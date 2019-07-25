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Палестина объявила о приостановке всех договоренностей с Израилем

Президент Палестины Махмуд Аббас заявил о том, что Палестина приостанавливает все соглашения, достигнутые с Израилем. Об этом со ссылкой на политика сообщили израильские газета Jerusalem Post и издание Arutz Sheva. «Мы протягиваем руку миру, но не сдадимся перед мерами, к которым прибегают оккупанты», – цитирует палестинского лидера Arutz Sheva. Такое решение палестинские власти приняли в ответ на действия Израиля в Восточном Иерусалиме, объясняют израильские СМИ.

В июне верховный суд Израиля решил, что палестинцы нарушили запрет на сооружение населенных пунктов на востоке Иерусалима, и постановил снести постройки. Жители этих населенных пунктов отказались самостоятельно демонтировать свои дома, поэтому Израиль начал их сносить.

Аббас осудил снос зданий и обвинил Израиль в «вопиющем нарушении международного права» и палестино-израильских соглашений. Обвинив Израиль в проведении «этнической чистки» и совершении «преступления против человечности», Аббас также раскритиковал администрацию США за поддержку израильской политики в отношении Иерусалима. Также Аббас пообещал, что «не будет ни мира, ни безопасности, ни стабильности, пока палестинцы смогут пользоваться своими полными правами в Иерусалиме». «Палестина и Иерусалим не продаются. Они также не могут быть предметом сделки с недвижимостью», – цитирует Jerusalem Post слова палестинского лидера.

В июне Белый дом опубликовал экономическую часть плана «Мир во имя процветания» – мирного урегулирования палестино-израильского конфликта, который длится более 70 лет. Для развития экономики Палестины и соседних арабских стран создается инвестиционный фонд на $50 млрд, более половины пойдет Палестине, остальное – Египту, Ливану и Иордании. Обнародование политической части плана было отложено на осень.