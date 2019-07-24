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В Турции ранили белорусского дипломата

Ведомости
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Неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции, дипломат госпитализирован, сообщает турецкая газета Hurriyet. Инцидент произошел в Анкаре. Мужчина, открывший огонь, застрелился.

По данным издания, речь идет об Александре Поганшеве. На сайте белорусского посольства в Турции говорится, что он является советником по административным вопросам.

В МИД Белоруссии подтвердили информацию о ранении сотрудника посольства, пишет белорусское издание TUT.BY. «Сотрудник посольства возвращался с ребенком домой, когда психически неуравновешенный бывший военнослужащий несколько раз выстрелил в дипломата», — рассказал официальный представитель МИД Белоруссии Анатолий Глаз. По его словам, дипломат в тяжелом состоянии.

В декабре 2016 г. в Анкаре был застрелен посол России в Турции Андрей Карлов. Инцидент произошел в Центре современного искусства Анкары на открытии фотовыставки, посвященной путешествию по России. Преступник проник на мероприятие по документам полицейского и расстрелял выступавшего дипломата в спину. Нападавший был убит турецкой полицией. Совет Безопасности ООН признал убийство Карлова терактом и призвал наказать его исполнителей.

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К Дмитрию Гудкову пришли с обыском

Ведомости
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Полиция проводит обыск в квартире политика Дмитрия Гудкова. Об этом написал его отец, бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков на своей странице в Twitter.

В квартире Гудкова находятся около 10 полицейских, сообщил «Ведомостям» его пресс-секретарь Алексей Обухов. Он связал обыск с запланированной 27 июля акцией протеста в связи с отказом в регистрации оппозиционеров на выборы в Мосгордуму. Обухов отметил, что связи с Гудковым сейчас нет, к нему едет адвокат. За этот год на политика уже были составлены два протокола по ст. 20.2 КоАП (Нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга). Третий может грозить ему уголовным делом.

Ранее Следственный комитет завел уголовное дело из-за стихийного митинга около здания Мосгоризбиркома, который прошел 14 июля. В нем приняли участие около 1000 человек, в том числе Гудков, юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь и муниципальный депутат Илья Яшин. Их не допустили до выборов в Мосгордуму, так как более 10% собранных ими подписей были признаны недостоверными.

В Москве 20 июля прошел согласованный митинг из-за недопуска оппозиционеров на выборы в Мосгордуму. На нем политик Алексей Навальный предложил через неделю провести несанкционированный митинг у здания мэрии Москвы, если к тому времени не будут зарегистрированы все независимые кандидаты.

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СКР завел первое уголовное дело по факту массовой гибели пчел

Ведомости
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Следователи завели уголовное дело по факту массовой гибели пчел в Корсаковском районе Орловской области, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР). По версии следователей, причиной массовой гибели более 300 пчелосемей стали действия сотрудников компании «Отрадаагроинвест».

Сотрудники предприятия при обработке пшеницы не приняли достаточных мер по предупреждению причинения вреда окружающей среде, имуществу людей, утверждает СКР. Ведомство возбудило уголовное по ч. 2 ст. 249 УК (нарушение правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений). Это первое дело по факту массовой гибели пчел в российских регионах, о котором сообщили следственные органы.

Летом в различных регионах России зафиксирована массовая гибель пчел. Пчелы гибнут в Татарстане, Мордовии, а также в Брянской, Воронежской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Рязанской и других областях. По данным на 19 июля, погибло 1,3% пчелосемей от общего их количества в стране. По оценке Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции, ущерб экономике России может превысить 1 трлн руб.

Россельхознадзор связывает ситуацию с бесконтрольным использованием пестицидов при обработках полей. Ведомство ранее напомнило, что в 2011 г. у него забрали и никому не передали полномочия по надзору в этой области. Минэкономразвития назвало выводы ведомства однобокими и преждевременными. Минсельхоз отметил, что гибель пчел наносит значительный материальный ущерб пчеловодству, но не назвал какие-либо цифры.

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Политика
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Путин указал губернатору на ответственность за последствия паводка в Иркутской области

Ведомости
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Президент Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что губернатор Иркутской области Сергей Левченко должен был возглавить процесс ликвидации последствий паводка, передает «Интерфакс».

«Первые лица регионов не должны уклоняться от персональной ответственности за решение подобных задач», – заявил Путин. По его мнению, губернатору следовало сразу лично возглавить комиссию по ликвидации последствий стихии.

Путин 19 июля посетил регион и остался недоволен работами по ликвидации последствий наводнения. Жители жаловались Путину на трудности с получением компенсаций и неточность данных о разрушенных стихией домах. Президент заявил, что были плохо организованы информирование граждан, распределение гуманитарной помощи, осуществление выплат, возведение жилья и инфраструктуры. Вице-премьер Виталий Мутко тогда признался, что ему стыдно за то, как была организована работа.

