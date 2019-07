Путин поздравил Бориса Джонсона с назначением премьером Великобритании

Технологии

Новости

Facebook заплатит рекордный штраф в $5 млрд за утечку персональных данных

Facebook заплатит рекордный штраф в $5 млрд за массовую утечку персональных данных своих пользователей, сообщает CNBC со ссылкой на сообщение Федеральной торговой комиссии США (FTC). Предыдущий рекорд принадлежал Google – регулятор оштрафовал компанию на $22,5 млн за политику конфиденциальности поисковика.

Соглашение между регулятором и соцсетью, которое поддержали трое из пяти членов FTC, рассчитано на 20 лет. Согласно его условиям Facebook пересмотрит свою политику работы с персональными данными пользователей и ограничит полномочия основателя и гендиректора компании Марка Цукерберга. Штраф, который заплатит Facebook, составляет примерно 9% от выручки за 2018 г., отмечает телеканал.

Цукерберг на своей странице в Facebook уточнил, что в компании появится специальный комитет, который будет проверять, как соцсеть управляет данными пользователей. Необходимые технологические изменения на платформе потребуют много времени, над ними будут работать сотни инженеров и более 1000 других сотрудников соцсети, добавил он. Из-за этого разработка новых продуктов для соцсети теперь будет происходить медленнее. Цукерберг отметил, что все эти изменения выходят за рамки требований законодательства США. «Причина, по которой я их поддерживаю, заключается в том, что я считаю, что они уменьшат число ошибок, которые мы совершаем, и помогут обеспечить более надежную защиту персональных данных», – заключил основатель Facebook.

Выплата $5 млрд станет первым крупным наказанием для Facebook в США за передачу личных данных пользователей британской компании Cambridge Analytica. О том, что Cambridge Analytica собирала персональные данные пользователей Facebook для составления политических портретов избирателей, стало известно в марте 2018 г. The New York Times и The Observer писали, что компания также сотрудничала с предвыборным штабом президента США Дональда Трампа и с организаторами кампании за выход Великобритании из ЕС. Ее действия могли затронуть более 87 млн пользователей Facebook.