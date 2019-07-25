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Начальника пресс-службы МВД по Москве наказали из-за дела Голунова

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Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов привлечен к дисциплинарной ответственности из-за ошибок в освещении дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Об этом говорится в ответе управления на запрос председателя Республиканского юридического общества Александра Хаминского, которое есть в распоряжении РБК.

В ответе сообщается, что Титов привлечен к ответственности по результатам служебной проверки. Какая именно мера применена в отношении начальника пресс-службы ГУ МВД по Москве, не уточняется.

Хаминский – бывший член общественного совета при ГУ МВД по Москве, его запрос касался правовой оценки действий Титова. Ответ ему прислали за подписью руководителя управления по взаимодействию с институтами гражданского общества и средствами массовой информации Александра Князева.

Титов в разговоре с РБК подчеркнул, что не комментирует действия Хаминского. Он не ответил на вопросы о примененном к нему наказании. Князев не ответил на звонки и сообщения издания. РБК направил запрос в пресс-центр МВД России.

Голунова задержали 6 июня по подозрению в сбыте наркотиков. В сообщении МВД о задержании журналиста говорилось, что полицейские якобы нашли свертки с порошком при его личном досмотре и по месту его проживания. К сообщению были прикреплены фото нарколаборатории, которая якобы была дома у Голунова. Знакомые журналиста обратили внимание, что на кадрах не его квартира, но Титов опровергал, что фото сделаны в другом месте. Позже управление признало ошибку.

Голунов вину не признал и заявил, что наркотики ему подбросили. 11 июня с него сняли все обвинения. Президент России Владимир Путин уволил двух генералов – руководителя УВД по Западному округу Москвы Андрея Пучкова и руководителя управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД Москвы Юрия Девяткина. В дальнейшем были уволены и другие офицеры московской полиции.

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МВД попросило у СМИ данные журналистов, освещающих акцию 27 июля

Ведомости
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Управление МВД по Москве попросило руководство СМИ направить в пресс-службу ведомства данные журналистов, которые будут работать на «мероприятиях» 27 июля. Обращение размещено на сайте ведомства. В нем не уточняется, о каких «мероприятиях» идет речь.

Ведомство также рекомендовало журналистам взять с собой документ, удостоверяющий личность, и редакционное удостоверение, а их иностранным коллегам – карточку аккредитации МИД России. «Обращаем внимание на недопустимость использования статуса журналиста не для освещения публичного мероприятия, а для участия в нем», – подчеркнули в полиции.

27 июля не согласованную с властями акцию планируют провести незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму. За призывы к участию в ней 24 июля на 30 суток был арестован политик Алексей Навальный и задержан координатор его московского штаба Олег Степанов.

Ранее московские избирательные комиссии отказали в регистрации нескольким оппозиционным кандидатам в депутаты Мосгордумы. В качестве причины избиркомы назвали недостаточное число достоверных подписей, собранных в их поддержку. В частности, не были допущены глава Красносельского района Илья Яшин, бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков и его соратник Александр Соловьев, сторонники Навального Любовь Соболь и Иван Жданов, «яблочники» Елена Русакова, Кирилл Гончаров и Сергей Митрохин, муниципальные депутаты Константин Янкаускас, Анастасия Брюханова и Юлия Галямина. Оппозиционеры заявили, что их намеренно не хотят допускать к участию в избирательной кампании, и потребовали зарегистрировать всех, кто собрал нужное число подписей.

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Посольство России сообщило о возвращении экипажа задержанного на Украине танкера

Ведомости
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Моряки с российского танкера, задержанного Службой безопасности Украины (СБУ), возвращаются домой, судно остается в порту Измаила (Одесская обл.), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-атташе посольства России в Киеве Дениса Голенко. «Удалось подтвердить информацию о том, что экипаж по решению судовладельца отправляется домой», – сказал Голенко.

Российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова уточнила, что экипаж танкера сейчас направляется в Молдавию, откуда вылетит в Москву. По ее словам, речь идет о десяти россиянах. Их отпустили без предъявления обвинений. Такую информацию Москалькова получила от украинской коллеги Людмилы Денисовой.

СБУ сообщила о задержании российского танкера в порту Измаил днем 25 июля. Украинское ведомство заявило, что именно этот корабль блокировал проход украинских кораблей в Керченском проливе в конце ноября 2018 г. СБУ полагает, что танкер, который сейчас называется Nika Spirit, раньше носил название Neyma. Опознать его удалось по идентификационному номеру Международной морской организации, который присваивается всем судам. Сотрудники СБУ провели обыски на судне и допросили его экипаж.

Ранее источник «Интерфакса» сообщал, что на борту танкера могут находиться около 15 человек, по предварительным данным, все граждане России. «Чувствуют себя удовлетворительно», – говорил собеседник агентства. В МИД России предупредили, что «если речь идет о захвате россиян в заложники», то последствия не заставят себя ждать.