Паводок в Иркутской области, начавшийся с конца июня, затронул десять муниципальных образований. Частично затопило 109 населенных пунктов и почти 11 000 жилых домов, в которых проживает 38 000 человек, в том числе около 8500 детей. Больше остальных пострадали Тулунский и Нижнеудинский районы. Во время наводнения погибли 25 человек, еще семь числятся пропавшими без вести.

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Политика
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Поклонская перейдет в комитет Госдумы по международным делам

Ведомости
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Депутат Наталья Поклонская перейдет из комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, где работала заместителем его председателя, в комитет по международным делам, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление Поклонской. Какую должность она займет в комитете, не уточняется.

Поклонская уточнила, что сейчас завершает учебу в Дипломатической академии при МИДе на кафедре международной безопасности и рассчитывает, что полученные знания и прокурорский опыт помогут ей на новой работе. «Плюс ко всему, я получила очень важный, очень хороший опыт работы в комитете по безопасности и противодействию коррупции Госдумы», – отметила депутат. Она добавила, что хотела попасть в комитет по международным делам еще в 2016 г.

Советник спикера Госдумы Вячеслава Володина Анастасия Кашеварова рассказала «Ведомостям», что Поклонская хочет «попробовать себя в межпарламентском сотрудничестве». Последнее заседание Госдумы в рамках весенней сессии состоится 25 июля, но переход Поклонской на новую должность формально оформят уже в осеннюю сессию, сообщил собеседник «Ведомостей» в Госдуме.

Поклонская, экс-прокурор Крыма, пришла в Госдуму в 2016 г. и возглавила комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых депутатами. В июле 2018 г. она оказалась единственным депутатом фракции «Единая Россия», который проголосовал против пенсионной реформы. Руководитель фракции Сергей Неверов заявил, что ей нужно решить, готова ли она и дальше работать в «коллективе».

Осенью того же года Госдума приняла постановление о создании объединенной комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, мандатным вопросам и депутатской этике на базе комиссии по этике, которой руководил Отари Аршба, и комиссии по контролю за доходами, где председателем была Поклонская. Новую структуру возглавил Аршба. Поклонская в нее не вошла.

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Финансы
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Суд частично удовлетворил ходатайство об обеспечительных мерах к бывшим собственникам «Открытия»

Ведомости
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Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил ходатайство Центробанка в лице банка «Открытие» об обеспечительных мерах к бывшим собственникам и менеджменту банка «ФК Открытие». Об этом сообщает «Интерфакс». Среди ответчиков – основатель и крупнейший совладелец банка Вадим Беляев, бывший президент «ФК Открытие» Рубен Аганбегян, бывший предправления Евгений Данкевич, члены правления Елена Будник и Геннадий Жужлев, а также владелец 53% акций банка – «Открытие холдинг».

ЦБ объявил о завершении санации банка «ФК Открытие» 2 июля. Это был первый банк, взятый регулятором на оздоровление в Фонд консолидации банковского сектора. С августа 2017 г. на докапитализацию «ФК Открытие» ЦБ направил 456,2 млрд руб. В тот же день, 2 июля, ЦБ от имени «Открытия» подал в Московский арбитражный суд иск к бывшему руководству банка и предъявил ему упущенную выгоду от потраченных на санацию средств. Сумма иска – 290 млрд руб., сообщал регулятор.

Суд наложил обеспечительные меры на имущество и банковские счета ответчиков, за исключением 80% поступающей на эти счета зарплаты, передал «Интерфакс». Также была арестована квартира бывшего супруга Будник. Представитель ЦБ в своем ходатайстве указал, что она принимала меры по сокрытию имущества, к ним можно отнести и расторжение брака. По словам представителей ответчиков, истец не представил перечень имущества, на которое он просит наложить арест. Представитель ЦБ отметил, что поиском имущества для ареста будет заниматься судебный пристав.

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Политика
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Путин поздравил Бориса Джонсона с назначением премьером Великобритании

Ведомости
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Президент России Владимир Путин поздравил бывшего мэра Лондона и министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона с назначением его на пост британского премьера. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Российский лидер отметил, что интересам двух стран и их народов «отвечало бы развитие отношений в самых различных сферах». Путин пожелал Джонсону успехов «в ответственной деятельности во главе правительства».

Джонсон 24 июля официально вступил в должность премьера Великобритании. Церемония вступления в должность состоялась в Букингемском дворце. В соответствии с протоколом Джонсона приняла королева Великобритании Елизавета II. Она попросила его стать ее 14-м премьер-министром и сформировать правительство. Выступая перед журналистами, Джонсон повторил свое обещание завершить Brexit до 31 октября.

