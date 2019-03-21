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Трамп заявил о необходимости признать Голанские высоты частью Израиля

Президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter, что Вашингтону пора признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Он отметил, что эта территория имеет критическую, стратегическую важность и важность в сфере безопасности для Израиля и региональной стабильности.

Со своей стороны премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приветствовал инициативу президента США. «Во времена, когда Иран пытается использовать Сирию в качестве платформы, чтобы уничтожить Израиль, президент Трамп смело признает суверенитет Израиля над Голанскими высотами», – написал он в своем микроблоге. Позже Нетаньяху уточнил, что поговорил с Трампом и поблагодарил его за это решение.

Голанские высоты – спорная территория, на которую претендуют Израиль и Сирия. До 1967 г. они входили в состав Сирии, но в ходе Шестидневной войны в 1967 г. две трети высот перешли Израилю. В 1981 г. израильский парламент принял закон о распространении израильской юрисдикции на Голанские высоты.

Против решения израильских властей выступил Совет Безопасности ООН, куда входит и Россия. Генассамблея ООН неоднократно называла решение Израиля занять эту территорию незаконной и призывала вернуть Голаны Дамаску.