Новости
Политика
Новости

Соболь отпустили из ОВД и вручили повестку на допрос

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы и юриста Фонда по борьбе с коррупцией Любовь Соболь отпустили из ОВД Тверского района Москвы. Об этом сообщила Соболь на своей странице в соцсети Twitter. «Я до сих пор не знаю, на каком основании и по какому поводу была задержана», — заявил она. По ее словам, в ОВД приехал следователь из Следственного комитета и вручил ей повестку, по которой Соболь должна явиться на допрос к 11 утра. «В повестке нет обоснования вызова на допрос и не указано, по какому уголовному делу меня вызывают», — добавила она.

Мосгоризбирком 25 июля решил оставить без изменения решение окружной избирательной комиссии, которая отказала Соболь в регистрации ее кандидатом в депутаты по 43-ему округу Москвы. Такое решение комиссия вынесла на основании заключения графологов, признавших недействительными часть подписей москвичей, предоставленных Соболь для регистрации ее кандидатом в депутаты. Соболь с этим решением не согласилась, заявив, что у нее есть результаты независимой экспертизы, признавшие подписи годными. Юрист заявила, что проведет ночь в здании Мосгоризбиркома и будет там ждать главу Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову. Около полуночи охрана вывела из здания сначала журналистов, а затем вынесла Соболь вместе с диваном, на котором она сидела.

Следственный комитет утром 24 июля возбудил уголовное дело из-за стихийного митинга около здания Мосгоризбиркома. Участников той акции обвиняют в воспрепятствовании работе избирательной комиссии. Стихийный митинг, о котором идет речь, прошел 14 июля. Он был продолжением согласованной властями акции в Новопушкинском сквере за регистрацию кандидатов в Мосгордуму.

Вечером 24 июля следователи пришли с обысками к экс-депутату Госдумы Дмитрию Гудкову и его соратнику Александру Соловьеву, директору Фонда борьбы с коррупцией Ивану Жданову и муниципальному депутату Николаю Баландину. Жданов и Гудков были также вызваны на допрос. Гудков отказался отвечать на вопросы следователя, сославшись на ст. 51 Конституции, которая гласит, что никто не обязан свидетельствовать против себя и своих близких. Допрос Жданова продолжался всю ночь, сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале. На допрос следователи вызывали также Геннадия Гудкова, Юлию Галямину, Любовь Соболь и Елену Русакову. 

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Технологии
Новости

Apple заявила о покупке модемного бизнеса Intel

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Apple приобретет большую часть модемного бизнеса Intel, говорится в сообщениях, опубликованных на сайтах Apple и Intel. Сумма сделки оценивается в $1 млрд. Сделка закроется в конце текущего года. 

Согласно подписанному сторонами соглашению, Apple получит более 17 000 патентов на беспроводные технологии, в том числе на различные протоколы стандартов сотовой связи и архитектуры модемов. Intel сохранит возможность разрабатывать модемы для приложений, не предназначенных для смартфонов, таких как ПК, устройства интернета вещей и автономные транспортные средства.

О том, что Apple ведет переговоры с Intel о покупке бизнеса по производству 5G-модемов для смартфонов, сообщила 23 июля газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на собственные источники. WSJ называла готовящуюся сделку стратегической для Apple, которая стремится к лидерству при внедрении технологии 5G. По мнению WSJ, сделка выгодна и компании Intel, которая смогла таким образом избавиться от убыточного производства. По данным газеты, компания ежегодно теряет на разработках для смартфонов около $1 млрд. Таким образом, Intel готова отказаться от этого бизнеса по производству модемов для смартфонов, чтобы сосредоточиться на разработках 5G-технологий для других устройств.

Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
  • Главное
  • Популярное
Технологии
Новости

Грузовой космический корабль компании Илона Маска вышел на орбиту

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Грузовой космический корабль Cargo Dragon, принадлежащий компании SpaceX Илона Маска, вышел на орбиту Земли, сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Он должен будет состыковаться с Международной космической станцией (МКС) 27 июля. Запуск грузовика к МКС стал 18-м по счету в рамках коммерческого контракта между NASA и SpaceX и был осуществлен с 40-го пускового комплекса на космодроме NASA на мысе Канаверал.

