Действие программы завершено, если мы примем решение о запуске новой, то объявим об этом дополнительно.», — заявила пресс-служба.

Греф, роботы и акционеры. Как прошло собрание акционеров Сбербанка

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Бизнес
Новости

«Аэрофлот» уволил гендиректора своей крупнейшей «дочки»

Ведомости
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Совет директоров авиакомпании «Россия» прекратил полномочия гендиректора Дмитрия Сапрыкина, контракт с которым истекал в ноябре 2018 г., сообщила пресс-служба «Аэрофлота». «Аэрофлоту» в «России» принадлежит 75% минус 1 акция (блокпакет у правительства Санкт-Петербурга), поэтому он определяет решения, принимаемые советом директоров.

«Россия» – третья в стране авиакомпания по перевозкам пассажиров после самого «Аэрофлота» и S7 Group, в январе – июле перевезла 6,26 млн человек. Это крупнейшая из трех дочерних авиакомпаний «Аэрофлота».

Из сообщения «Аэрофлота» следует, что Сапрыкин в группе «Аэрофлот» не останется. «Главными достоинствами управленческой команды авиакомпании «Россия» считаю молодость, современность и высокий профессионализм. Дмитрий Сапрыкин не только сочетает эти качества в себе, но и смог создать эффективный, творческий, инновационный коллектив, способный решать задачи высокой сложности. У меня нет сомнений в том, что менеджер такого класса найдет применение своим силам на любом направлении бизнеса, которое сочтет для себя наиболее привлекательным», – приводятся в релизе слова гендиректора «Аэрофлота» Виталия Савельева.

Сапрыкина привел в «Аэрофлот» в 2009 г. сам Савельев, возглавив в том году национального перевозчика (до этого оба работали в АФК «Система»). В 2009–2015 гг. Сапрыкин был заместителем гендиректора «Аэрофлота». В сентябре 2015 г. Сапрыкин назначен гендиректором авиакомпании «Трансаэро», сохранив при этом должность в «Аэрофлоте»: правительство РФ пыталось спасти вторую на тот момент авиакомпанию страны от банкротства путем поглощения ее «Аэрофлотом». Но план спасения не удался, «Трансаэро» лишилась сертификата эксплуатанта, а Сапрыкин в ноябре 2015 г. ее покинул и был назначен гендиректором «России».

Сапрыкин руководил присоединением к «России» других «дочек» «Аэрофлота» – «Оренбургских авиалиний» и «Донавиа» (завершилось в марте 2016 г.) и ребрендингом компании (сменила ливрею самолетов).

И. о. гендиректора «России» назначен Сергей Александровский, ранее занимавший должность заместителя гендиректора по продажам и имущественным вопросам.

С чего начинался «Аэрофлот»

Политика
Новости

Минфин предложил ввести максимальную сумму проигрыша в азартных играх

Ведомости
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Минфин разработал законопроект о госрегулировании азартных игр. Он предполагает введение «механизма самоограничения» для россиян, не контролирующих свою страсть к азартным играм, передает «Интерфакс» со ссылкой на копию документа. Согласно документу игрок сможет обратиться к организаторам азартных игр с требованием запретить ему участвовать в подобных развлечениях либо ограничить максимальную сумму ставки для него. Законопроект за подписью замминистра финансов Алексея Моисеева направлен на согласование в ведомства.

В частности, гражданин сможет подать заявление о постоянном или временном запрете на участие в азартных играх. Также законопроектом вводится запрет на прием ставок от ограниченно дееспособных и недееспособных лиц по заявлению их опекуна.

Организаторов азартных игр обяжут в течение одного рабочего дня передавать заявление от гражданина или опекуна в саморегулируемую организацию организаторов азартных игр (СРО). СРО после рассмотрения заявления сможет внести гражданина в перечень лиц, имеющих пристрастие к азартным играм. Включенный в этот перечень гражданин сможет попросить об исключении его из списка не ранее чем через год.

Минфин предлагает ввести механизм ограничения приема ставок по сумме. Организатор азартных игр сможет пересмотреть установленные участником азартных игр максимальные суммы его ставок также не ранее чем через год.

