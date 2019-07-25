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Посольство России сообщило о возвращении экипажа задержанного на Украине танкера

Моряки с российского танкера, задержанного Службой безопасности Украины (СБУ), возвращаются домой, судно остается в порту Измаила (Одесская обл.), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-атташе посольства России в Киеве Дениса Голенко. «Удалось подтвердить информацию о том, что экипаж по решению судовладельца отправляется домой», – сказал Голенко.

Российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова уточнила, что экипаж танкера сейчас направляется в Молдавию, откуда вылетит в Москву. По ее словам, речь идет о десяти россиянах. Их отпустили без предъявления обвинений. Такую информацию Москалькова получила от украинской коллеги Людмилы Денисовой.

СБУ сообщила о задержании российского танкера в порту Измаил днем 25 июля. Украинское ведомство заявило, что именно этот корабль блокировал проход украинских кораблей в Керченском проливе в конце ноября 2018 г. СБУ полагает, что танкер, который сейчас называется Nika Spirit, раньше носил название Neyma. Опознать его удалось по идентификационному номеру Международной морской организации, который присваивается всем судам. Сотрудники СБУ провели обыски на судне и допросили его экипаж.

Ранее источник «Интерфакса» сообщал, что на борту танкера могут находиться около 15 человек, по предварительным данным, все граждане России. «Чувствуют себя удовлетворительно», – говорил собеседник агентства. В МИД России предупредили, что «если речь идет о захвате россиян в заложники», то последствия не заставят себя ждать.