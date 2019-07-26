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Экипаж задержанного на Украине российского танкера прилетел в Москву

Ведомости
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Члены экипажа российского танкера Nika Spirit, задержанного в порту Измаил в Одесской области, прибыли в Москву, сообщает корреспондент «Интерфакса». По его данным, они прилетели в аэропорт «Домодедово» рейсом из Кишинева.

Согласно данным на сайте аэропорта, в 3:37 мск туда прибыл совмещенный рейс Air Moldova и S7. Выдача багажа окончена, отмечается в сообщении.

Капитан Nika Spirit Илья Дробязко по прибытии в Москву рассказал «Интерфаксу», что не собирается давать показания украинскому суду, так как он не свидетель по делу о конфликте в Керченском проливе. Экипаж судна не нарушал ни украинских, ни российских законов, подчеркнул он: перед заходом в Измаил все формальности были соблюдены.

Люди, которые представились сотрудниками военной прокуратуры Одессы, пришли на следующий день после того, как судно пришвартовалось у судоремонтного завода, рассказал Дробязко. Экипаж не планировал конфликтовать с украинскими силовиками, хотя он и считает, что они не имели права подниматься на борт без представителя российского консульства, отметил капитан Nika Spirit. Представители прокуратуры разъяснили права и обязанности членам экипажа, добавил он: «Все было мирно, разрешали связываться с родными».

Старший механик российского танкера Сергей Карпов также сообщил «РИА Новости», что действия украинских силовиков были корректными, они не грубили и не применяли силу. Карпов отметил, что моряки поначалу приняли ситуацию за шутку: «Потом посмотрели – все серьезно. Потом увидели, что отношение нормальное».

О том, что Nika Spirit задержан в порту Измаил, 25 июля сообщила Служба безопасности Украины (СБУ). Она утверждает, что именно этот корабль блокировал проход украинских кораблей в Керченском проливе в конце ноября 2018 г. На борту были 10 моряков. Они непричастны к нарушению законодательства, поясняла СБУ.

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ЦИК Украины объявил об итогах обработки 100% протоколов на выборах в Раду

Ведомости
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По итогам обработки 100% протоколов на выборах в Верховную раду Украины партия президента Владимира Зеленеского «Слуга народа» набирает 43,16%, свидетельствуют данные на сайте ЦИК.

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Хакеры стали продавать мошенникам адреса популярных у клиентов банкоматов

Ведомости
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На черном рынке банковских данных россиян выросли цены, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании DeviceLock и еще нескольких представителей компаний, которые занимаются информационной безопасностью. В исследовании говорится, что в начале года выписку по счету клиента за месяц можно было купить за 2000 руб., сейчас она обойдется желающему в 15 000 руб. Кроме того, на этом рынке появилась и новая услуга – продажа адресов банкоматов, которыми пользовался клиент банка в течение месяца. Узнать перечень банкоматов, популярных у конкретного клиента, можно за 8000–15 000 руб.

Сейчас успех мошенников зависит от наличия у них персональных данных клиентов, так как более 90% хищений осуществляется с помощью методов социальной инженерии, объясняют аналитики рост цен на черном рынке персональных данных россиян. Однако число банков, о чьих клиентах злоумышленники хотят узнать побольше, сократилось. Мошенникам интересны прежде всего крупные кредитные организации с большой базой, в идеале – с большим количеством премиальных клиентов с дебетовыми картами, рассказал газете источник в одном из банков.

В ЦБ признали проблему, но заявили, что рост цен на подобные услуги свидетельствует об эффективности мер по противодействию утечкам: злоумышленникам стало сложнее получить информацию. Однако официальную статистику по хищениям средств физлиц по итогам полугодия ЦБ не раскрывает. За прошлый год мошенникам удалось похитить почти в 1,5 раза больше денег с карт россиян – 1,4 млрд руб., по данным ЦБ, это на 44% больше, чем годом ранее.