Минфин также планирует ввести ограничения и по сумме проигрыша. Максимально возможный размер проигрыша предлагается установить в сумме, равной одному МРОТу в месяц.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что развитие online-рынка азартных игр, рост числа пунктов приема ставок букмекерских контор и их доступность способствуют увеличению числа игроманов. «Игромания, являясь заболеванием, признанным во всех медицинских системах мира, относится к группе психических расстройств, представляя собой болезненное патологическое состояние, характеризуемое быстротой развития и скорым наступлением неконтролируемой зависимости в психологическом плане от азартных игр», – говорится в документе. Зависимость от азартных игр представляет угрозу для определенной части населения трудоспособного возраста, а также членов их семей, отмечается в записке.

Фильмы, в которых играют в карты

Выбор редактора
Финансы
Новости

ЦБ зафиксировал почти трехкратное увеличение оттока капитала

Ведомости
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Чистый вывоз капитала частным сектором в январе – августе 2018 г. составил $26,5 млрд, следует из данных Центробанка. По сравнению с аналогичным прошлогодним периодом чистый отток увеличился в 2,8 раза.

Ранее ЦБ сообщал, что в январе – июле чистый отток составил $21,5 млрд.

В июне ЦБ ухудшил прогноз по оттоку капитала на 2018 г. в связи с расширением санкций США и ростом волатильности на мировых рынках – с $16 млрд до $30 млрд при среднегодовой цене нефти $67 за баррель. Минэкономразвития в начале сентября опубликовало обновленные параметры макропрогноза, в которых оценка оттока капитала за текущий год была повышена в два раза – с $18 млрд до $41 млрд.

В 2017 г. чистый отток капитала из России вырос в 1,6 раза по сравнению с 2016 г. и составил $31,3 млрд.

Международные резервы России за январь – август 2018 г. увеличились на $36,1 млрд до $460,6 млрд, главным образом за счет приобретения иностранной валюты для Минфина на дополнительные нефтегазовые доходы в рамках бюджетного правила. Внешний госдолг к 1 июля 2018 г., по предварительной оценке ЦБ, составил $485,5 млрд – с начала года иностранцы из-за санкционных рисков распродали российские ОФЗ на $32,6 млрд, их доля в госдолге России сократилась на 6,3%.

The Economist назвал 10 главных рисков для мировой экономики

Политика
Новости

Назначен новый ректор РГГУ

Ведомости
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Министр науки и высшего образования России Михаил Котюков подписал приказ о назначении ректором РГГУ Александра Безбородова. Об этом говорится на официальном сайте вуза. Приказ о назначении был подписан 28 августа.

На данный момент Безбородов также возглавляет Историко-архивный институт РГГУ. В вузе он работает с 1977 г. В 2016 г. он был назначен первым проректором РГГУ – проректором по учебной работе. 29 августа 2017 г. приказом министра образования Ольги Васильевой Безбородова назначили врио ректора РГГУ. Безбородов является специалистом по истории России второй половины ХХ – начала XXI в., автором более 200 научных, научно-методических и научно-популярных трудов.

До назначения Безбородова РГГУ возглавлял Евгений Ивахненко (заведующий кафедрой социальной философии РГГУ, профессор). Ивахненко был назначен ректором РГГУ 3 марта 2016 г., за его кандидатуру проголосовал ученый совет вуза. На тот момент вуз был в сложном финансовом положении. Из-за нехватки средств в РГГУ началось сокращение численности преподавательского состава. В сентябре 2016 г. из Института психологии им. Л.С. Выготского РГГУ уволились 12 сотрудников из-за планов Ивахненко оптимизировать штат и увеличить нагрузку на преподавателей.

Ивахненко заявил РБК, что причиной его увольнения были претензии Минобрнауки «имущественного характера». Все проблемы, которые стали причиной увольнения, достались от прежнего руководства РГГУ, говорил он.

Выбор редактора
Политика
Новости

Руководителя карельского «Мемориала» лишили права опеки из-за уголовного дела

Ведомости
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Руководителя отделения «Мемориала» в Карелии Юрия Дмитриева, обвиняемого в сексуальном насилии над приемной дочерью, лишили права опеки над ней. Об этом сообщил ТАСС уполномоченный по правам ребенка в республике Геннадий Сараев.

