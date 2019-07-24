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К Дмитрию Гудкову пришли с обыском

Полиция проводит обыск в квартире политика Дмитрия Гудкова. Об этом написал его отец, бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков на своей странице в Twitter.

В квартире Гудкова находятся около 10 полицейских, сообщил «Ведомостям» его пресс-секретарь Алексей Обухов. Он связал обыск с запланированной 27 июля акцией протеста в связи с отказом в регистрации оппозиционеров на выборы в Мосгордуму. Обухов отметил, что связи с Гудковым сейчас нет, к нему едет адвокат. За этот год на политика уже были составлены два протокола по ст. 20.2 КоАП (Нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга). Третий может грозить ему уголовным делом.

Ранее Следственный комитет завел уголовное дело из-за стихийного митинга около здания Мосгоризбиркома, который прошел 14 июля. В нем приняли участие около 1000 человек, в том числе Гудков, юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь и муниципальный депутат Илья Яшин. Их не допустили до выборов в Мосгордуму, так как более 10% собранных ими подписей были признаны недостоверными.

В Москве 20 июля прошел согласованный митинг из-за недопуска оппозиционеров на выборы в Мосгордуму. На нем политик Алексей Навальный предложил через неделю провести несанкционированный митинг у здания мэрии Москвы, если к тому времени не будут зарегистрированы все независимые кандидаты.