Самая распространенная схема мошенничества выглядит так: злоумышленник представляется сотрудником службы безопасности банка. У него уже есть некоторые сведения о клиента. Используя эти данные, он пытается войти в доверие, усыпить бдительность жертвы и заставить ее сообщить недостающую для списания денег с карты информацию. В последнее время мошенники стали подменять номера: например, при входящем звонке жертве высвечивается настоящий номер службы поддержки банка.

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Политика
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Соболь отпустили из ОВД и вручили повестку на допрос

Ведомости
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Незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы и юриста Фонда по борьбе с коррупцией Любовь Соболь отпустили из ОВД Тверского района Москвы. Об этом сообщила Соболь на своей странице в соцсети Twitter. «Я до сих пор не знаю, на каком основании и по какому поводу была задержана», – заявила она. По ее словам, в ОВД приехал следователь из Следственного комитета и вручил ей повестку, по которой Соболь должна явиться на допрос к 11 утра. «В повестке нет обоснования вызова на допрос и не указано, по какому уголовному делу меня вызывают», – добавила она.

Мосгоризбирком 25 июля решил оставить без изменения решение окружной избирательной комиссии, которая отказала Соболь в регистрации ее кандидатом в депутаты по 43-ему округу Москвы. Такое решение комиссия вынесла на основании заключения графологов, признавших недействительными часть подписей москвичей, предоставленных Соболь для регистрации ее кандидатом в депутаты. Соболь с этим решением не согласилась, заявив, что у нее есть результаты независимой экспертизы, признавшей подписи правильными. Юрист заявила, что проведет ночь в здании Мосгоризбиркома и будет там ждать главу Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову. Около полуночи охрана вывела из здания сначала журналистов, а затем вынесла Соболь вместе с диваном, на котором она сидела.

Следственный комитет 24 июля возбудил уголовное дело из-за стихийного митинга около здания Мосгоризбиркома 14 июля. Участников той акции обвиняют в воспрепятствовании работе избирательной комиссии. Стихийный митинг был продолжением согласованной властями акции в Новопушкинском сквере за регистрацию кандидатов в Мосгордуму.

Вечером 24 июля следователи пришли с обысками к экс-депутату Госдумы Дмитрию Гудкову и его соратнику Александру Соловьеву, директору Фонда борьбы с коррупцией Ивану Жданову и муниципальному депутату Николаю Баландину. Жданов и Гудков были также вызваны на допрос. Гудков отказался отвечать на вопросы следователя, сославшись на ст. 51 Конституции, которая гласит, что никто не обязан свидетельствовать против себя и своих близких. На допрос следователи вызывали также Геннадия Гудкова, Юлию Галямину, Любовь Соболь и Елену Русакову.

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Apple заявила о покупке модемного бизнеса Intel

Ведомости
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Apple приобретет большую часть модемного бизнеса Intel, говорится в сообщениях, опубликованных на сайтах Apple и Intel. Сумма сделки оценивается в $1 млрд. Она закроется в конце года.

Согласно подписанному сторонами соглашению, Apple получит более 17 000 патентов на беспроводные технологии, в том числе на различные протоколы стандартов сотовой связи и архитектуры модемов. Intel сохранит возможность разрабатывать модемы для приложений на ПК, для устройств интернета вещей и автономных транспортных средств.

О том, что Apple ведет переговоры с Intel о покупке бизнеса по производству 5G-модемов для смартфонов, сообщила 23 июля газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на собственные источники. WSJ называла готовящуюся сделку стратегической для Apple, которая стремится к лидерству при внедрении технологии 5G. По мнению WSJ, сделка выгодна и компании Intel, которая смогла таким образом избавиться от убыточного производства. По данным газеты, компания ежегодно теряет на разработках для смартфонов около $1 млрд. Таким образом, Intel готова отказаться от бизнеса по производству модемов для смартфонов, чтобы сосредоточиться на разработках 5G-технологий для других устройств.