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Мосгоризбирком утвердил отказ в регистрации Гудкова кандидатом в Мосгордуму

Ведомости
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Мосгоризбирком не стал отменять решение окружного избиркома об отказе в регистрации бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова в качестве кандидата в Мосгордуму. Соответствующее решение было принято на заседании комиссии, которое Гудков транслировал на своей странице в Facebook. Ранее рабочая группа по разбору жалоб кандидатов рекомендовала принять такое решение.

Ряд оппозиционеров не допустили к выборам в Мосгордуму, поскольку окружные избирательные комиссии сочли, что у них большее количество недействительных подписей, чем положено по закону. Оппозиционеры уверены, что их намеренно не хотят допускать до участия в избирательной кампании.

К выборам не допустили главу совета депутатов Красносельского района Илью Яшина, политика Дмитрия Гудкова и его соратника Александра Соловьева, соратников Алексея Навального Любовь Соболь и Ивана Жданова, «яблочников» Елену Русакову, Кирилла Гончарова и Сергея Митрохина, муниципальных депутатов Константина Янкаускаса, Анастасию Брюханову и Юлию Галямину.

Накануне вечером у Гудкова, Жданова и ряда других оппозиционеров прошли обыски. По словам пресс-секретаря Гудкова, следственные действия связаны с запланированной на 27 июля акцией протеста против отказа в регистрации оппозиционных кандидатов. Гудкова утром 25 июля допросили следователи, но он отказался отвечать на вопросы, сославшись на ст. 51 Конституции (она предусматривает право гражданина не свидетельствовать против себя).

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Политика
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Компания-владелец рассказала о судьбе экипажа задержанного на Украине танкера

Ведомости
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Российские моряки с танкера, задержанного Службой безопасности Украины (СБУ) в порту Измаил, находятся в безопасности и направляются домой, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя компании-судовладельца «Альтомар шиппинг». Он подтвердил, что танкер Nika Spirit принадлежит компании, и уточнил, что его купили этой зимой, т. е. после инцидента в Керченском проливе.

Посольство России на Украине не смогло подтвердить эту информацию, отмечает ТАСС. «Посольство и консульство в Одессе выясняют все обстоятельства и ищут пути решения», – сказал представитель посольства.

Как сообщил «Интерфаксу» конкурсный управляющий находящегося в стадии ликвидации «Волго-Донского судового агентства» (ВДСА) Андрей Медведев, российский танкер Nika Spirit действительно раньше носил название Neyma, ВДСА продало его компании «Альтомар шиппинг» из Геленджика.

СБУ сообщила о задержании российского танкера Neyma в порту Измаил (Одесская область). Ведомство заявило, что именно этот корабль блокировал проход украинских кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 г. СБУ считает, что танкер, который сейчас называется Nika Spirit, раньше носил название Neyma. Опознать его удалось по идентификационному номеру Международной морской организации, который присваивается всем судам. На корабле прошли обыски, моряки были допрошены.

Число россиян на танкере не уточнялось. Источник «Интерфакса» утверждает, что на судне около 15 человек. В МИД России пообещали, что последствия не заставят себя ждать, «если речь идет о захвате россиян в заложники». Внешнеполитическое ведомство выясняет обстоятельства инцидента.

Российские пограничники в ноябре 2018 г. задержали в Керченском проливе корабли ВМС Украины – буксир «Яны Капу» и два бронекатера «Бердянск» и «Никополь» – при попытке пройти в Мариуполь через Керченский пролив. ФСБ заявила, что украинская сторона заблаговременно не сообщила о проходе кораблей, на требование остановиться суда не реагировали, почему и были задержаны с применением силы. Киев утверждал, что предупреждал о движении кораблей к акватории Азовского моря.

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Финансы
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Евро опустился ниже 70 рублей впервые с марта прошлого года

Ведомости
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Курс евро на торгах Московской биржи в четверг, 25 июля, опустился ниже 70 руб. К 15.37 мск евро подешевел на 54 коп. к закрытию среды до 69,97 руб. Последний раз европейская валюта торговалась ниже отметки в 70 руб. 12 марта прошлого года.

Доллар в это же время стоил 62,99 руб., подешевев на 31 коп.

Центробанк также снизил официальный курс евро на 26 июля, он установлен на уровне 70,29 руб. (-3 коп.). Курс доллара, наоборот, повышен на 4 коп. до 63,16 руб./$.

Стоимость нефти марки Brent при этом в ходе торгов на Интерконтинентальной бирже в четверг растет. В 15.43 мск нефть Brent стоила $64,11 за баррель (+1,45%), нефть WTI – $56,79 за баррель (+1,60%).

