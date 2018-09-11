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Поклонская рассказала о проверке пятерых депутатов на коррупцию

Комиссия Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов проведет проверку пятерых депутатов, которые, возможно, нарушили закон о противодействии коррупции. Об этом заявила председатель комиссии Наталья Поклонская, передает «Интерфакс».

По ее словам, проверка коснется членов фракций «Единая Россия» и «Справедливая Россия». Несколько депутатов, возможно, — учредители субъектов хозяйствования и входят в их органы управления, отметила Поклонская. Речь идет, в частности, о субъектах хозяйствования, расположенных за пределами России — во Франции и Финляндии, добавила председатель комиссии.

Один из этих депутатов, подчеркнула Поклонская, является председателем одного из комитетов Госдумы. «Принято решение информировать председателя Госдумы [Вячеслава Володина], что, возможно, допущен председателем комитета факт конфликта интересов в связи с выделением фирме, принадлежащей его родственнику, более одного миллиарда рублей государственных денежных средств», — сказала она.

Комиссия направит на этой неделе запросы в Генпрокуратуру, ФСБ и Росфинмониторинг, сообщила Поклонская.

Поклонскую, экс-прокурора Крыма, избрали руководителем парламентской комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах в октябре 2016 г. В июле этого года она оказалась единственным депутатом фракции «Единая Россия», проголосовавшим против пенсионной реформы, и в этот же день было сорвано заседание комиссии — на него пришли трое, включая Поклонскую, членов комиссии из 17. Руководитель фракции Сергей Неверов подчеркивал тогда, что депутат должна решить, готова ли она и дальше работать в «коллективе».

В прошлом году Transparency International заявила, что Поклонская не стала указывать в своей декларации квартиру в Донецке, и направила в возглавляемую ею комиссию соответствующее обращение. Депутат сообщала, что в комиссию поступили семь обращений и что она не стала рассматривать их, «поскольку они поданы в нарушение порядка».