В предвыборный штаб Ильи Яшина пришли с обыском
В предвыборный штаб главы совета депутатов Красносельского района Ильи Яшина пришли с обыском. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter. Сейчас в штабе никого нет, рассказал Яшин «МБХ медиа».
Полицейские 26 июля также пришли с обыском к родителям муниципального депутата Константина Янкаускаса и в Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. 24 июля обыски проходили у директора ФБК Ивана Жданова и экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова. Нескольких незарегистрованных кандидатов в Мосгордуму вызвали на допрос.
Ранее Следственный комитет завел уголовное дело из-за стихийного митинга около здания Мосгоризбиркома по ст. 141 УК (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий). 27 июля в Москве пройдет несогласованная акция протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.