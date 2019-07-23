Политика / Международная жизнь

Борис Джонсон избран новым премьер-министром Великобритании

Договориться о Brexit ему будет сложно и с ЕС, и с собственной партией

Борис Джонсон победил на выборах лидера консервативной партии. В среду он также вступит в должность премьер-министра Великобритании, тогда же свои полномочия сложит нынешний премьер-министр Тереза Мэй.

В понедельник закончилось голосование за лидера партии среди менее чем 200 000 ее членов. За пост боролись Джонсон, бывший мэр Лондона и министр иностранных дел в правительстве Мэй, и нынешний глава Форин-офиса Джереми Хант. Во вторник результаты были объявлены: Джонсон получил 92 153 голоса, Хант – 46 656.

Выборы нового лидера консервативной партии, который автоматически становится британским премьером (потому что партия имеет большинство в парламенте), начались после объявления Мэй об отставке. Она трижды пыталась провести через парламент соглашение с Евросоюзом о выходе из него. Однако депутаты каждый раз в подавляющем большинстве высказывались против; главное, что их не устраивает, – фактическое сохранение на неопределенное время контроля ЕС над границей между Северной Ирландией и Республикой Ирландией. Представители ЕС и Ирландии не раз заявляли, что это условие не подлежит пересмотру.

Джонсон ранее заявлял, что в случае своего избрания начнет активную подготовку к выходу из ЕС без соглашения, чтобы заставить Брюссель изменить свою позицию. Крайний срок для Brexit, который уже дважды переносился, – 31 октября. «Конечно, мы будем со всей активностью приводить наш план в действие и готовиться к выходу 31 октября, что бы там ни было… сделай или умри, что бы там ни было», – заявил Джонсон TalkRadio в июне.

«Мы собираемся завершить Brexit до 31 октября и воспользоваться преимуществами всех возможностей, которые он даст», – повторил политик во вторник после оглашения результатов голосования.

Победа Джонсона, как ожидается, приведет к громким отставкам: министры финансов и юстиции Филип Хаммонд и Дэвид Гок заявили, что планируют покинуть правительство. В знак протеста против готовности Джонсона провести жесткий Brexit на днях ушли в отставку два менее высокопоставленных члена кабинета, еще несколько также намерены его покинуть. Многие члены консервативной партии, не желающие выхода из ЕС без соглашения, уже готовятся противостоять новому премьеру, который в колонках в The Daily Telegraph и публичных заявлениях неоднократно издевался над чиновниками Брюсселя. Цели ЕС он как-то сравнил с целями Гитлера, а также заявил на международной конференции по безопасности в Мюнхене, что выход из блока будет освобождением, напоминает The Wall Street Journal.

Такому человеку, который не раз провоцировал недовольство не только в Брюсселе, но и на родине (один из британцев даже подал против него иск с обвинением во лжи перед референдумом по Brexit), будет непросто договориться с представителями ЕС о разводе. Но Джонсон настаивает: после того как Brexit несколько раз откладывался, нельзя переносить его еще раз, это пойдет вразрез с высказанной на референдуме волей граждан и будет означать электоральную смерть для консерваторов.

Жесткий Brexit станет «трагедией» и для ЕС, и для Великобритании, заявил во вторник заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс. «Борису Джонсону потребовалось время, чтобы решить, на чьей он стороне в этом споре. Ему потребовалось много времени… и теперь его позиция ясна, – сказал Тиммерманс. – Думаю, позиция ЕС тоже ясна. Соединенное Королевство достигло соглашения с Европейским союзом, и Европейский союз будет его придерживаться».

Часть коллег Джонсона по партии готовы не допустить жесткого Brexit. «Я намерен работать с остальными [депутатами], чтобы парламент использовал свою власть и не позволил новому правительству сделать это», – заявил Хаммонд в воскресенье.

Курс фунта стерлингов во вторник утром снизился до $1,2459, приблизившись к минимуму за 2 года и 3 месяца в $1,2382, достигнутому на прошлой неделе. «Джонсон, как ожидается, станет новым премьер-министром, так что вероятность жесткого Brexit реальна», – сказал Reuters до объявления результатов голосования Такуя Канда, директор по аналитике Gaitame.Com Research Institute в Токио.

Джонсон столкнется с теми же трудностями, что и Мэй, говорится в отчете банка ING: ни Лондон, ни Брюссель не готовы к компромиссу в вопросе об ирландской границе. Джонсон, может, и готов к жесткому выходу из ЕС, но парламент сделает все, чтобы этого не допустить, поэтому вотум недоверия правительству и досрочные выборы накануне дедлайна представляются аналитикам ING все более вероятными, «может быть, даже неизбежными». Это будет означать еще один перенос срока Brexit.

В условиях сохраняющейся неопределенности в экономике от Банка Англии ждут поддержки, рынок с вероятностью 50% прогнозирует снижение процентной ставки до конца года, «но мы не убеждены», что это произойдет, отмечают аналитики ING. Однако фунт, по их мнению, будет испытывать все возрастающее давление.

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