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Песков сообщил об итогах проверки данных о награждении Чепиги званием Героя России

Кремль не располагает информацией о том, что Анатолий Чепига, которого The Insider и Bellingcat идентифицировали как подозреваемого по «делу Скрипалей» Руслана Боширова, награждался званием Героя России. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Да, проверили. У меня нет информации о том, что человек с таким именем награждался», — сказал он.

Песков подчеркнул, что Кремль не хочет дальше участвовать «в муссировании этого вопроса, тем более имея в качестве партнера СМИ», и «в рассуждениях, кто на кого похож и так далее». «В конце концов у нас на Красной площади бегает 15 сталиных и 15 лениных, и все чрезвычайно похожи на оригинал», — заключил пресс-секретарь президента.

26 сентября The Insider и Bellingcat сообщили, что нашли человека, похожего на Боширова, среди выпускников Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ). Речь идет об Анатолии Чепиге — полковнике ГРУ, получившем звание Героя России. По данным The Insider и Bellingcat, имя «Руслан Боширов» он взял, когда переехал в Москву, где закончил Академию ГУ ВС России. Русская служба BBC написала, что ей удалось подтвердить информацию Bellingcat.

Накануне газета «Коммерсантъ» написала, что пообщалась с односельчанами Чепиги. Одна из его знакомых, с которой он близко общался в школьные годы, узнала его в Боширове.

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