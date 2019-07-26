Политика

Новости

К родителям Янкаускаса пришли с обыском

Полицейские пришли с обыском к родителям муниципального депутата, незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Константина Янкаускаса, сообщил он на своей странице в Twitter. Янкаускас уточнил, что не живет в этой квартире.

Мать Янкаускаса сообщила Дождю, что заперлась изнутри и ждет адвоката. По ее словам, 77-летний отец политика находится в подъезде с силовиками, они ему угрожают и выламывают руки. К ним выехала адвокат от проекта «ОВД-инфо» Вера Гончарова.

Вечером 24 июля с обысками пришли к экс-депутату Госдумы Дмитрию Гудкову и его соратнику Александру Соловьеву, директору Фонда борьбы с коррупцией Ивану Жданову и муниципальному депутату Николаю Баландину. Жданова, Гудкова, Юлию Галямину, Любовь Соболь, Елену Русакову и Янкаускаса также вызвали на допрос.

Ранее Следственный комитет завел уголовное дело из-за стихийного митинга около здания Мосгоризбиркома 14 июля в связи с недопуском независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму. 27 июля в Москве пройдет несогласованная акция протеста в поддержку оппозиционеров.