По его словам, ребенок был изъят из семьи и передан родной бабушке. «Бабушка взяла его [ребенка] себе, и на сегодняшний день никакой речи не может быть, чтобы ребенка вернуть в семью Дмитриева, который был приемным родителем и утратил доверие», — подчеркнул Сараев.

Изначально органы опеки были против передачи девочки семье Дмитриева в Карелии, но он добился положительного решения суда, отметил омбудсмен. Он добавил, что в настоящее время опекун ребенка — бабушка.

В июне в отношении Дмитриева возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Он находится под арестом.

За два месяца до этого Петрозаводский городской суд полностью оправдал руководителя карельского «Мемориала» по статье об изготовлении детской порнографии и по статье о развратных действиях в отношении приемной дочери, но признал виновным в незаконном хранении оружия. Правозащитника приговорили к двум с половиной годам ограничения свободы, но был учтен срок, который тот отбыл в следственном изоляторе, и в итоге срок сократился до трех месяцев. В июне оправдательный приговор был отменен Верховным судом Карелии.

Поводом для этого дела стали фотографии обнаженной дочери, которые Дмитриев хранил на своем компьютере. Историк утверждает, что делал снимки по рекомендации врачей, чтобы контролировать ее физическое развитие.

Технологии
Новости

Samsung открыл в Индии крупнейший в мире магазин смартфонов

Ведомости
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Южнокорейский Samsung открыл в Индии крупнейший в мире магазин смартфонов. В нем также будет представлена и другая инновационная продукция компании, в том числе бытовая электроника. Компания пытается занять наиболее выгодную позицию на втором по величине рынке смартфонов в мире на фоне жесткой конкуренции со стороны китайских брендов, пишет Reuters. Новый магазин площадью около 3000 кв. м расположен на юге города Бангалор. При магазине будет работать сервисный центр для смартфонов.

Индия – выгодный рынок для производителей смартфонов за пределами Китая и США, где рост продаж устройств замедлился, отмечает агентство.

«Индия – чрезвычайно важный рынок для компании», – заявил старший вице-президент Samsung India Мохандип Сингх, добавив, что компания собирается открыть такие магазины в нескольких из десяти крупнейших городов Индии. Samsung потратил «огромные» деньги на аренду площадей, отметил Сингх, отказавшись подробнее рассказать об этом.

В Индии работают 2100 магазинов по франшизе Samsung. Основной конкурент южнокорейской компании на индийском рынке – китайская Xiaomi Corp., отмечает Reuters. Apple продает свои устройства в Индии через реселлеров. Производитель iPhone еще не открыл каких-либо флагманских магазинов в стране.

10 самых дорогих мировых брендов – 2018

Выбор редактора
Политика
Новости

Кириенко заявил о попытках зарубежных стран влиять на детей через видеоигры

Ведомости
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Иностранные государства пытаются влиять на детей через образы в компьютерных играх, считает первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко. О переходе политики в интернет-пространство и ее влиянии на молодежь куратор внутриполитического блока Кремля рассказал на съезде Российского общества политологов.

«Как это ни удивительно звучит, все чаще начинает звучать термин "детская политика" или политика по отношению к детям, – сказал Кириенко (цитаты по ТАСС). – Мы по факту понимаем, что это происходит. Какие-то вещи, зашивающиеся на уровне образов героев детских компьютерных игр».

По мнению Кириенко, в большинстве иностранных компьютерных игр «военнослужащий российской армии всегда будет выглядеть не очень симпатично». «Это далеко не случайность. Было бы иллюзией считать, что это так само сложилось», – полагает чиновник.

Кириенко подчеркнул, что компьютерные игры стали «пространством политической борьбы» и к этому необходимо относиться соответствующим образом.

Лучшие видеоигры 2017 года по версии The Game Awards

Политика
Новости

Кадыров оценил решение директора Росгвардии вызвать Навального на поединок

Ведомости
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Директор Росгвардии Виктор Золотов сделал правильный ход, вызвав оппозиционера Алексея Навального на поединок. Об этом написал в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Он [Золотов] сделал правильный ход, отстаивая свою честь, честь всего состава Росгвардии, честь своего государства, вызвав подлеца на бой. Ход настоящего мужчины, и так давно надо было поступить. Если нападающий, как шакал из-за угла, оппонент Золотова не может отстоять свои позиции обоснованно, по закону, по морали, то пусть попробует по-мужски», – подчеркнул Кадыров.

