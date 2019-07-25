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Начальника пресс-службы МВД по Москве наказали из-за дела Голунова

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов привлечен к дисциплинарной ответственности из-за ошибок в освещении дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Об этом говорится в ответе управления на запрос председателя Республиканского юридического общества Александра Хаминского, которое есть в распоряжении РБК.

В ответе сообщается, что Титов привлечен к ответственности по результатам служебной проверки. Какая именно мера применена в отношении начальника пресс-службы ГУ МВД по Москве, не уточняется.

Хаминский – бывший член общественного совета при ГУ МВД по Москве, его запрос касался правовой оценки действий Титова. Ответ ему прислали за подписью руководителя управления по взаимодействию с институтами гражданского общества и средствами массовой информации Александра Князева.

Титов в разговоре с РБК подчеркнул, что не комментирует действия Хаминского. Он не ответил на вопросы о примененном к нему наказании. Князев не ответил на звонки и сообщения издания. РБК направил запрос в пресс-центр МВД России.

Голунова задержали 6 июня по подозрению в сбыте наркотиков. В сообщении МВД о задержании журналиста говорилось, что полицейские якобы нашли свертки с порошком при его личном досмотре и по месту его проживания. К сообщению были прикреплены фото нарколаборатории, которая якобы была дома у Голунова. Знакомые журналиста обратили внимание, что на кадрах не его квартира, но Титов опровергал, что фото сделаны в другом месте. Позже управление признало ошибку.

Голунов вину не признал и заявил, что наркотики ему подбросили. 11 июня с него сняли все обвинения. Президент России Владимир Путин уволил двух генералов – руководителя УВД по Западному округу Москвы Андрея Пучкова и руководителя управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД Москвы Юрия Девяткина. В дальнейшем были уволены и другие офицеры московской полиции.