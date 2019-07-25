МИД России предупредил Украину о последствиях задержания российского судна
Министерство иностранных дел России выясняет обстоятельства инцидента с задержанием Украиной российского танкера, передает «Интерфакс» со ссылкой на представителя ведомства.
«Если речь идет о захвате россиян в заложники, это будет квалифицировано как грубейшее нарушение международного права и последствия не заставят себя ждать», – сказал он.
Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании российского танкера Neyma в порту Измаил (Одесская область). По данным ведомства, этот российский корабль блокировал проход украинских кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 г. Готовится ходатайство для ареста судна. СБУ считает, что танкер под флагом России, который сейчас называется Nika Spirit, раньше носил название Neyma. Опознать его удалось по идентификационному номеру Международной морской организации, который присваивается всем судам. На корабле прошли обыски, моряки были допрошены. Число россиян на танкере не уточнялось.
Российские пограничники в ноябре 2018 г. задержали в Керченском проливе корабли ВМС Украины – буксир «Яны Капу» и два бронекатера «Бердянск» и «Никополь» – при попытке пройти в Мариуполь через Керченский пролив. ФСБ заявила, что украинская сторона заблаговременно не сообщила о проходе кораблей, на требование остановиться суда не реагировали, почему и были задержаны с применением силы. Киев утверждал, что предупреждал о движении кораблей к акватории Азовского моря.