Cargo Dragon доставит на МКС около 2,3 млн тонн продовольствия, а также оборудования и материалов для научных экспериментов. Среди аппаратов, которые на МКС доставит Cargo Dragon, значится американский космический биомедицинский 3D-принтер, разработанный американскими компаниями Techshot и nScrypt. С его помощью на МКС проведут эксперименты по 3D-печати сердечных тканей и органов.

Это не первая стыковка, которую проведет Cargo Dragon с МКС. В начале мая космический грузовик уже доставил на МКС около 2,5 т продуктов и материалов для научных экспериментов и оборудования. В частности, он привез приборы Orbiting Carbon Observatory-3 (OCO-3) и Space Test Program-Houston 6 (STP-H6). Первый установят на корпусе МКС, чтобы измерять содержание углекислого газа в атмосфере Земли. Второй предназначен для демонстрации новой технологии генерации пучков переменного рентгеновского излучения в космосе.

Компания SpaceX была основана американский инженером и миллиардером Илоном Маском в 2002 г. Компания разработала ракеты-носители Falcon 1, Falcon 9 и Falcon Heavy, а также космический грузовик Cargo Dragon. Ракеты-носители были спроектированы многоразовыми, а грузовой корабль проектировался специально для нужд МКС. Также компания испытывает капсулу для запуска астронавтов в космос и пассажирскую версию космического корабля. Помимо SpaceX Маск является сооснователем PayPal, создателем производителя электрокаров Tesla.

Компания Илона Маска запустила к МКС космический корабль Crew Dragon. Фотографии

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Политика
Новости

Любовь Соболь задержали у здания Мосгоризбиркома

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Юриста Фонда по борьбе с коррупцией Любовь Соболь задержали у здания Мосгоризбиркома, передает телеканал «Дождь». Мосгоризбирком 25 июля отклонил жалобу Соболь на отказ в регистрации ее кандидатом в депутаты. В ответ на это Соболь заявила, что проведет ночь в здании Мосгоризбиркома и будет там ждать главу Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову. Около полуночи охрана вывела из здания сначала журналистов, а затем вынесла Соболь вместе с диваном, на котором она сидела.

На своей странице в Twitter Соболь затем сообщила: «Я в ОВД Тверского района. Якобы начальник ЧОП Мосгоризбиркома написал заявление о воспрепятствовании деятельности. Хотят взять объяснение. Задерживали очень грубо, когда журналисты отошли». По словам Соболь, ее отвели к оперуполномоченному, не дожидаясь адвоката. Позже ее адвокат Иван Сустин заявил «Дождю», что пока неизвестно, за что именно задержали Соболь. В здание ОВД, по словам Сустина, его не пускают.

Ранее окружные избирательные комиссии сочли, что у ряда оппозиционеров большее количество недействительных подписей, чем положено по закону, вследствие чего их не допустили к выборам. Помимо Соболь не были зарегистрированы кандидатами глава совета депутатов Красносельского района Илья Яшин, политик Дмитрий Гудков и его соратник Александр Соловьев, соратник Алексея Навального Иван Жданов, члены партии «Яблоко» Елена Русакова, Кирилл Гончаров и Сергей Митрохин, муниципальные депутаты Константин Янкаускас, Анастасия Брюханова и Юлия Галямина. В ответ на действия властей в Москве 20 июля прошел санкционированный митинг за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Акция, по разным данным, собрала от 12 000 до 22 500 участников. 

Соболь с решением Мосгоризбиркома не была согласна: она сослалась на результаты независимой графологической экспертизы, которая признала забракованные подписи действительными.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Политика
Новости

Палестина объявила о приостановке всех договоренностей с Израилем

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Президент Палестины Махмуд Аббас заявил о том, что Палестина приостанавливает все соглашения, достигнутые с Израилем. Об этом со ссылкой на политика сообщили израильские газета Jerusalem Post и издание Arutz Sheva. «Мы протягиваем руку миру, но не сдадимся перед мерами, к которым прибегают оккупанты», – цитирует палестинского лидера Arutz Sheva. Такое решение палестинские власти приняли в ответ на действия Израиля в Восточном Иерусалиме, объясняют израильские СМИ.

