Комиссия во главе с Поклонской не стала изучать полученные обращения о доходах депутатов

На первом заседании комиссии Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов во главе с Натальей Поклонской обращения, поступившие в том числе и от Transparency International, не были рассмотрены.

«Все обращения, которые поступили в мой адрес как председателя комиссии, - семь обращений, какие, не имею права разглашать - были рассмотрены на заседании. Членами комиссии было единогласно принято решение эти обращения не рассматривать, поскольку они поданы в нарушение порядка», - уточнила она.

Ранее Transparency International сообщала, что Поклонская якобы не стала указывать в своей декларации квартиру в Донецке. Соответствующее обращение организация направляла в думскую комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов.

«В настоящее время Следственным комитетом проводится доследственная проверка по моему заявлению по факту клеветы в мой адрес как представителя госвласти, по факту подделки документов о якобы имеющейся у меня квартире в Донецке», - уточнила она.