Ранее Джонсон победил на выборах лидера консервативной партии Великобритании. Выборы нового председателя партии, который автоматически становится премьером страны, начались после того, как Тереза Мэй объявила об отставки с этого поста. Мэй трижды безуспешно пыталась провести через британский парламент соглашение с ЕС о выходе из него, но не нашла поддержки у депутатов. Парламентариев не устроило фактическое сохранение контроля ЕС над границей между Северной Ирландией и Республикой Ирландией.

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Бизнес
Новости

Минск счел односторонним решение «Транснефти» о компенсации за грязную нефть

Ведомости
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Решение «Транснефти» о максимальном размере компенсаций за загрязненную нефть в «Дружбе» на уровне $15 за баррель является односторонним, заявил заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов. Его слова приводит агентство «БелТА».

«По общему юридическому правилу обязанное лицо не может в одностороннем порядке определять пределы своей ответственности перед теми, кому оно обязано», – объяснил Сизов позицию компании. Он добавил, что трубопровод почти очищен от грязной нефти и теперь компания намерена сосредоточиться на решении вопроса компенсации понесенных потерь.

Инициируемое Минском увеличение тарифов на транспортировку нефти по своей территории и компенсация недополученной выручки – «это лишь одна из составляющих частей компенсационных мер», подчеркнул топ-менеджер «Белнефтехима». «Эти меры призваны привести нестандартную в последние несколько месяцев деятельность трубопроводного транспорта и белорусских НПЗ, вызванную ЧП с загрязнением нефти, в обычное плановое русло», – заключил Сизов.

Совет директоров «Транснефти» утвердил порядок выплат за попадание в «Дружбу» некачественной нефти 24 июля. О самом инциденте белорусская сторона сообщила в конце апреля. Согласно решению совета директоров, предельный размер выплат грузоотправителям по договорам об оказании услуг по транспортировке нефти составит $15 на 1 баррель грязной нефти. При этом грузоотправители должны документально подтвердить понесенные убытки, говорилось в сообщении компании.

Политика
Новости

Борис Джонсон вступил в должность премьер-министра Великобритании

Ведомости
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Бывший мэр Лондона и министр иностранных дел Борис Джонсон официально вступил в должность премьер-министра Великобритании, передает телеканал Sky News. Церемония вступления в должность состоялась в Букингемском дворце. В соответствии с протоколом Джонсона приняла королева Великобритании Елизавета II. Она попросила Джонсона стать ее 14-м премьер-министром и сформировать правительство. Джонсон сможет приступить к этому процессу уже сегодня.

По пути во дворец кортеж Джонсона был ненадолго блокирован активистами Greenpeace. Они на некоторое время перегородили проезжую часть и развернули транспарант с надписью Climate emergency, чтобы привлечь внимание к проблемам изменения климата из-за воздействия человека.

Возле резиденции британского премьер-министра на Даунинг-стрит Джонсона ожидали сотрудники его офиса и его подруга - 31-летняя Кэрри Саймондс. Джонсон – лишь второй неженатый премьер в истории Британии. Поскольку Саймондс не является супругой премьера, она не могла сопровождать его в Букингемский дворец на прием у королевы.

Выступая перед журналистами возле своей новой резиденции на Даунинг-стрит, Джонсон повторил уже ранее озвученное обещание завершить в любом случае процесс Brexit до 31 октября. «Мы выработаем новое и лучшее соглашение», – отметил он. По его мнению, народ Великобритании устал ждать от руководства страны решительных действий по этому вопросу.

Джонсон победил на выборах лидера консервативной партии 23 июля. Выборы нового главы партии, который автоматически становится британским премьером, начались после объявления Терезы Мэй об отставке. Она трижды пыталась провести через британский парламент соглашение с Евросоюзом о выходе из него. Но депутаты каждый раз в подавляющем большинстве высказывались против соглашения. Их не устраивает фактическое сохранение на неопределенное время контроля ЕС над границей между Северной Ирландией и Республикой Ирландией.

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Технологии
Новости

ФАС оштрафовала Google за рекламу дипломов на заказ

Ведомости
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Google продолжает показывать в результатах поисковой выдачи ссылки на сервисы по написанию дипломов и курсовых работ, выяснила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). В отношении поисковика был составлен протокол об административном правонарушении, ФАС выписала компании штраф в 100 000 руб., сообщил представитель службы. Это первый штраф для Google за дипломы.

В октябре 2018 г. Госдума приняла поправки к закону «О рекламе», которыми обязала поисковики удалять объявления о написании на заказ дипломов, курсовых и диссертаций.

«Размещение рекламы услуг по подготовке и написанию работ стимулирует потребителей использовать эти услуги, что оказывает негативный эффект на качество подготовки обучающихся, на результаты оценки научной квалификации лиц, подготавливающих работы в государственной системе научной аттестации», – говорилось в пояснительной записке к законопроекту.