В июне верховный суд Израиля решил, что палестинцы нарушили запрет на сооружение населенных пунктов на востоке Иерусалима, и постановил снести постройки. Жители этих населенных пунктов отказались самостоятельно демонтировать свои дома, поэтому Израиль начал их сносить.

Аббас осудил снос зданий и обвинил Израиль в «вопиющем нарушении международного права» и палестино-израильских соглашений. Обвинив Израиль в проведении «этнической чистки» и совершении «преступления против человечности», Аббас также раскритиковал администрацию США за поддержку израильской политики в отношении Иерусалима. Также Аббас пообещал, что «не будет ни мира, ни безопасности, ни стабильности, пока палестинцы смогут пользоваться своими полными правами в Иерусалиме». «Палестина и Иерусалим не продаются. Они также не могут быть предметом сделки с недвижимостью», – цитирует Jerusalem Post слова палестинского лидера.

В июне Белый дом опубликовал экономическую часть плана «Мир во имя процветания» – мирного урегулирования палестино-израильского конфликта, который длится более 70 лет. Для развития экономики Палестины и соседних арабских стран создается инвестиционный фонд на $50 млрд, более половины пойдет Палестине, остальное – Египту, Ливану и Иордании. Обнародование политической части плана было отложено на осень.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Бизнес
Новости

РБК: Гордеев поручил устранить названную причину гибели пчел

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Вице-премьер Андрей Гордеев поручил нескольким ведомствам ускорить внесение в правительство федерального закона, предусматривающего передачу Россельхознадзору полномочий по контролю за обращением с пестицидами и агрохимикатами. Об этом сообщает РБК со ссылкой на протокол совещания у Гордеева.

Ранее Россельхознадзор заявлял, что именно изъятие у ведомства соответствующих полномочий привело к массовой гибели пчел и употреблению россиянами овощей и фруктов с превышенным остаточным количеством пестицидов, нитратов и нитритов.

Летом в различных регионах России начали массово гибнуть пчелы. Гибель пчел зафиксирована в Татарстане, Мордовии, а также в Брянской, Воронежской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Рязанской и других областях. По данным на 19 июля, погибло 1,3% пчелосемей от общего их количества в стране. 24 июля следователи завели первое уголовное дело по факту массовой гибели пчел в Орловской области. По версии следователей, причиной их гибели стали действия сотрудников одного из местных предприятий.

Россельхознадзор связал гибель пчел с бесконтрольным использованием пестицидов при обработках полей. Ведомство напомнило, что в 2011 г. у него забрали и никому не передали полномочия по надзору в этой области. Минэкономразвития назвало выводы Россельхознадзора однобокими и преждевременными. Минсельхоз отметил, что гибель пчел наносит значительный материальный ущерб пчеловодству, но не назвал какие-либо цифры. Национальная ассоциация пчеловодов и переработчиков пчелопродукции оценила ущерб экономике России в 1 трлн руб. Эта цифра может быть выше.

Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Политика
Новости

Австрия объявила в розыск заподозренного в шпионаже россиянина

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Австрийская полиция объявила в международный розыск россиянина Игоря Зайцева, подозреваемого в работе на Главное разведывательное управление (ГРУ) Генштаба ВС России и передачу Москве секретных сведений. Об этом сообщает Osterreich Zeitung со ссылкой на пресс-службу МВД Австрии.

Россиянину вменяют ведение разведывательной деятельности в ущерб Австрии и разглашение военной тайны. Зайцев также мог склонить отставного австрийского полковника к выдаче России государственной и военной тайны, отмечает Salzburg24. По данным следствия, на одной из встреч отставной полковник получил от подозреваемого почти 30 000 евро наличными.

МВД Австрии распространило в СМИ фотографию Зайцева. По данным ведомства, он родился в Москве 6 апреля 1954 г. Ордер на арест россиянина выдала прокуратура Зальцбурга.

О задержании 70-летнего отставного полковника австрийской армии, заподозренного в шпионаже в пользу России, стало известно в ноябре 2018 г. Kronen Zeitung со ссылкой на минобороны Австрии писала, что он каждые две недели встречался с куратором Юрой и передавал ему некие секретные сведения. Имя задержанного не раскрывалось. Полковник мог работать на Россию около 20 лет – с 1990-х гг. и мог получить за свою работу около 300 000 евро. Из-за этого шпионского скандала министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, у которой президент России Владимир Путин был на свадьбе, отменила визит в Москву.