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Грузовой космический корабль компании Илона Маска вышел на орбиту

Ведомости
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Грузовой космический корабль Cargo Dragon, принадлежащий компании SpaceX Илона Маска, вышел на орбиту Земли, сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Он должен будет состыковаться с Международной космической станцией (МКС) 27 июля. Запуск грузовика к МКС стал 18-м по счету в рамках коммерческого контракта между NASA и SpaceX и был осуществлен с 40-го пускового комплекса на космодроме NASA на мысе Канаверал.

Cargo Dragon доставит на МКС около 2,3 млн т продовольствия, а также оборудования и материалов для научных экспериментов. Среди аппаратов, которые на МКС доставит Cargo Dragon, значится американский космический биомедицинский 3D-принтер, разработанный американскими компаниями Techshot и nScrypt. С его помощью на МКС проведут эксперименты по 3D-печати сердечных тканей и органов.

Это не первая стыковка, которую проведет Cargo Dragon с МКС. В начале мая космический грузовик уже доставил на МКС около 2,5 т продуктов и материалов для научных экспериментов и оборудования. В частности, он привез приборы Orbiting Carbon Observatory-3 (OCO-3) и Space Test Program-Houston 6 (STP-H6). Первый установят на корпусе МКС, чтобы измерять содержание углекислого газа в атмосфере Земли. Второй предназначен для демонстрации новой технологии генерации пучков переменного рентгеновского излучения в космосе.

Компания SpaceX была основана американский инженером и миллиардером Илоном Маском в 2002 г. Компания разработала ракеты-носители Falcon 1, Falcon 9 и Falcon Heavy, а также космический грузовик Cargo Dragon. Ракеты-носители были спроектированы многоразовыми, а грузовой корабль проектировался специально для нужд МКС. Также компания испытывает капсулу для запуска астронавтов в космос и пассажирскую версию космического корабля. Помимо SpaceX Маск является сооснователем PayPal, создателем производителя электрокаров Tesla.

Компания Илона Маска запустила к МКС космический корабль Crew Dragon. Фотографии

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Политика
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Любовь Соболь задержали у здания Мосгоризбиркома

Ведомости
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Юриста Фонда по борьбе с коррупцией Любовь Соболь задержали у здания Мосгоризбиркома, передает телеканал «Дождь». Мосгоризбирком 25 июля отклонил жалобу Соболь на отказ в регистрации ее кандидатом в депутаты Мосгордумы. В ответ на это Соболь заявила, что проведет ночь в здании Мосгоризбиркома и будет там ждать главу Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову. Около полуночи охрана вывела из здания сначала журналистов, а затем вынесла Соболь вместе с диваном, на котором она сидела.

На своей странице в Twitter Соболь затем сообщила: «Я в ОВД Тверского района. Якобы начальник ЧОП Мосгоризбиркома написал заявление о воспрепятствовании деятельности. Хотят взять объяснение. Задерживали очень грубо, когда журналисты отошли». По словам Соболь, ее отвели к оперуполномоченному, не дожидаясь адвоката. Позже ее адвокат Иван Сустин заявил «Дождю», что пока неизвестно, за что именно задержали Соболь. В здание ОВД, по словам Сустина, его не пускают.

Ранее окружные избирательные комиссии сочли, что у ряда оппозиционеров большее количество недействительных подписей, чем положено по закону, вследствие чего их не допустили к выборам. Помимо Соболь не были зарегистрированы кандидатами глава совета депутатов Красносельского района Илья Яшин, политик Дмитрий Гудков и его соратник Александр Соловьев, соратник Алексея Навального Иван Жданов, члены партии «Яблоко» Елена Русакова, Кирилл Гончаров и Сергей Митрохин, муниципальные депутаты Константин Янкаускас, Анастасия Брюханова и Юлия Галямина. В ответ на действия властей в Москве 20 июля прошел санкционированный митинг за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Акция, по разным данным, собрала от 12 000 до 22 500 участников.

Соболь с решением Мосгоризбиркома не была согласна: она сослалась на результаты независимой графологической экспертизы, которая признала забракованные подписи действительными.

