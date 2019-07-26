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Соболь отпустили из ОВД и вручили повестку на допрос

Незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы и юриста Фонда по борьбе с коррупцией Любовь Соболь отпустили из ОВД Тверского района Москвы. Об этом сообщила Соболь на своей странице в соцсети Twitter. «Я до сих пор не знаю, на каком основании и по какому поводу была задержана», — заявил она. По ее словам, в ОВД приехал следователь из Следственного комитета и вручил ей повестку, по которой Соболь должна явиться на допрос к 11 утра. «В повестке нет обоснования вызова на допрос и не указано, по какому уголовному делу меня вызывают», — добавила она.

Мосгоризбирком 25 июля решил оставить без изменения решение окружной избирательной комиссии, которая отказала Соболь в регистрации ее кандидатом в депутаты по 43-ему округу Москвы. Такое решение комиссия вынесла на основании заключения графологов, признавших недействительными часть подписей москвичей, предоставленных Соболь для регистрации ее кандидатом в депутаты. Соболь с этим решением не согласилась, заявив, что у нее есть результаты независимой экспертизы, признавшие подписи годными. Юрист заявила, что проведет ночь в здании Мосгоризбиркома и будет там ждать главу Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову. Около полуночи охрана вывела из здания сначала журналистов, а затем вынесла Соболь вместе с диваном, на котором она сидела.

Следственный комитет утром 24 июля возбудил уголовное дело из-за стихийного митинга около здания Мосгоризбиркома. Участников той акции обвиняют в воспрепятствовании работе избирательной комиссии. Стихийный митинг, о котором идет речь, прошел 14 июля. Он был продолжением согласованной властями акции в Новопушкинском сквере за регистрацию кандидатов в Мосгордуму.

Вечером 24 июля следователи пришли с обысками к экс-депутату Госдумы Дмитрию Гудкову и его соратнику Александру Соловьеву, директору Фонда борьбы с коррупцией Ивану Жданову и муниципальному депутату Николаю Баландину. Жданов и Гудков были также вызваны на допрос. Гудков отказался отвечать на вопросы следователя, сославшись на ст. 51 Конституции, которая гласит, что никто не обязан свидетельствовать против себя и своих близких. Допрос Жданова продолжался всю ночь, сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале. На допрос следователи вызывали также Геннадия Гудкова, Юлию Галямину, Любовь Соболь и Елену Русакову.