Евро в 2019 году отметил свое 20-летие

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Бизнес
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«Вера-Олимп» может купить лидера наружной рекламы в России

Ведомости
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Рекламная группа «Вера-Олимп» направила в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) ходатайство о покупке 48,57% Russ Outdoor, сообщает РБК со ссылкой на три источника, близких и к покупателю, и к продавцу. Представитель ведомства подтвердил изданию эту информацию, но деталей не раскрыл.

Два собеседника «Ведомостей», знакомые с ходом переговоров, подтвердили, что «Вера-Олимп» подала заявку в ФАС. Свои доли продают миноритарные акционеры, ВТБ и JCDcaux останутся совладельцами оператора, говорят они. Представитель Russ Outdoor пообещал предоставить комментарий позднее.

По словам источников РБК, свои пакеты продают три из пяти акционеров RussOutdoor: американский инвестор, основатель телеканала СТС Питер Герви (21,85%), бывший управляющий директор Russ Outdoor Максим Ткачев и его партнеры (20,72%), а также член совета директоров Альфа-банка Андрей Косогов (6%). Другие акционеры – ВТБ (26,43%) и французская JCDecaux (25%) – не будут пользоваться правом преимущественного выкупа этих пакетов.

Владельцы группы «Вера-Олимп» – Леван и Роберт Мирзояны, а также Бекхан Барахоев. Об интересе «Вера-Олимпа» к покупке Russ Outdoor стало известно в декабре 2018 г. ВТБ и JCDecaux согласовали продажу пакета Russ Outdoor в начале июля, рассказали три источника РБК, близких к сторонам сделки. Весной группа также купила агентство «Лайса», действующего рекламного подрядчика РЖД.

Политика
Новости

МИД России предупредил Украину о последствиях задержания российского судна

Ведомости
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Министерство иностранных дел России выясняет обстоятельства инцидента с задержанием Украиной российского танкера, передает «Интерфакс» со ссылкой на представителя ведомства.

«Если речь идет о захвате россиян в заложники, это будет квалифицировано как грубейшее нарушение международного права и последствия не заставят себя ждать», – сказал он.

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании российского танкера Neyma в порту Измаил (Одесская область). По данным ведомства, этот российский корабль блокировал проход украинских кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 г. Готовится ходатайство для ареста судна. СБУ считает, что танкер под флагом России, который сейчас называется Nika Spirit, раньше носил название Neyma. Опознать его удалось по идентификационному номеру Международной морской организации, который присваивается всем судам. На корабле прошли обыски, моряки были допрошены. Число россиян на танкере не уточнялось.

Российские пограничники в ноябре 2018 г. задержали в Керченском проливе корабли ВМС Украины – буксир «Яны Капу» и два бронекатера «Бердянск» и «Никополь» – при попытке пройти в Мариуполь через Керченский пролив. ФСБ заявила, что украинская сторона заблаговременно не сообщила о проходе кораблей, на требование остановиться суда не реагировали, почему и были задержаны с применением силы. Киев утверждал, что предупреждал о движении кораблей к акватории Азовского моря.

Выбор редактора
Политика
Новости

Иностранные бизнесмены в России раскритиковали арест Дельпаля

Ведомости
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Продление ареста партнеру Baring Vostok французу Филиппу Дельпалю вызывает непонимание и обеспокоенность, говорится в заявлении Франко-российской торгово-промышленной палаты и советников по внешней торговле Франции.

Как свидетельствует информация на сайте Ассоциации европейского бизнеса (AEB), она присоединилась к заявлению. Также к заявлению присоединились Американская торговая палата в России, Российско-германская внешнеторговая палата и Финско-российская торговая палата.

Предприниматели также обратили внимание на неудовлетворительное качество перевода во время слушаний 9 июля, на которых был продлен арест Дельпаля. Просьбу Дельпаля о приглашении дополнительного переводчика отклонили, отмечается в заявлении. «Филипп Дельпаль заслуживает справедливого обращения, по меньшей мере, переведения под домашний арест на время следствия», – говорится в заявлении.

Дельпаль – один из обвиняемых по делу Baring Vostok. Помимо него фигурантами дела являются основатель фонда Майкл Калви, еще двое сотрудников Baring Vostok, экс-председатель правления «Восточного» Алексей Кордичев. Им предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Дело заведено по заявлению акционера «Восточного» Шерзода Юсупова.

В апреле Калви и Кордичеву изменили меру пресечения на домашний арест. Другие фигуранты по-прежнему в СИЗО. Помимо Кордичева, давшего показания на других обвиняемых, никто не признал вину.

Политика
Новости

Рабочая группа Мосгоризбиркома отклонила жалобу Соболь на отказ в регистрации

Ведомости
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Рабочая группа Мосгоризбиркома по рассмотрению жалоб рекомендовала оставить в силе отказ юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь в регистрации кандидатом в Мосгордуму, передает «РИА Новости».

