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Борис Джонсон вступил в должность премьер-министра Великобритании

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Бывший мэр Лондона и министр иностранных дел Борис Джонсон официально вступил в должность премьер-министра Великобритании, передает телеканал Sky News. Церемония вступления в должность состоялась в Букингемском дворце. В соответствии с протоколом Джонсона приняла королева Великобритании Елизавета II. Она попросила Джонсона стать ее 14-м премьер-министром и сформировать правительство. Джонсон сможет приступить к этому процессу уже сегодня.

По пути во дворец кортеж Джонсона был ненадолго блокирован активистами Greenpeace. Они на некоторое время перегородили проезжую часть и развернули транспарант с надписью Climate emergency, чтобы привлечь внимание к проблемам изменения климата из-за воздействия человека.

Возле резиденции британского премьер-министра на Даунинг-стрит Джонсона ожидали сотрудники его офиса и его подруга - 31-летняя Кэрри Саймондс. Джонсон – лишь второй неженатый премьер в истории Британии. Поскольку Саймондс не является супругой премьера, она не могла сопровождать его в Букингемский дворец на прием у королевы.

Выступая перед журналистами возле своей новой резиденции на Даунинг-стрит, Джонсон повторил уже ранее озвученное обещание завершить в любом случае процесс Brexit до 31 октября. «Мы выработаем новое и лучшее соглашение», – отметил он. По его мнению, народ Великобритании устал ждать от руководства страны решительных действий по этому вопросу.

Джонсон победил на выборах лидера консервативной партии 23 июля. Выборы нового главы партии, который автоматически становится британским премьером, начались после объявления Терезы Мэй об отставке. Она трижды пыталась провести через британский парламент соглашение с Евросоюзом о выходе из него. Но депутаты каждый раз в подавляющем большинстве высказывались против соглашения. Их не устраивает фактическое сохранение на неопределенное время контроля ЕС над границей между Северной Ирландией и Республикой Ирландией.

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Поклонская перейдет в комитет Госдумы по международным делам

Ведомости
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Депутат Наталья Поклонская перейдет из комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, где работала заместителем его председателя, в комитет по международным делам, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление Поклонской. Какую должность она займет в комитете, не уточняется.

Поклонская уточнила, что сейчас завершает учебу в Дипломатической академии при МИДе на кафедре международной безопасности и рассчитывает, что полученные знания и прокурорский опыт помогут ей на новой работе. «Плюс ко всему, я получила очень важный, очень хороший опыт работы в комитете по безопасности и противодействию коррупции Госдумы», – отметила депутат. Она добавила, что хотела попасть в комитет по международным делам еще в 2016 г.

Советник спикера Госдумы Вячеслава Володина Анастасия Кашеварова рассказала «Ведомостям», что Поклонская хочет «попробовать себя в межпарламентском сотрудничестве». Последнее заседание Госдумы в рамках весенней сессии состоится 25 июля, но переход Поклонской на новую должность формально оформят уже в следующей сессии, сообщил собеседник «Ведомостей» в Госдуме.

Поклонская, экс-прокурор Крыма, пришла в Госдуму в 2016 г. и возглавила комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых депутатами. В июле 2018 г. она оказалась единственным депутатом фракции «Единая Россия», который проголосовал против пенсионной реформы. Руководитель фракции Сергей Неверов заявил, что ей нужно решить, готова ли она и дальше работать в «коллективе».

Осенью того же года Госдума приняла постановление о создании объединенной комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, мандатным вопросам и депутатской этике на базе комиссии по этике, которой руководил Отари Аршба, и комиссии по контролю за доходами, где председателем была Поклонская. Новую структуру возглавил Аршба. Поклонская в нее не вошла.

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Новости

Суд частично удовлетворил ходатайство об обеспечительных мерах к бывшим собственникам «Открытия»

Ведомости
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Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил ходатайство Центробанка в лице банка «Открытие» об обеспечительных мерах к бывшим собственникам и менеджменту банка «ФК Открытие». Об этом сообщает «Интерфакс». Среди ответчиков – основатель и крупнейший совладелец банка Вадим Беляев, бывший президент «ФК Открытие» Рубен Аганбегян, бывший предправления Евгений Данкевич, члены правления Елена Будник и Геннадий Жужлев, а также владелец 53% акций банка – «Открытие холдинг».

