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Австрия объявила в розыск заподозренного в шпионаже россиянина

Австрийская полиция объявила в международный розыск россиянина Игоря Зайцева, подозреваемого в работе на Главное разведывательное управление (ГРУ) Генштаба ВС России и передачу Москве секретных сведений. Об этом сообщает Osterreich Zeitung со ссылкой на пресс-службу МВД Австрии.

Россиянину вменяют «разглашение государственных секретов, секретной разведывательной деятельности в ущерб Австрии и умышленное разглашении военной тайны». Зайцев также мог склонить отставного австрийского полковника к выдаче России государственной и военной тайны, отмечает Salzburg24. По данным следствия, на одной из встреч тот получил от подозреваемого почти 30 000 евро наличными.

МВД Австрии распространило в СМИ фотографию Зайцева. По данным ведомства, он родился в Москве 6 апреля 1954 г. Ордер на арест выдала прокуратура Зальцбурга.

О задержании 70-летнего отставного полковника австрийской армии, подозреваемого в шпионаже в пользу России, стало известно в ноябре 2018 г. Его имя не раскрывалось. Kronen Zeitung со ссылкой на минобороны страны писала, что задержанный каждые две недели встречался с куратором Юрой и передавал ему некие секретные сведения. Полковник работал на Россию около 20 лет – с 1990-х гг. и мог получить за свою работу около 300 000 евро. Из-за этого шпионского скандала министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль отменила визит в Москву.