Политика
Новости

Палестина объявила о приостановке всех договоренностей с Израилем

Ведомости
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Президент Палестины Махмуд Аббас заявил о том, что Палестина приостанавливает все соглашения, достигнутые с Израилем. Об этом со ссылкой на политика сообщили израильские газета Jerusalem Post и издание Arutz Sheva. «Мы протягиваем руку миру, но не сдадимся перед мерами, к которым прибегают оккупанты», – цитирует палестинского лидера Arutz Sheva. Такое решение палестинские власти приняли в ответ на действия Израиля в Восточном Иерусалиме, объясняют израильские СМИ.

В июне верховный суд Израиля решил, что палестинцы нарушили запрет на сооружение населенных пунктов на востоке Иерусалима, и постановил снести постройки. Жители этих населенных пунктов отказались самостоятельно демонтировать свои дома, поэтому Израиль начал их сносить.

Аббас осудил снос зданий и обвинил Израиль в «вопиющем нарушении международного права» и палестино-израильских соглашений. Обвинив Израиль в проведении «этнической чистки» и совершении «преступления против человечности», Аббас также раскритиковал администрацию США за поддержку израильской политики в отношении Иерусалима. Также Аббас пообещал, что «не будет ни мира, ни безопасности, ни стабильности, пока палестинцы смогут пользоваться своими полными правами в Иерусалиме». «Палестина и Иерусалим не продаются. Они также не могут быть предметом сделки с недвижимостью», – цитирует Jerusalem Post слова палестинского лидера.

В июне Белый дом опубликовал экономическую часть плана «Мир во имя процветания» – мирного урегулирования палестино-израильского конфликта, который длится более 70 лет. Для развития экономики Палестины и соседних арабских стран создается инвестиционный фонд на $50 млрд, более половины пойдет Палестине, остальное – Египту, Ливану и Иордании. Обнародование политической части плана было отложено на осень.

Бизнес
Новости

РБК: Гордеев поручил устранить названную причину гибели пчел

Ведомости
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Вице-премьер Андрей Гордеев поручил нескольким ведомствам ускорить внесение в правительство федерального закона, предусматривающего передачу Россельхознадзору полномочий по контролю за обращением с пестицидами и агрохимикатами. Об этом сообщает РБК со ссылкой на протокол совещания у Гордеева.

Ранее Россельхознадзор заявлял, что именно изъятие у ведомства соответствующих полномочий привело к массовой гибели пчел и употреблению россиянами овощей и фруктов с превышенным остаточным количеством пестицидов, нитратов и нитритов.

Летом в различных регионах России начали массово гибнуть пчелы. Гибель пчел зафиксирована в Татарстане, Мордовии, а также в Брянской, Воронежской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Рязанской и других областях. По данным на 19 июля, погибло 1,3% пчелосемей от общего их количества в стране. 24 июля следователи завели первое уголовное дело по факту массовой гибели пчел в Орловской области. По версии следователей, причиной их гибели стали действия сотрудников одного из местных предприятий.

Россельхознадзор связал гибель пчел с бесконтрольным использованием пестицидов при обработках полей. Ведомство напомнило, что в 2011 г. у него забрали и никому не передали полномочия по надзору в этой области. Минэкономразвития назвало выводы Россельхознадзора однобокими и преждевременными. Минсельхоз отметил, что гибель пчел наносит значительный материальный ущерб пчеловодству, но не назвал какие-либо цифры. Национальная ассоциация пчеловодов и переработчиков пчелопродукции оценила ущерб экономике России в 1 трлн руб. Эта цифра может быть выше.

Политика
Новости

Австрия объявила в розыск заподозренного в шпионаже россиянина

Ведомости
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Австрийская полиция объявила в международный розыск россиянина Игоря Зайцева, подозреваемого в работе на Главное разведывательное управление (ГРУ) Генштаба ВС России и передачу Москве секретных сведений. Об этом сообщает Osterreich Zeitung со ссылкой на пресс-службу МВД Австрии.

