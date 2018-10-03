Путин назвал Скрипаля предателем родины

Чем быстрее закончится информационная кампания вокруг экс-офицера ГРУ, тем лучше, заявил президент

Misha Japaridze / AP

Президент России Владимир Путин назвал экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля предателем родины и подонком. По его словам, чем быстрее закончится информационная кампания вокруг Скрипаля, тем лучше.

Ситуация со Скрипалем — это «очередной шпионский скандал», который «искусственно раздувается», сказал Путин. «Я вижу, что некоторые ваши коллеги проталкивают теорию, что господин Скрипаль чуть ли не правозащитник какой-то. Он просто шпион. Предатель родины. Есть такое понятие — предатель родины. Вот он — один из них», — подчеркнул президент.

«Возня между спецслужбами не сейчас началась, шпионаж, как и проституция, — одна из важнейших профессий в мире», — заявил Путин.

Комментируя слова модератора о том, что при отравлении Скрипалей погиб также посторонний — бездомный человек, Путин сказал: «Если мы говорим о том, что травили Скрипаля там, вы хотите сказать, что мы еще какого-то бездомного человека отравили, что ли?»

Он отметил, что смотрит на то, что происходит вокруг этого дела, и удивляется. «Приехали какие-то мужики и начали травить там бомжей у вас. Это что за бред? В очистке, что ли, они работают?» — спросил президент.

«Этот Скрипаль, как я уже сказал, предатель, его поймали, он наказан, отсидел в общей сложности пять лет в тюрьме, мы его выпустили. Все. Он уехал и еще продолжал сотрудничать и консультировал какие-то спецслужбы», — констатировал Путин.

Президент также отметил, что у России «наверняка» есть соглашение с Великобританией о помощи по уголовным делам. «Дайте документы, пришлите, как положено, в Генеральную прокуратуру [России]. Мы посмотрим, что там на самом деле происходило», — призвал он.

Скрипаль служил в Главном разведывательном управлении Генштаба ВС России до 1999 г. В 2004 г. его арестовали и обвинили в шпионаже в пользу Великобритании. Его приговорили за госизмену к 13 годам заключения. Скрипаль провел в тюрьме пять с половиной лет, и в июле 2010 г. Дмитрий Медведев, занимавший на тот момент пост президента, помиловал его, а также еще нескольких осужденных за госизмену россиян. Скрипаль, а также еще трое из них были обменены на десять задержанных в США российских агентов, среди которых была Анна Чапман.

В марте этого года Скрипаля и его дочь Юлию нашли в тяжелом состоянии в городе Солсбери в Великобритании. Британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое было разработано в России. В июле Чарли Роули и Дон Стерджесс из Эймсбери отравились «Новичком» из найденного на свалке флакона. Стерджесс позднее скончалась. Британская полиция заявила, что объединила этот инцидент в одно дело с отравлением Скрипалей, поскольку «не сомневается в связи этих событий».

В начале сентября Великобритания назвала имена людей, подозреваемых в отравлении, Руслан Боширов и Александр Петров, и опубликовала их фотографии. По мнению правоохранительных органов страны, это могут быть псевдонимы. Мэй назвала подозреваемых сотрудниками ГРУ.

12 сентября Путин рассказал, что российские власти нашли подозреваемых, и призвал их рассказать о себе. По словам Путина, речь идет о гражданских людях. «Ничего там особенного и криминального нет», — подчеркнул президент. В тот же день они дали интервью телеканалу RT, представившись Бошировым и Петровым. По их словам, они являются «бизнесменами средней руки» и ездили в Солсбери в туристических целях.

26 сентября The Insider и Bellingcat сообщили, что нашли человека, похожего на Боширова, среди выпускников Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ). Речь идет об Анатолии Чепиге – полковнике ГРУ, получившем звание Героя России. По данным The Insider и Bellingcat, имя «Руслан Боширов» он взял, переехав в Москву, где окончил Академию ГШ ВС России.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает информацией о награждении Чепиги званием Героя России. Москва отвергала и отвергает все обвинения по делу Скрипаля.

Что известно о подозреваемых в отравлении Скрипалей