ЦБ объявил о завершении санации банка «ФК Открытие» 2 июля. Это был первый банк, взятый регулятором на оздоровление в Фонд консолидации банковского сектора. С августа 2017 г. на докапитализацию «ФК Открытие» ЦБ направил 456,2 млрд руб. В тот же день, 2 июля, ЦБ от имени «Открытия» подал в Московский арбитражный суд иск к бывшему руководству банка и предъявил ему упущенную выгоду от потраченных на санацию средств. Сумма иска – 290 млрд руб., сообщал регулятор.

Суд наложил обеспечительные меры на имущество и банковские счета ответчиков, за исключением 80% поступающей на эти счета зарплаты, передал «Интерфакс». Также была арестована квартира бывшего супруга Будник. Представитель ЦБ в своем ходатайстве указал, что она принимала меры по сокрытию имущества, к ним можно отнести и расторжение брака. По словам представителей ответчиков, истец не представил перечень имущества, на которое он просит наложить арест. Представитель ЦБ отметил, что поиском имущества для ареста будет заниматься судебный пристав.

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Путин поздравил Бориса Джонсона с назначением премьером Великобритании

Ведомости
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Президент России Владимир Путин поздравил бывшего мэра Лондона и министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона с назначением его на пост британского премьера. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Российский лидер отметил, что интересам двух стран и их народов «отвечало бы развитие отношений в самых различных сферах». Путин пожелал Джонсону успехов «в ответственной деятельности во главе правительства».

Джонсон 24 июля официально вступил в должность премьера Великобритании. Церемония вступления в должность состоялась в Букингемском дворце. В соответствии с протоколом Джонсона приняла королева Великобритании Елизавета II. Она попросила его стать ее 14-м премьер-министром и сформировать правительство. Выступая перед журналистами, Джонсон повторил свое обещание завершить Brexit до 31 октября.

Ранее Джонсон победил на выборах лидера консервативной партии Великобритании. Выборы нового председателя партии, который автоматически становится премьером страны, начались после того, как Тереза Мэй объявила об отставки с этого поста. Мэй трижды безуспешно пыталась провести через британский парламент соглашение с ЕС о выходе из него, но не нашла поддержки у депутатов. Парламентариев не устроило фактическое сохранение контроля ЕС над границей между Северной Ирландией и Республикой Ирландией.

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Минск счел односторонним решение «Транснефти» о компенсации за грязную нефть

Ведомости
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Решение «Транснефти» о максимальном размере компенсаций за загрязненную нефть в «Дружбе» на уровне $15 за баррель является односторонним, заявил заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов. Его слова приводит агентство «БелТА».

«По общему юридическому правилу обязанное лицо не может в одностороннем порядке определять пределы своей ответственности перед теми, кому оно обязано», – объяснил Сизов позицию компании. Он добавил, что трубопровод почти очищен от грязной нефти и теперь компания намерена сосредоточиться на решении вопроса компенсации понесенных потерь.

Инициируемое Минском увеличение тарифов на транспортировку нефти по своей территории и компенсация недополученной выручки – «это лишь одна из составляющих частей компенсационных мер», подчеркнул топ-менеджер «Белнефтехима». «Эти меры призваны привести нестандартную в последние несколько месяцев деятельность трубопроводного транспорта и белорусских НПЗ, вызванную ЧП с загрязнением нефти, в обычное плановое русло», – заключил Сизов.

Совет директоров «Транснефти» утвердил порядок выплат за попадание в «Дружбу» некачественной нефти 24 июля. О самом инциденте белорусская сторона сообщила в конце апреля. Согласно решению совета директоров, предельный размер выплат грузоотправителям по договорам об оказании услуг по транспортировке нефти составит $15 на 1 баррель грязной нефти. При этом грузоотправители должны документально подтвердить понесенные убытки, говорилось в сообщении компании.