Россиянину вменяют ведение разведывательной деятельности в ущерб Австрии и разглашение военной тайны. Зайцев также мог склонить отставного австрийского полковника к выдаче России государственной и военной тайны, отмечает Salzburg24. По данным следствия, на одной из встреч отставной полковник получил от подозреваемого почти 30 000 евро наличными.

МВД Австрии распространило в СМИ фотографию Зайцева. По данным ведомства, он родился в Москве 6 апреля 1954 г. Ордер на арест россиянина выдала прокуратура Зальцбурга.

О задержании 70-летнего отставного полковника австрийской армии, заподозренного в шпионаже в пользу России, стало известно в ноябре 2018 г. Kronen Zeitung со ссылкой на минобороны Австрии писала, что он каждые две недели встречался с куратором Юрой и передавал ему некие секретные сведения. Имя задержанного не раскрывалось. Полковник мог работать на Россию около 20 лет – с 1990-х гг. и мог получить за свою работу около 300 000 евро. Из-за этого шпионского скандала министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, у которой президент России Владимир Путин был на свадьбе, отменила визит в Москву.

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Политика
Новости

СБУ назвала причины освобождения моряков с российского танкера

Ведомости
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Служба безопасности Украины (СБУ) отпустила российских моряков с задержанного в порте Измаил танкера Nika Spirit, поскольку они оказались непричастны к нарушениям законодательства, говорится в сообщении ведомства. Украинские следователи провели обыски и допросы моряков и выяснили, что экипаж танкера не нарушал нормы морского права и законы Украины.

«Украина является правовым государством, добросовестно соблюдает морское международное право и решения Международного трибунала ООН», – отмечается в сообщении.

СБУ сообщила о задержании российского танкера Nika Spirit в порту Измаил днем 25 июля. В украинском ведомстве утверждают, что именно этот корабль блокировал проход украинских кораблей в Керченском проливе в конце ноября 2018 г. Раньше он носил название Neyma, заявили в СБУ. Опознать судно удалось по идентификационному номеру Международной морской организации, который присваивается всем судам. Сотрудники СБУ провели обыски на судне и допросили его экипаж.

На борту были 10 моряков. Представитель посольства России на Украине сообщил, что экипаж освобожден и направляется домой, а судно остается в Измаиле.

Политика
Новости

В офис компании – владельца задержанного на Украине танкера пришли силовики

Ведомости
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Сотрудники правоохранительных органов пришли в офис компании «Фос шипинг менеджмент» в Геленджике, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании. Ранее танкер, принадлежащий этой компании, был задержан Службой безопасности Украины (СБУ).

В профсоюзе моряков агентству пояснили, что судно принадлежит компании «Альтомар шиппинг». По данным источника в экстренных службах Краснодарского края, «Альтомар шиппинг» входит в состав «Фос шипинг менеджмент». Источник ТАСС в силовых структурах Краснодарского края подтвердил, что правоохранительные органы пришли в офис судовладельца, чтобы выяснить причины отправки танкера на Украину.

СБУ сообщила о задержании российского танкера Nika Spirit в порту Измаил днем 25 июля. В украинском ведомстве утверждают, что именно этот корабль блокировал проход украинских кораблей в Керченском проливе в конце ноября 2018 г. Раньше он носил название Neyma, заявили в СБУ. Опознать судно удалось по идентификационному номеру Международной морской организации, который присваивается всем судам. Сотрудники СБУ провели обыски на судне и допросили его экипаж.

На борту были 10 моряков. Представитель посольства России на Украине сообщил, что экипаж освобожден и направляется домой, а судно остается в Измаиле. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова со ссылкой на Людмилу Денисову добавила, что моряков никто не арестовывал, никаких обвинений им предъявлено не было. Экипаж танкера посадили в автобус и перевозят на территорию Молдавии, откуда они вылетят в Россию, рассказала она.

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