Как заявила в ходе заседания член Мосгоризбиркома, руководитель рабочей группы Рима Кузнецова, поводом для отказа стало превышение брака в подписных листах. По ее словам, итоговое решение о жалобе Соболь состоится в пятницу, 26 июля.

В свою очередь Соболь написала в Twitter, что продолжит голодовку в знак протеста против отказа в допуске на выборы и будет требовать встречи с председателем ЦИК Эллой Памфиловой. «Решение Мосгоризбиркома по отказу в удовлетворении моей апелляции абсолютно незаконно. У меня есть независимая экспертиза, по которой меня прямо сейчас должны были восстановить в качестве кандидата в Мосгордуму», – отметила она.

Значительному числу оппозиционеров отказали в регистрации кандидатами в Мосгордуму, признав собранные ими для выдвижения подписи недействительными. К выборам не допустили главу совета депутатов Красносельского района Илью Яшина, Дмитрия Гудкова и его соратника Александра Соловьева, директора ФБК Ивана Жданова, «яблочников» Елену Русакову, Кирилла Гончарова и Сергея Митрохина, муниципальных депутатов Константина Янкаускаса, Анастасию Брюханову и Юлию Галямину. Из-за отказов в регистрации оппозиционеры провели несколько акций протеста.

Жалобу Гудкова на отказ в регистрации рабочая группа Мосгоризбиркома также ранее отклонила. Политик обещал обжаловать это решение.

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Бизнес
Новости

В Магнитогорске произошел пожар на фабрике, открытой Путиным неделю назад

Ведомости
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На новой агломерационной фабрике, принадлежащей Магнитогорскому металлургическому комбинату, утром 25 июля произошел пожар, сообщило управление МЧС по Челябинской области. Погибших и пострадавших нет, на работе предприятия происшествие не сказалось, отмечается в сообщении.

Информация о возгорании поступила в экстренные службы в 9.44 по местному времени (7.44 мск), пожару был присвоен второй ранг сложности из пяти возможных. По данным МЧС, горела транспортная лента в наклонной галерее. Пожар был полностью потушен менее чем за час.

Аглофабрика была запущена 19 июля, на открытии присутствовали президент Владимир Путин и губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Ожидается, что предприятие будет производить по 5,5 млн т агломерата в год для последующей выплавки чугуна и стали.

Магнитогорский металлургический комбинат – один из крупнейших металлургических заводов в России, производит по 12 млн т металлургической продукции в год при общероссийском производстве 71,3 млн т.

Политика
Новости

Гудков отказался отвечать на вопросы следователя, сославшись на Конституцию

Ведомости
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Экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков отказался отвечать на вопросы следователя, сославшись на ст. 51 Конституции, которая гласит, что никто не обязан свидетельствовать против себя и своих близких. Об этом политик рассказал после допроса в Следственном комитете.

По словам Гудкова, следователь спрашивал его о том, каким образом он стал кандидатом в депутаты Мосгордумы, за счет каких средств финансировалась его избирательная кампания и кто его поддерживал в ходе нее. Также было много вопросов, связанных с разными акциями и митингами, добавил политик. «По этим вопросам я воспользовался 51-й статьей Конституции», – сказал Гудков.

Политик отметил, что вместо ответов на эти вопросы рассказал следователю о том, как несправедливо устроена избирательная система и как незаконно забраковали подписи, которые он сдал в избирком.

По словам Гудкова, в следующий раз он должен явиться в Следственный комитет вечером 25 июля. В его присутствии будут досматриваться изъятые у него гаджеты. Гудков рассказал, что при обыске у него изъяли четыре компьютера и телефон. Также политик должен явиться на допрос днем 26 июля. Гудков проходит по делу как свидетель.

Накануне вечером у Гудкова, директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова и ряда других оппозиционеров прошли обыски. По словам пресс-секретаря Гудкова, следственные действия связаны с запланированной 27 июля акцией протеста. Также ряд независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы были вызваны на допрос, в том числе Геннадий Гудков, Юлия Галямина, Любовь Соболь и Елена Русакова.

Жданову, Гудкову и еще нескольким оппозиционерам ранее отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму, потому что более 10% собранных ими подписей были признаны недействительными. 14 июля у здания Мосгоризбиркома прошел стихийный митинг в поддержку независимых кандидатов. Следственный комитет из-за него возбудил уголовное дело по ст. 141 УК (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий).

Позже политик Алексей Навальный предложил 27 июля провести несанкционированный митинг у здания мэрии Москвы, если к тому времени не будут зарегистрированы все независимые кандидаты. За призыв к участию в акции 24 июля суд арестовал его на 30 суток.

Как прошел митинг за допуск независимых кандидатов на выборы

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