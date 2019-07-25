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В офис компании – владельца задержанного на Украине танкера пришли силовики

Сотрудники правоохранительных органов пришли в офис компании «Фос шипинг менеджмент» в Геленджике, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании. Ранее танкер, принадлежащий этой компании, был задержан Службой безопасности Украины (СБУ).

В профсоюзе моряков агентству пояснили, что судно принадлежит компании «Альтомар шиппинг». По данным источника в экстренных службах Краснодарского края, «Альтомар шиппинг» входит в состав «Фос шипинг менеджмент». Источник ТАСС в силовых структурах Краснодарского края подтвердил, что правоохранительные органы пришли в офис судовладельца, чтобы выяснить причины отправки танкера на Украину.

СБУ сообщила о задержании российского танкера Nika Spirit в порту Измаил днем 25 июля. В украинском ведомстве утверждают, что именно этот корабль блокировал проход украинских кораблей в Керченском проливе в конце ноября 2018 г. Раньше он носил название Neyma, заявили в СБУ. Опознать судно удалось по идентификационному номеру Международной морской организации, который присваивается всем судам. Сотрудники СБУ провели обыски на судне и допросили его экипаж.

На борту были 10 моряков. Представитель посольства России на Украине сообщил, что экипаж освобожден и направляется домой, а судно остается в Измаиле. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова со ссылкой на Людмилу Денисову добавила, что моряков никто не арестовывал, никаких обвинений им предъявлено не было. Экипаж танкера посадили в автобус и перевозят на территорию Молдавии, откуда они вылетят в Россию, рассказала она.