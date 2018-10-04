Нидерланды выслали четырех россиян за подготовку кибератаки

Евгений Разумный / Ведомости

Нидерланды в апреле выслали четырех россиян, подозреваемых в подготовке кибератаки на ресурсы международной Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге. Об этом сообщил руководитель Службы военной разведки Нидерландов (MIVD) Онно Эйхелсхейм на совместной пресс-конференции с британским послом в Нидерландах Питером Уилсоном. Трансляцию вело нидерландское издание De Telegraaf.

По словам Эйхелсхейма, четверо россиян приехали в Амстердам 10 апреля с дипломатическими паспортами — под именами Евгений Серебряков, Алексей Моренец, Олег Сотников и Алексей Минин. Фотографии паспортов были показаны на пресс-конференции.

Op 10 april arriveerden vier Russische inlichtingenofficieren in Nederland op een diplomatiek paspoort, waaronder deze twee heren. Al snel bleek dat ze verkenningen uitvoerden van een close hack operatie rond de OPCW. pic.twitter.com/6Kg2yi6Nfq — Niels Rigter (@Nielsrigter) October 4, 2018

Руководитель MIVD заявил, что после того, как нидерландские спецслужбы поняли, что россияне занимаются разведывательной деятельностью, которая создает «прямую угрозу» работе организации, они решили «сорвать их операцию». Он не уточнил, была ли операция связана с попыткой помешать расследованию отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Подозреваемые были высланы из страны 13 апреля. Власти Нидерландов связывают их с ГРУ. Руководитель нидерландского министерства обороны Анк Бейлевелд рассказала, что среди прочего россияне пытались получить доступ к файлам расследования дела о крушении Boeing под Донецком летом 2014 г., передает Associated Press.

По данным MIVD, активную часть операции подозреваемые начали 13 апреля в Гааге. В этот день они приехали на автомобиле Citroen C4 к Marriott Hotel, расположенному недалеко от штаб-квартиры ОЗХО. В машине у них был усилитель сигнала, устройство для раздачи сети WiFi и несколько телефонов, один из которых настроен на связь с ГРУ, утверждают нидерландские власти. Все четверо имели при себе билеты на поезд до швейцарского Берна, где находится лаборатория, которая занимается исследованием химического оружия. У одного из них нашли также квитанцию на поездку в такси от здания в центре Москвы, предположительно связанного с ГРУ, до аэропорта «Шереметьево».

Изображенное на представленной Нидерландами схеме здание ГРУ находится неподалеку от воинской части 26165, руководство которой в июле обвинялось американским Минюстом во взломе штаб-квартиры Национального комитета Демпартии США в 2016 г. В книге Александра Шевякина «Система безопасности СССР» сказано, что воинская часть с таким номером является дешифровальным центром ГРУ.

De #MIVD onthult álle details: nu het taxi-bonnetje van een van de inlichtingenofficieren. pic.twitter.com/RZLFsw6mRH — Fons Lambie (@fonslambie) 4 октября 2018 г.

Российского посла вызвали в министерство иностранных дел Нидерландов для дачи объяснений. Российское постоянное представительство при организации пока не комментирует эту информацию, уточняет «РИА Новости». Посольство России в Нидерландах также оставило без комментариев заявление нидерландских властей о высылке россиян, передает «Интерфакс». После пресс-конференции нидерландских властей министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что в отношении России могут быть введены новые санкции.

Накануне, 3 октября, британский министр обвинил ГРУ в организации ряда нашумевших кибератак последних лет. По словам министра, эти атаки, затронувшие и Россию, были предприняты с ведома и согласия Кремля. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала обвинения британской стороны в адрес России «адской парфюмерной смесью» и ничего не имеющими под собой фантазиями.

В апреле ОЗХО подготовила доклад об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Скрипаля и его дочери Юлии. Скрипали попали в больницу в британском Солсбери в начале марта. ОЗХО пришла к выводу, что их отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок». Для подготовки доклада ОЗХО изучала образцы крови пострадавших и образцы с места отравления и также использовала результаты анализов, проведенных британскими специалистами. Британские власти возложили ответственность за отравление Скрипалей на Россию. В начале сентября Лондон назвал имена подозреваемых – это Александр Петров и Руслан Боширов. Великобритания также связывает их с ГРУ.

Что известно о подозреваемых в отравлении Скрипалей