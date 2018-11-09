Между Австрией и Россией разгорелся шпионский скандал

Министр иностранных дел Австрии, у которой Путин был на свадьбе, отменила визит в Москву

Президент России Владимир Путин в августе посетил свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль Roland Schlager / Pool via Reuters

Россия угодила в очередной шпионский скандал. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что власти страны ждут объяснений от Москвы после разоблачения шпиона, работавшего на российские спецслужбы около 20 лет.

В пятницу, 9 ноября, австрийская газета Kronen Zeitung со ссылкой на минобороны страны сообщила о разоблачении шпиона, который работал на Россию. Им оказался полковник австрийской армии, его имя не раскрывается. По данным газеты, шпион каждые две недели встречался с куратором Юрой и передавал ему сведения. По данным Kronen Zeitung, полковник работал на Россию около 20 лет – с 1990-х, за работу он мог получить всего 300 000 евро. Сейчас полковнику 70 лет и он в отставке последние пять лет, однако мог до последнего раскрывать информацию, уточняет Kronen Zeitung.

«Этот случай доказывает, что даже после холодной войны нейтральные государства являются объектами шпионажа», – цитирует Kronen Zeitung министра обороны Австрии Марио Кунасека. Он отметил, что необходимо усиление национальной безопасности. Курц назвал шпионаж неприемлемым. По его словам, австрийские власти обсудят произошедшее с европейскими коллегами. Власти Австрии также потребовали от России объяснений, а российского посла вызвали в МИД. В свою очередь Россия также вызвала посла Австрии в Москве, сообщил ТАСС.

Полковник передавал России сведения об авиации Австрии, артиллерийских системах, миграционной ситуации и информации о высокопоставленных офицерах, отмечает Kronen Zeitung со ссылкой на источники в следствии. Ущерб от работы этого разведчика может быть больше, чем от Альфреда Редла, который в начале XX в. выдавал России австрийских агентов и передал Сербии план австрийского вторжения.

Сейчас полковника доставили в прокуратуру, пишет Kronen Zeitung. Газета отмечает, что ему может грозить до двух лет тюрьмы и эта история может «надолго обременить» отношения Москвы и Вены.

Канцлер Австрии сообщил также об отмене запланированного визита министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в Россию. Она должна была посетить Москву в начале декабря.

Летом президент России Владимир Путин посетил свадьбу Кнайсль с бизнесменом Вольфгангом Майлингером, где также присутствовал Курц. Глава австрийского МИДа сама пригласила Путина, за что подверглась критике со стороны, к примеру, украинского МИДа. Однако Путин отмечал, что визит носит частный характер.

На свадьбе Путин успел станцевать с Кнайсль, подарил ей букет цветов. Он также привез на торжество казачий ансамбль, картину с сельскими мотивами, старинную масловыжималку и тульский самовар. Российский президент произносил тост на немецком языке и много шутил, что понравилось гостям, рассказывал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Сама Кнайсль пока никак не прокомментировала шпионский скандал.

Австрия – единственная страна ЕС, которая не поддержала санкции против России из-за дела бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Он и его дочь были отравлены в марте в британском Солсбери. Великобритания обвинила в произошедшем Москву, которая неоднократно отрицала все обвинения. В начале сентября Лондон раскрыл имена людей, подозреваемых в отравлении: это сотрудники ГРУ Руслан Боширов и Александр Петров. Тогда же британские власти отметили, что это могут быть ненастоящие имена. По данным Bellingcat и The Insider, на самом деле Боширов – это полковник ГРУ Анатолий Чепига, а Петров – это военный врач Главного управления Генштаба.

Путин на свадьбе министра иностранных дел Австрии