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Экипаж задержанного на Украине российского танкера прилетел в Москву

Члены экипажа российского танкера Nika Spirit, задержанного в порту Измаил в Одесской области, прибыли в Москву, сообщает корреспондент «Интерфакса». По его данным, они прилетели в аэропорт «Домодедово» рейсом из Кишинева.

Согласно данным на сайте аэропорта, в 3:37 мск туда прибыл совмещенный рейс Air Moldova и S7. Выдача багажа окончена, отмечается в сообщении.

Капитан Nika Spirit Илья Дробязко по прибытии в Москву рассказал «Интерфаксу», что не собирается давать показания украинскому суду, так как он не свидетель по делу о конфликте в Керченском проливе. Экипаж судна не нарушал ни украинских, ни российских законов, подчеркнул он: перед заходом в Измаил все формальности были соблюдены.

Люди, которые представились сотрудниками военной прокуратуры Одессы, пришли на следующий день после того, как судно пришвартовалось у судоремонтного завода, рассказал Дробязко. Экипаж не планировал конфликтовать с украинскими силовиками, хотя он и считает, что они не имели права подниматься на борт без представителя российского консульства, отметил капитан Nika Spirit. Представители прокуратуры разъяснили права и обязанности членам экипажа, добавил он: «Все было мирно, разрешали связываться с родными».

Старший механик российского танкера Сергей Карпов также сообщил «РИА Новости», что действия украинских силовиков были корректными, они не грубили и не применяли силу. Карпов отметил, что моряки поначалу приняли ситуацию за шутку: «Потом посмотрели – все серьезно. Потом увидели, что отношение нормальное».

О том, что Nika Spirit задержан в порту Измаил, 25 июля сообщила Служба безопасности Украины (СБУ). Она утверждает, что именно этот корабль блокировал проход украинских кораблей в Керченском проливе в конце ноября 2018 г. На борту были 10 моряков. Они непричастны к нарушению законодательства, поясняла СБУ.