Выбор редактора
Политика
Новости

СБУ назвала причины освобождения моряков с российского танкера

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Служба безопасности Украины (СБУ) отпустила российских моряков с задержанного в порте Измаил танкера Nika Spirit, поскольку они оказались непричастны к нарушениям законодательства, говорится в сообщении ведомства. Украинские следователи провели обыски и допросы моряков и выяснили, что экипаж танкера не нарушал нормы морского права и законы Украины.

«Украина является правовым государством, добросовестно соблюдает морское международное право и решения Международного трибунала ООН», – отмечается в сообщении.

СБУ сообщила о задержании российского танкера Nika Spirit в порту Измаил днем 25 июля. В украинском ведомстве утверждают, что именно этот корабль блокировал проход украинских кораблей в Керченском проливе в конце ноября 2018 г. Раньше он носил название Neyma, заявили в СБУ. Опознать судно удалось по идентификационному номеру Международной морской организации, который присваивается всем судам. Сотрудники СБУ провели обыски на судне и допросили его экипаж.

На борту были 10 моряков. Представитель посольства России на Украине сообщил, что экипаж освобожден и направляется домой, а судно остается в Измаиле.

Политика
Новости

В офис компании – владельца задержанного на Украине танкера пришли силовики

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Сотрудники правоохранительных органов пришли в офис компании «Фос шипинг менеджмент» в Геленджике, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании. Ранее танкер, принадлежащий этой компании, был задержан Службой безопасности Украины (СБУ).

В профсоюзе моряков агентству пояснили, что судно принадлежит компании «Альтомар шиппинг». По данным источника в экстренных службах Краснодарского края, «Альтомар шиппинг» входит в состав «Фос шипинг менеджмент». Источник ТАСС в силовых структурах Краснодарского края подтвердил, что правоохранительные органы пришли в офис судовладельца, чтобы выяснить причины отправки танкера на Украину.

СБУ сообщила о задержании российского танкера Nika Spirit в порту Измаил днем 25 июля. В украинском ведомстве утверждают, что именно этот корабль блокировал проход украинских кораблей в Керченском проливе в конце ноября 2018 г. Раньше он носил название Neyma, заявили в СБУ. Опознать судно удалось по идентификационному номеру Международной морской организации, который присваивается всем судам. Сотрудники СБУ провели обыски на судне и допросили его экипаж.

На борту были 10 моряков. Представитель посольства России на Украине сообщил, что экипаж освобожден и направляется домой, а судно остается в Измаиле. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова со ссылкой на Людмилу Денисову добавила, что моряков никто не арестовывал, никаких обвинений им предъявлено не было. Экипаж танкера посадили в автобус и перевозят на территорию Молдавии, откуда они вылетят в Россию, рассказала она.

Бизнес
Новости

Трутнев попросил ФСБ изучить суть претензий к руководству компании Босова

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Вице-премьер Юрий Трутнев, курирующий вопросы развития Дальнего Востока и Арктики, попросил Федеральную службу безопасности (ФСБ) изучить ситуацию с претензиями к руководству «Востокугля» – одной из компаний, которой предстоит наполнять грузами Севморпуть, сообщает «Интерфакс».

Трутнев уточнил, что сам не готов давать комментарии по уголовным делам, но по итогам заседания Госкомиссии по Арктике попросил спецслужбу «рассмотреть внимательно, что там происходит, насколько правомерны те претензии к руководителям компании ["Востокуголь"]».

В конце апреля РБК со ссылкой на источники сообщил, что Красноярское управление ФСБ завело уголовное дело против неустановленных лиц из числа руководства Арктической горной компании (АГК, входит в группу «Востокуголь» Дмитрия Босова и Александра Исаева). Причиной, по данным РБК, стала незаконная добыча и последующая продажа угля на Таймыре. Дело возбуждено по факту незаконной предпринимательской деятельности (ст. 171 УК). Босов проходит по этому делу в качестве свидетеля, отметил источник РБК. Впрочем, источник, близкий к «Востокуглю», заявил изданию, что Босов не является свидетелем по делу.

