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Матрос с Nika Spirit рассказал детали задержания танкера

Матрос танкера Nika Spirit Илья Дерябкин рассказал РБК подробности задержания российского танкера в украинском порту Измаил. По его словам, сначала на судно зашли около 15 сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ). «Все было тихо-мирно. Пара человек была с пистолетами. Потом еще пришло человек пять. В общей сложности в задержании участвовали человек 20», – отметил Дерябкин.

Собеседник РБК уточнил, что в ходе допроса на судне с экипажем говорили только на русском языке, беседа проходила спокойно, «никто не хамил». «Нас спрашивали о том, где мы были в определенный период в прошлом году, где вышли, как вышли, зачем вышли, сколько шли», – рассказал Дерябкин. Корабль сотрудники СБУ не повредили, добавил он.

По словам матроса, главное, что «предъявляли» украинцы, – это то, что задержанное судно участвовало в керченском инциденте в ноябре 2018 г. «И нас спрашивали, кто и где был в этот момент», – пояснил Дерябкин. Он уточнил, что члены экипажа не знали о возможном участии судна в прошлогоднем инциденте в Керченском проливе.

СБУ сообщила о задержании российского танкера в порту Измаил 25 июля. По данным украинской спецслужбы, танкер под другим названием – Neyma в ноябре 2018 г. использовался для задержания кораблей ВМС Украины в Керченском проливе. На борту танкера были 10 моряков. Их отпустили без предъявления обвинений. СБУ пояснила, что они не причастны к нарушению законодательства. Сначала моряки доехали на автобусе до Молдавии, а оттуда на самолете вылетели в Москву. Капитан Nika Spirit Илья Дробязко по прибытии в Москву рассказал «Интерфаксу», что не собирается давать показания украинскому суду, так как он не свидетель по делу о конфликте в Керченском проливе.