Путин назвал Скрипаля предателем родины
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Президент России Владимир Путин назвал экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля предателем родины и подонком. По его словам, чем быстрее закончится информационная кампания вокруг Скрипаля, тем лучше.
Ситуация со Скрипалем — это «очередной шпионский скандал», который «искусственно раздувается», сказал Путин. «Я вижу, что некоторые ваши коллеги проталкивают теорию, что господин Скрипаль чуть ли не правозащитник какой-то. Он просто шпион. Предатель родины. Есть такое понятие — предатель родины. Вот он — один из них», — подчеркнул президент.
«Возня между спецслужбами не сейчас началась, шпионаж, как и проституция, — одна из важнейших профессий в мире», — заявил Путин.
Комментируя слова модератора о том, что при отравлении Скрипалей погиб также посторонний — бездомный человек, Путин сказал: «Если мы говорим о том, что травили Скрипаля там, вы хотите сказать, что мы еще какого-то бездомного человека отравили, что ли?»
Он отметил, что смотрит на то, что происходит вокруг этого дела, и удивляется. «Приехали какие-то мужики и начали травить там бомжей у вас. Это что за бред? В очистке, что ли, они работают?» — спросил президент.
«Этот Скрипаль, как я уже сказал, предатель, его поймали, он наказан, отсидел в общей сложности пять лет в тюрьме, мы его выпустили. Все. Он уехал и еще продолжал сотрудничать и консультировал какие-то спецслужбы», — констатировал Путин.
Президент также отметил, что у России «наверняка» есть соглашение с Великобританией о помощи по уголовным делам. «Дайте документы, пришлите, как положено, в Генеральную прокуратуру [России]. Мы посмотрим, что там на самом деле происходило», — призвал он.
Скрипаль служил в Главном разведывательном управлении Генштаба ВС России до 1999 г. В 2004 г. его арестовали и обвинили в шпионаже в пользу Великобритании. Его приговорили за госизмену к 13 годам заключения. Скрипаль провел в тюрьме пять с половиной лет, и в июле 2010 г. Дмитрий Медведев, занимавший на тот момент пост президента, помиловал его, а также еще нескольких осужденных за госизмену россиян. Скрипаль, а также еще трое из них были обменены на десять задержанных в США российских агентов, среди которых была Анна Чапман.
В марте этого года Скрипаля и его дочь Юлию нашли в тяжелом состоянии в городе Солсбери в Великобритании. Британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое было разработано в России. В июле Чарли Роули и Дон Стерджесс из Эймсбери отравились «Новичком» из найденного на свалке флакона. Стерджесс позднее скончалась. Британская полиция заявила, что объединила этот инцидент в одно дело с отравлением Скрипалей, поскольку «не сомневается в связи этих событий».
В начале сентября Великобритания назвала имена людей, подозреваемых в отравлении, Руслан Боширов и Александр Петров, и опубликовала их фотографии. По мнению правоохранительных органов страны, это могут быть псевдонимы. Мэй назвала подозреваемых сотрудниками ГРУ.
12 сентября Путин рассказал, что российские власти нашли подозреваемых, и призвал их рассказать о себе. По словам Путина, речь идет о гражданских людях. «Ничего там особенного и криминального нет», — подчеркнул президент. В тот же день они дали интервью телеканалу RT, представившись Бошировым и Петровым. По их словам, они являются «бизнесменами средней руки» и ездили в Солсбери в туристических целях.
26 сентября The Insider и Bellingcat сообщили, что нашли человека, похожего на Боширова, среди выпускников Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ). Речь идет об Анатолии Чепиге – полковнике ГРУ, получившем звание Героя России. По данным The Insider и Bellingcat, имя «Руслан Боширов» он взял, переехав в Москву, где окончил Академию ГШ ВС России.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает информацией о награждении Чепиги званием Героя России. Москва отвергала и отвергает все обвинения по делу Скрипаля.
Что известно о подозреваемых в отравлении Скрипалей
По данным полиции, подозреваемые прибыли в Великобританию под этими именами. Скотланд-Ярд не исключает, что имена вымышленные. Подозреваемым примерно по 40 лет, это граждане России.
По данным Скотланд-Ярда, в 15.00 2 марта (17.00 мск) подозреваемые прилетели в Лондон из Москвы рейсом «Аэрофлота» SU2588 (с 25 марта 2018 г. "Аэрофлот" летает из Москвы только в лондонский аэропорт "Хитроу". Рейсы в "Гатвик" выполняет его "дочка" "Россия" из Санкт-Петербурга).
В аэропорту они сели в поезд и в 17.40 (19.40 мск) прибыли на железнодорожный вокзал «Виктория» в центре Лондона. Оттуда на общественном транспорте они добрались до станции «Ватерлоо» и оставались в районе станции между 18 и 19 часами по местному времени. Затем подозреваемые отправились в City Stay Hotel.
На фото - Руслан Боширов в лондонском аэропорту «Гатвик» 2 марта
На следующий день, 3 марта, подозреваемые на метро приехали на вокзал "Ватерлоо". Там они были около 11.45 (13.45 мск). На вокзале они сели в поезд до Солсбери, куда прибыли в 14.45 (16.45 мск). Примерно в 16.10 (18.10 мск) в тот же день подозреваемые на поезде выехали обратно в Лондон. Туда они добрались около 20 часов по местному времени.
По версии Скотланд-Ярда, целью поездки была разведка.
Утром следующего дня, 4 марта, подозреваемые снова отправились на поезде из Лондона в Солсбери.
В тот день подозреваемых зафиксировали камеры видеонаблюдения неподалеку от дома Скрипалей, сообщил Скотланд-Ярд. Он считает, что именно тогда они нанесли «Новичок» на входную дверь дома экс-полковника ГРУ.
На фото - Петров и Боширов в Солсбери 4 марта
Во второй половине дня подозреваемые покинули Солсбери и вернулись в Лондон, на вокзал «Ватерлоо». Там они были около 16.45 (18.45 мск). Около 18.30 (20.30 мск) в тот же день они отправились поездом в аэропорт «Хитроу».
На фото - Петров и Боширов в аэропорту "Хитроу" 4 марта
В "Хитроу" подозреваемые сели на рейс «Аэрофлота» и в 22.30 (00.30 5 марта) вылетели в Москву. По данным Скотланд-Ярда, с тех пор в Великобританию они не возвращались.
Скотланд-Ярд также впервые показал фотографии емкости, в которой предположительно был "Новичок". Емкость нашли в доме жителя Эймсбери Чарли Роули, госпитализированного с признаками отравления в начале июля.
Стеклянная емкость имитирует пробник духов Nina Ricci Premier Jour, к ней прикреплен крупный пластиковый распылитель. Эксперты обнаружили во флаконе следы "Новичка", утверждает полиция. В мусорном ведре в доме Роули также нашли картонную коробку с названием парфюмерного бренда.
Представители Nina Ricci заверили следствие, что и флакон, и картонная упаковка - подделки.
Роули рассказывал, что за несколько дней до отравления, в конце июня, нашел флакон в картонной упаковке на улице и решил, что это духи. Он подарил их своей подруге - Дон Стерджес. Та узнала бренд и распылила жидкость себе на запястья. Вскоре Стерджесс стало плохо. Через несколько дней она скончалась.