АГК, по собственным данным, с 2014 г. владела лицензией на геологоразведку на участке р. Малая Лемберова на полуострове Таймыр. В 2016 г. компания открыла Малолемберовское месторождение и получила лицензию на его разведку и добычу. Осенью того же года прокурор Таймырского района Красноярского края провел проверку участка, после чего Росприроднадзор обвинил АГК в самовольной добыче каменного угля марки антрацит и потребовал возместить вред на 2,1 млрд руб. АГК потребовала через суд признать внеплановую проверку Росприроднадзора незаконной. К спору в качестве третьего лица была привлечена ФСБ. Суд отклонил иск компании и ее апелляцию.

Технологии
Новости

МВД попросило у СМИ данные журналистов, освещающих акцию 27 июля

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Управление МВД по Москве попросило руководство СМИ направить в пресс-службу ведомства данные журналистов, которые будут работать на «мероприятиях» 27 июля. Обращение размещено на сайте ведомства. В нем не уточняется, о каких «мероприятиях» идет речь.

Ведомство также рекомендовало журналистам взять с собой документ, удостоверяющий личность, и редакционное удостоверение, а их иностранным коллегам – карточку аккредитации МИД России. «Обращаем внимание на недопустимость использования статуса журналиста не для освещения публичного мероприятия, а для участия в нем», – подчеркнули в полиции.

27 июля не согласованную с властями акцию планируют провести незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму. За призывы к участию в ней 24 июля на 30 суток был арестован политик Алексей Навальный и задержан координатор его московского штаба Олег Степанов.

Ранее московские избирательные комиссии отказали в регистрации нескольким оппозиционным кандидатам в депутаты Мосгордумы. В качестве причины избиркомы назвали недостаточное число достоверных подписей, собранных в их поддержку. В частности, не были допущены глава Красносельского района Илья Яшин, бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков и его соратник Александр Соловьев, сторонники Навального Любовь Соболь и Иван Жданов, «яблочники» Елена Русакова, Кирилл Гончаров и Сергей Митрохин, муниципальные депутаты Константин Янкаускас, Анастасия Брюханова и Юлия Галямина. Оппозиционеры заявили, что их намеренно не хотят допускать к участию в избирательной кампании, и потребовали зарегистрировать всех, кто собрал нужное число подписей.

Политика
Новости

Начальника пресс-службы МВД по Москве наказали из-за дела Голунова

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов привлечен к дисциплинарной ответственности из-за ошибок в освещении дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Об этом говорится в ответе управления на запрос председателя Республиканского юридического общества Александра Хаминского, которое есть в распоряжении РБК.

В ответе сообщается, что Титов привлечен к ответственности по результатам служебной проверки. Какая именно мера применена в отношении начальника пресс-службы ГУ МВД по Москве, не уточняется.

Хаминский – бывший член общественного совета при ГУ МВД по Москве, его запрос касался правовой оценки действий Титова. Ответ ему прислали за подписью руководителя управления по взаимодействию с институтами гражданского общества и средствами массовой информации Александра Князева.

Титов в разговоре с РБК подчеркнул, что не комментирует действия Хаминского. Он не ответил на вопросы о примененном к нему наказании. Князев не ответил на звонки и сообщения издания. РБК направил запрос в пресс-центр МВД России.

Голунова задержали 6 июня по подозрению в сбыте наркотиков. В сообщении МВД о задержании журналиста говорилось, что полицейские якобы нашли свертки с порошком при его личном досмотре и по месту его проживания. К сообщению были прикреплены фото нарколаборатории, которая якобы была дома у Голунова. Знакомые журналиста обратили внимание, что на кадрах не его квартира, но Титов опровергал, что фото сделаны в другом месте. Позже управление признало ошибку.

Голунов вину не признал и заявил, что наркотики ему подбросили. 11 июня с него сняли все обвинения. Президент России Владимир Путин уволил двух генералов – руководителя УВД по Западному округу Москвы Андрея Пучкова и руководителя управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД Москвы Юрия Девяткина. В дальнейшем были уволены и другие офицеры московской полиции.

Читать ещё
Preloader more
Фото
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow