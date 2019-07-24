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Украинский омбудсмен сообщила о договоренностях с Россией о выдаче моряков

Власти Украины договорились с представителями России о возвращении на родину украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, сообщила уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова телеканалу «Громадське». По ее словам, оформляются «последние документы» и скоро моряков можно будет встречать на родине.

Адвокат моряков Николай Полозов сказал телеканалу, что не знает о такой договоренности. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила «РИА Новости», что ей также неизвестно о следственных действиях о возвращении украинских моряков.

24 украинских моряка были задержаны осенью прошлого года после инцидента в Керченском проливе. Тогда корабли российской армии и погранслужбы с применением оружия задержали три украинских корабля, пытавшихся пройти из Одессы в Мариуполь. Моряков доставили в Москву, им предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы (до шести лет заключения).

Президент Украины Владимир Зеленский после своего избрания неоднократно призывал российские власти освободить украинских моряков. Его российский коллега Владимир Путин в июле заявил, что вопрос об освобождении моряков «будет решаться в спокойном режиме: "Они [моряки] исполняли просто приказ, мы отдаем себе в этом отчет, но они нарушили российский закон". Российские власти считают инцидент в Керченском проливе провокацией, организованной бывшим президентом Украины Петром Порошенко перед стартом избирательной кампании.