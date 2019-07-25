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Суд арестовал директора сгоревшего в Хабаровском крае палаточного лагеря

Солнечный районный суд Хабаровского края арестовал Максима Кузнецова, директора детского палаточного лагеря, сгоревшего в Хабаровском крае. Об этом «Интерфаксу» сообщил представитель суда. По его словам, директор лагеря арестован на два месяца – до 22 сентября.

23 июля в детском палаточном лагере «Холдоми» в Хабаровском крае произошел пожар, в результате которого один ребенок погиб на месте, еще трое погибли в больнице от ожогов. Официально причина пожара пока не называлась. Представитель регионального правительства говорил, что возгорание могло произойти из-за упавшего на обогреватель полотенца.

В тот же день Следственный комитет сообщил о задержании Кузнецова, а также Виталия Бурлакова, директора коммерческой организации, которой принадлежит лагерь. Их подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 Уголовного кодекса).

Помимо них задержан сотрудник МЧС Эдуард Новгородцев. Против него возбуждено дело о халатности (ст. 293 УК).

В Хабаровском крае сгорел детский палаточный лагерь