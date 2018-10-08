Bellingcat назвал Александра Петрова врачом ГРУ Мишкиным

Настоящее имя Александра Петрова – Александр Мишкин, говорится в расследовании Bellingcat и The Insider Metropolitan police

Настоящее имя подозреваемого в отравлении бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Александра Петрова – Александр Мишкин, говорится в расследовании Bellingcat и The Insider.

Bellingcat пишет, что «цифровой отпечаток» Мишкина существенно меньше, чем у Анатолия Чепиги, которого авторы считают вторым отравителем, известным как Руслан Боширов. Тем не менее участникам расследования удалось «установить ключевые факты его биографии».

Расследователи не приводят подробной информации о том, каким образом они идентифицировали настоящую личность Петрова, но обещают опубликовать эти данные во вторник. Среди прочего авторы провели интервью с несколькими людьми, знакомыми с Мишкиным, в том числе по его родному селу. В публикации есть и фотография российского паспорта Мишкина.

По данным Bellingcat и The Insider, Мишкин является военным врачом Главного управления Генштаба (бывшее ГРУ). Авторы расследования утверждают, что Мишкин родился 13 июля 1979 г. в поселке Лойга Устьянского района Архангельской области. Он окончил одну из российских элитных военно-медицинских академий и выучился на врача. По данным Bellingcat, Мишкин был завербован ГРУ, в 2010 г. переехал в Москву, где получил псевдоним и документы на имя Александра Петрова.

В 2011-2018 гг. Мишкин совершил множество поездок под фамилией Петров, говорится в расследовании. В частности, Bellingcat заявляет о поездках Мишкина в Приднестровье и на Украину, в том числе во время «революции достоинства» 2013-2014 гг. «До начала сентября 2014 года Мишкин был зарегистрирован в Москве по адресу Хорошевское шоссе, д. 76б — адрес штаб-квартиры ГРУ. Осенью 2014 года Мишкин и Анатолий Чепига переехали в престижные квартиры», — говорится в расследовании.

Как отмечают авторы, у Мишкина в отличие от Боширова в новых документах сохранено большинство подлинных биографических данных, например дата рождения, имя и отчество, а также имена родителей. Авторам неизвестно воинское звание Мишкина, однако они полагают, что с учетом его учебы в медицинской академии на момент отравления Скрипалей в британском Солсбери в марте этого года он мог быть подполковником либо полковником.

Bellingcat.com Копия паспорта Александра Мишкина

В начале сентября Великобритания назвала Петрова и Боширова предполагаемыми отравителями Скрипалей. Британские власти заявили, что оба являются сотрудниками ГРУ, при этом они въехали в страну по настоящим документам, однако их имена являются псевдонимами.

12 сентября президент Владимир Путин рассказал, что российские власти нашли подозреваемых, и призвал их рассказать о себе. По словам Путина, речь идет о гражданских лицах. На следующий день Петров и Боширов дали интервью телеканалу RT, в котором рассказали, что являются «бизнесменами средней руки» и ездили в Солсбери в туристических целях.

The Insider и Bellingcat нашли человека, похожего на Боширова, среди выпускников Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ). Речь идет об Анатолии Чепиге – полковнике ГРУ, получившем звание Героя России. По данным расследователей, имя Руслан Боширов он взял после переезда в Москву, где окончил Академию ГШ ВС России. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает информацией о награждении Чепиги званием Героя России. Москва отвергала и отвергает все обвинения по делу Скрипаля.