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ФАС оштрафовала Google за рекламу дипломов на заказ

Ведомости
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Google продолжает показывать в результатах поисковой выдачи ссылки на сервисы по написанию дипломов и курсовых работ, выяснила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). В отношении поисковика был составлен протокол об административном правонарушении, ФАС выписала компании штраф в 100 000 руб., сообщил представитель службы. Это первый штраф для Google за дипломы.

В октябре 2018 г. Госдума приняла поправки к закону «О рекламе», которыми обязала поисковики удалять объявления о написании на заказ дипломов, курсовых и диссертаций.

«Размещение рекламы услуг по подготовке и написанию работ стимулирует потребителей использовать эти услуги, что оказывает негативный эффект на качество подготовки обучающихся, на результаты оценки научной квалификации лиц, подготавливающих работы в государственной системе научной аттестации», – говорилось в пояснительной записке к законопроекту.

На прошлой неделе Google уже штрафовали за наличие запрещенной информации в поисковой выдаче, тогда компания заплатила 700 000 руб. По данным Роскомнадзора, компания не убрала из поиска более трети ссылок на ресурсы, содержащих призывы к экстремизму, пропаганду суицидов и порнографию, рекламирующие наркотики, азартные игры без лицензии, а также пиратские сайты.

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Бизнес
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«Новатэк» увеличил прибыль в первом полугодии в шесть раз

Ведомости
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Чистая прибыль «Новатэка», относящаяся к акционерам, в первом полугодии 2019 г. увеличилась в шесть раз – с 75,162 млрд до 450,971 млрд руб., следует из отчета компании по МСФО.

На прибыль группы повлияло «признание в марте 2019 г. прибыли от продажи 10%-ной доли в проекте «Арктик СПГ – 2» в размере 308,6 млрд руб., а также признание в обоих отчетных периодах неденежных курсовых разниц по займам группы и совместных предприятий, номинированным в иностранной валюте», говорится в сообщении «Новатэка».

Нормализованный показатель EBITDA с учетом доли в EBITDA совместных предприятий составил 233,777 млрд руб., показав рост на 31,6% по сравнению с первым полугодием прошлого года (тогда он составил 177,645 млрд руб.). Общая выручка компании от реализации выросла на 20,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. и составила 452,619 млрд руб. (тогда выручка составила 375,225 млрд руб.). Рост этих показателей компания связывает с запуском производства СПГ на второй и третьей очередях завода «Ямала СПГ» во втором полугодии 2018 г.

Совокупная добыча углеводородов в первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. увеличилась с 264,3 млн до 296,1 млн баррелей нефтяного эквивалента. Добыча газа выросла с 32,926 млн до 37,57 млн куб. м.

Первая партия сжиженного газа «Ямал СПГ» отгружена на танкер «Кристоф де Маржери»

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Политика
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Рабочая группа Мосгоризбиркома отклонила жалобу Гудкова на отказ в регистрации

Ведомости
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Рабочая группа Мосгоризбиркома приняла решение рекомендовать комиссии оставить без удовлетворения жалобу бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова на отказ в регистрации кандидатом в Мосгордуму, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление члена Мосгоризбиркома Риммы Кузнецовой. В свою очередь Гудков в своем канале в Telegram заявил, что совещание прошло за закрытыми дверями.

«С барского плеча вернули что-то около 134 подписей из тех, что раньше были признаны недействительными. Ошибки ввода не учли (110), заявления 260 человек, которые подтвердили подписи, тоже», – отметил он. Политик пообещал обжаловать решение в ЦИК и в суде, если потребуется.

Признание подписей в поддержку кандидатов в Мосгордуму недействительными связано с ошибками сборщиков или самих кандидатов в оформлении, отмечает пресс-служба Мосгоризбиркома.

«Избиратель ставит подпись сам – и это сомнению не подвергается, но недействительной она становится по вине сборщика подписей или кандидата», – отмечается в сообщении. В частности, причиной может служить неправильное внесение данных, неоговоренные исправления, невнесение необходимых сведений и другие нарушения.

