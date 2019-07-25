Служба безопасности Украины задержала российский танкер

Украинская сторона утверждает, что он в прошлом году участвовал в операции в Керченском проливе

По данным СБУ танкер Nika Spirit ранее назывался Neyma State Border Guard Service of Ukraine/Handout via REUTERS

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала российский танкер Neyma в порту Измаил (Одесская область), сообщает пресс-служба ведомства. По версии украинской стороны, российский корабль блокировал проход украинских кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 г. Готовится ходатайство для ареста судна.

С помощью Neyma российские спецслужбы остановили и захватили украинские военные корабли вместе с 24 членами экипажа, отмечает СБУ. В сообщении службы говорится, что зашедший в порт Измаил танкер под флагом РФ сейчас называется Nika Spirit. Опознать в нем танкер Neyma удалось по идентификационному номеру Международной морской организации, который присваивается всем судам. Он не меняется в зависимости от переименования судна или смены владельца. По мнению СБУ, название танкера было изменено, чтобы скрыть участие в прошлогодней операции.

На задержанном танкере закончены санкционированные украинским судом следственные действия – обыск, изъятие документов, записей радиопереговоров и бортовых журналов. Допрошены члены команды.

Служба безпеки України

Российские пограничники в ноябре 2018 г. задержали в Керченском проливе корабли ВМС Украины – буксир «Яны Капу» и два бронекатера «Бердянск» и «Никополь» – при попытке пройти в Мариуполь через Керченский пролив. ФСБ заявила, что украинская сторона заблаговременно не сообщила о проходе кораблей, на требование остановиться суда не реагировали, почему и были задержаны с применением силы. Киев утверждал, что предупреждал о движении кораблей к акватории Азовского моря.

Pavel Rebrov/REUTERS 26 ноября 2018 г. штурмовики Су-25СМ, состоящие на вооружении 4-й армии ВКС и ПВО Южного военного округа, пролетают над Крымским мостом, под которым стоит грузовой танкер, блокирующий проход в Азовское море

24 украинских моряка были задержаны, троих ранили при задержании. Им оказали медицинскую помощь, позже всех задержанных моряков доставили в Москву. Им предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы, что предусматривает до шести лет заключения. Российские власти заявили, что произошедшее в Черном море являлось спланированной провокацией украинских властей в преддверии выборов президента, а самой операцией руководили находящиеся на борту кораблей сотрудники Службы безопасности Украины. Страны G7 осудили действия России и назвали их ничем не обоснованными.

Президент Украины Владимир Зеленский после своего избрания неоднократно призывал российские власти освободить моряков. Его российский коллега Владимир Путин в июле заявил, что вопрос об освобождении моряков «будет решаться в спокойном режиме: "Они [моряки] исполняли просто приказ, мы отдаем себе в этом отчет, но они нарушили российский закон". Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова 24 июля заявила, что власти двух стран договорились об освобождении моряков. По ее словам, оформляются «последние документы» и скоро моряков можно будет встречать на родине.