На прошлой неделе Google уже штрафовали за наличие запрещенной информации в поисковой выдаче, тогда компания заплатила 700 000 руб. По данным Роскомнадзора, компания не убрала из поиска более трети ссылок на ресурсы, содержащих призывы к экстремизму, пропаганду суицидов и порнографию, рекламирующие наркотики, азартные игры без лицензии, а также пиратские сайты.

Бизнес
Новости

«Новатэк» увеличил прибыль в первом полугодии в шесть раз

Ведомости
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Чистая прибыль «Новатэка», относящаяся к акционерам, в первом полугодии 2019 г. увеличилась в шесть раз – с 75,162 млрд до 450,971 млрд руб., следует из отчета компании по МСФО.

На прибыль группы повлияло «признание в марте 2019 г. прибыли от продажи 10%-ной доли в проекте «Арктик СПГ – 2» в размере 308,6 млрд руб., а также признание в обоих отчетных периодах неденежных курсовых разниц по займам группы и совместных предприятий, номинированным в иностранной валюте», говорится в сообщении «Новатэка».

Нормализованный показатель EBITDA с учетом доли в EBITDA совместных предприятий составил 233,777 млрд руб., показав рост на 31,6% по сравнению с первым полугодием прошлого года (тогда он составил 177,645 млрд руб.). Общая выручка компании от реализации выросла на 20,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. и составила 452,619 млрд руб. (тогда выручка составила 375,225 млрд руб.). Рост этих показателей компания связывает с запуском производства СПГ на второй и третьей очередях завода «Ямала СПГ» во втором полугодии 2018 г.

Совокупная добыча углеводородов в первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. увеличилась с 264,3 млн до 296,1 млн баррелей нефтяного эквивалента. Добыча газа выросла с 32,926 млн до 37,57 млн куб. м.

Первая партия сжиженного газа «Ямал СПГ» отгружена на танкер «Кристоф де Маржери»

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Политика
Новости

Рабочая группа Мосгоризбиркома отклонила жалобу Гудкова на отказ в регистрации

Ведомости
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Рабочая группа Мосгоризбиркома приняла решение рекомендовать комиссии оставить без удовлетворения жалобу бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова на отказ в регистрации кандидатом в Мосгордуму, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление члена Мосгоризбиркома Риммы Кузнецовой. В свою очередь Гудков в своем канале в Telegram заявил, что совещание прошло за закрытыми дверями.

«С барского плеча вернули что-то около 134 подписей из тех, что раньше были признаны недействительными. Ошибки ввода не учли (110), заявления 260 человек, которые подтвердили подписи, тоже», – отметил он. Политик пообещал обжаловать решение в ЦИК и в суде, если потребуется.

Признание подписей в поддержку кандидатов в Мосгордуму недействительными связано с ошибками сборщиков или самих кандидатов в оформлении, отмечает пресс-служба Мосгоризбиркома.

«Избиратель ставит подпись сам – и это сомнению не подвергается, но недействительной она становится по вине сборщика подписей или кандидата», – отмечается в сообщении. В частности, причиной может служить неправильное внесение данных, неоговоренные исправления, невнесение необходимых сведений и другие нарушения.

«Не надо перекладывать с больной головы на здоровую. Dura lex sed lex – закон суров, но он закон», – отметили в Мосгоризбиркоме. Комиссия также пообещала рассмотреть все обращения в установленном порядке. Кроме того, пресс-служба МГИК рекомендует обращаться в суд, если у кандидатов в депутаты есть сомнения в действиях комиссии.

Ранее сообщалось, что ряд оппозиционеров не допустят к выборам в Мосгордуму, поскольку избирательные комиссии сочли, что у них большее количество недействительных подписей, чем положено по закону. К выборам не допустили главу совета депутатов Красносельского района Илью Яшина, Дмитрия Гудкова и его соратника Александра Соловьева, соратников Алексея Навального Любовь Соболь и Ивана Жданова, «яблочников» Елену Русакову, Кирилла Гончарова и Сергея Митрохина, муниципальных депутатов Константина Янкаускаса, Анастасию Брюханову и Юлию Галямину.

В Москве 20 июля прошел санкционированный митинг за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Акция, по разным данным, собрала от 12 000 до 22 500 участников. На митинге основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный выдвинул ультиматум мэрии Москвы, которую он считает ответственной за недопуск оппозиционеров к выборам. Он заявил, что дает властям неделю на то, чтобы зарегистрировать всех недопущенных кандидатов, собравших подписи. В противном случае он пообещал организовать новый митинг в центре Москвы. Мосгоризбирком назвал это заявление шантажом.

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