«Не надо перекладывать с больной головы на здоровую. Dura lex sed lex – закон суров, но он закон», – отметили в Мосгоризбиркоме. Комиссия также пообещала рассмотреть все обращения в установленном порядке. Кроме того, пресс-служба МГИК рекомендует обращаться в суд, если у кандидатов в депутаты есть сомнения в действиях комиссии.

Ранее сообщалось, что ряд оппозиционеров не допустят к выборам в Мосгордуму, поскольку избирательные комиссии сочли, что у них большее количество недействительных подписей, чем положено по закону. К выборам не допустили главу совета депутатов Красносельского района Илью Яшина, Дмитрия Гудкова и его соратника Александра Соловьева, соратников Алексея Навального Любовь Соболь и Ивана Жданова, «яблочников» Елену Русакову, Кирилла Гончарова и Сергея Митрохина, муниципальных депутатов Константина Янкаускаса, Анастасию Брюханову и Юлию Галямину.

В Москве 20 июля прошел санкционированный митинг за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Акция, по разным данным, собрала от 12 000 до 22 500 участников. На митинге основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный выдвинул ультиматум мэрии Москвы, которую он считает ответственной за недопуск оппозиционеров к выборам. Он заявил, что дает властям неделю на то, чтобы зарегистрировать всех недопущенных кандидатов, собравших подписи. В противном случае он пообещал организовать новый митинг в центре Москвы. Мосгоризбирком назвал это заявление шантажом.

Технологии
Новости

Facebook заплатит рекордный штраф в $5 млрд за утечку персональных данных

Ведомости
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Facebook заплатит рекордный штраф в $5 млрд за массовую утечку персональных данных своих пользователей, сообщает CNBC со ссылкой на сообщение Федеральной торговой комиссии США (FTC). Предыдущий рекорд принадлежал Google – регулятор оштрафовал компанию на $22,5 млн за политику конфиденциальности поисковика.

Соглашение между регулятором и соцсетью, которое поддержали трое из пяти членов FTC, рассчитано на 20 лет. Согласно его условиям Facebook пересмотрит свою политику работы с персональными данными пользователей и ограничит полномочия основателя и гендиректора компании Марка Цукерберга. Штраф, который заплатит Facebook, составляет примерно 9% от выручки за 2018 г., отмечает телеканал.

Цукерберг на своей странице в Facebook уточнил, что в компании появится специальный комитет, который будет проверять, как соцсеть управляет данными пользователей. Необходимые технологические изменения на платформе потребуют много времени, над ними будут работать сотни инженеров и более 1000 других сотрудников соцсети, добавил он. Из-за этого разработка новых продуктов для соцсети теперь будет происходить медленнее. Цукерберг отметил, что все эти изменения выходят за рамки требований законодательства США. «Причина, по которой я их поддерживаю, заключается в том, что я считаю, что они уменьшат число ошибок, которые мы совершаем, и помогут обеспечить более надежную защиту персональных данных», – заключил основатель Facebook.

Выплата $5 млрд станет первым крупным наказанием для Facebook в США за передачу личных данных пользователей британской компании Cambridge Analytica. О том, что Cambridge Analytica собирала персональные данные пользователей Facebook для составления политических портретов избирателей, стало известно в марте 2018 г. The New York Times и The Observer писали, что компания также сотрудничала с предвыборным штабом президента США Дональда Трампа и с организаторами кампании за выход Великобритании из ЕС. Ее действия могли затронуть более 87 млн пользователей Facebook.

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Политика
Новости

Лещенко и Газзаев вступились за предполагаемого «вора в законе» Шишканова

Ведомости
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Более 40 друзей предполагаемого «вора в законе» Олега Шишканова (ныне Медведев), задержанного по обвинению в «занятии высшего положения в преступной иерархии», считают его задержание случайностью, передает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката обвиняемого. Соответствующие обращения он передал суду.

По его словам, среди обратившихся известные футбольные тренеры Валерий Газзаев, Юрий Семин, Виктор Онопко, первый вице-президент РФС Никита Симонян, артисты Лев Лещенко, Любовь Успенская и Александр Серов. Он пояснил, что эти люди обратились с письменными ходатайствами об изменении подсудимому меры пресечения.

