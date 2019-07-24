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Путин поздравил Бориса Джонсона с назначением премьером Великобритании

Президент России Владимир Путин поздравил бывшего мэра Лондона и министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона с назначением его на пост британского премьера. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Российский лидер отметил, что интересам двух стран и их народов «отвечало бы развитие отношений в самых различных сферах». Путин пожелал Джонсону успехов «в ответственной деятельности во главе правительства».

Джонсон 24 июля официально вступил в должность премьера Великобритании. Церемония вступления в должность состоялась в Букингемском дворце. В соответствии с протоколом Джонсона приняла королева Великобритании Елизавета II. Она попросила его стать ее 14-м премьер-министром и сформировать правительство. Выступая перед журналистами, Джонсон повторил свое обещание завершить Brexit до 31 октября.

Ранее Джонсон победил на выборах лидера консервативной партии Великобритании. Выборы нового председателя партии, который автоматически становится премьером страны, начались после того, как Тереза Мэй объявила об отставки с этого поста. Мэй трижды безуспешно пыталась провести через британский парламент соглашение с ЕС о выходе из него, но не нашла поддержки у депутатов. Парламентариев не устроило фактическое сохранение контроля ЕС над границей между Северной Ирландией и Республикой Ирландией.