Он предположил, что Навальный «не примет вызова». «Как обычно, спрячется за своей дешевой славой и будет оправдывать свою трусость, прячась за спины школьников, которых дурачит, и своих спонсоров из-за рубежа», – написал глава Чечни.

Ранее во вторник Золотов, комментируя расследования Навального, заявил, что тот допустил в отношении его «оскорбительные, клеветнические измышления». В этой связи директор Росгвардии вызвал оппозиционера «на поединок – на ринг, на татами, куда угодно» – и пообещал сделать из него «хорошую, сочную отбивную».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поддержал решение Золотова. «Иногда с бессовестной клеветой можно бороться любыми способами», – подчеркнул он.

Навальный в августе опубликовал расследование, в котором утверждается, что Росгвардия закупает продукты по завышенным ценам. Такие закупки стали проводиться после того, как премьер-министр Дмитрий Медведев в декабре 2017 г. подписал распоряжение, по которому единственным исполнителем закупок продовольствия и услуг питания Росгвардии стало ООО «Мясокомбинат «Дружба народов», говорится в расследовании.

Политика
Новости

Международный уголовный суд ответил на угрозы США

Ведомости
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Международный уголовный суд (МУС) выпустил сообщение, в котором прокомментировал угрозу Белого дома ввести санкции против него. «МУС, будучи судом, продолжит непоколебимо выполнять свою работу согласно принципам и всеобъемлющей идее верховенства закона», – говорится в заявлении суда (цитаты по Reuters). В нем подчеркивается, что МУС является «независимым и беспристрастным судебным органом».

МУС был учрежден на основе Римского статута 1998 г., его ратифицировали 123 страны. Правительство США подписало статут, но не ратифицировало его, а в 2002 г. отозвало свою подпись. Россия подписала документ, но отказалась его ратифицировать.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Белый дом предпримет все необходимые меры для защиты американцев от несправедливого преследования «этим нелегитимным судом». Болтон отмечал, что Вашингтон может наложить санкции и даже привлечь должностных лиц МУС к уголовной ответственности, если тот приступит к расследованиям против США и их союзников. Сейчас МУС расследует преступления американских военных в Афганистане.

МУС рассматривает дела лиц, ответственных за геноцид, военные преступления, преступления против человечества. В июле 2018 г. МУС также получил право рассматривать дела о применении силы против суверенитета и территориальной целостности стран. Последние поправки ратифицировали 35 стран.

Кто из лидеров государств был осужден или находился под следствием

Финансы
Новости

Держатели карт ВТБ смогут снижать ставки кредитов в банке

Ведомости
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ВТБ предложил бонусную опцию «Заемщик» для держателей кредитных и дебетовых «Мультикарт» банка. Об этом сообщил сам банк. С этой опцией заемщики ВТБ смогут снижать ставки потребительских кредитов или ипотеки в нем. Размер дисконта зависит от размера операций, которые клиент совершит за месяц. Если условие по оборотам будет выполнено, скидка действует со следующего месяца. Она меняется каждый месяц в зависимости от потраченных за предыдущий месяц сумм.

Если обладатель «Мультикарты» потратил от 5000 до 15 000 руб. в месяц, ставка кредита наличными в ВТБ снизится для него на 0,5% годовых, для трат 15 000–75 000 руб. в месяц – на 1%, от 75 000 руб. – на 3%. Дисконт от ставки ипотеки в зависимости от трат в месяц для кредитной карты составит соответственно 0,2, 0,4 и 0,6% годовых. Для держателей дебетовой карты скидка будет в два раза меньше.

Сейчас ставка потребительского кредита в ВТБ составляет 11,7% годовых для сумм от 100 000 до 499 999 руб. (при наличии страхования). От 500 000 руб. – 10,9% годовых. Базовая ставка ипотеки в ВТБ – 9,6% годовых.

Как в России уничтожают деньги