Как отметили в обращении заявители, они знают его «на протяжении многих лет как доброго, отзывчивого человека, патриота своей Родины, организатора спортивных мероприятий, нацеленных на популяризацию здорового образа жизни». Также заявители обратили внимание суда на то, что на иждивении у Шишканова двое детей – семи и трех лет.

Следственный комитет 15 июля сообщил, что Шишканов задержан и подозревается в причастности к похищению и убийству в 2012 г. депутата законодательного собрания Раменского района Татьяны Сидоровой и ее родных. Шишканова также проверяют на причастность к другим преступлениям. Позже стало известно, что его также подозревают по ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии). Суд поместил его под арест до 12 сентября. Шишканов вину не признает.

Политика
Новости

Украинский омбудсмен сообщила о договоренностях с Россией о выдаче моряков

Ведомости
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Власти Украины договорились с представителями России о возвращении на родину украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, сообщила уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова телеканалу «Громадське». По ее словам, оформляются «последние документы» и скоро моряков  можно будет встречать  на родине.

Адвокат моряков Николай Полозов сказал телеканалу, что не знает о такой договоренности. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила «РИА Новости», что ей также неизвестно о следственных действиях о возвращении украинских моряков.

24 украинских моряка были задержаны осенью прошлого года после инцидента в Керченском проливе. Тогда корабли российской армии и погранслужбы с применением оружия задержали три украинских корабля, пытавшихся пройти из Одессы в Мариуполь. Моряков доставили в Москву, им предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы (до шести лет заключения).

Президент Украины Владимир Зеленский после своего избрания неоднократно призывал российские власти освободить украинских моряков. Его российский коллега Владимир Путин в июле заявил, что вопрос об освобождении моряков «будет решаться в спокойном режиме: "Они [моряки] исполняли просто приказ, мы отдаем себе в этом отчет, но они нарушили российский закон". Российские власти считают инцидент в Керченском проливе провокацией, организованной бывшим президентом Украины Петром Порошенко перед стартом избирательной кампании.

Технологии
Новости

Агаларов отказался от строительства космодрома Восточный из-за угрозы банкротства

Ведомости
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Crocus Group Араза Агаларова не будет участвовать в строительстве космодрома Восточный, если государство не пересчитает стоимость предложенного компании проекта. Об этом бизнесмен сообщил в интервью The Bell. Предполагалось, что Crocus Group построит стартовый стол для сверхтяжелой ракеты «Ангара», власти оценили проект в 40 млрд руб. Но смета с такой суммой не учитывает реальные расценки, в ней не хватает около 8 млрд руб., пояснил Агаларов. По его словам, для Crocus Group участие в проекте на таких условиях грозит банкротством.

Агаларов рассказал, что в правительстве проходило совещание на тему строительства космодрома с участием вице-премьера по вопросам ОПК Юрия Борисова. «Все долго ругались – почему первая очередь не достроена, почему вторая медленно строится. Когда спросили меня, я сказал, что есть две новости. Первая – что вторую очередь космодрома за два года построить можно. Вторая – что за те деньги, которые предусмотрены, нельзя. Если увеличите стоимость, через два года все получите. Если нет – извините», – заключил бизнесмен.

В январе Борисов сообщил, что «Роскосмос» расторг контракт с производственно-строительным объединением (ПСО) «Казань», которое должно было строить стартовый стол для «Ангары» на космодроме Восточный. Причина – тяжелое финансовое положение строительной организации. Премьер Дмитрий Медведев тогда же раскритиковал «Роскосмос» за болтовню и срыв сроков строительства объектов космодрома.

Позже гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин уточнил, что контракт не расторгнут, а приостановлен для доработки проектной документации. Он добавил, что возможными подрядчиками при возведении стартового стола могут стать три компании «Крокус», который входит в Crocus Group, «Стройтрансгаз» Геннадия Тимченко и «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга. Но, как уточнил Агаларов в интервью The Bell, Ротенберг и Тимченко также отказались участвовать в проекте на текущих условиях.

Как с Восточного запустили вторую в истории космодрома ракету

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