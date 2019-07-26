В предвыборный штаб Ильи Яшина пришли с обыском

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Владельцы «Ядрово» предупредили о возможных выбросах газа на свалке

Компания, эксплуатирующая мусорный полигон «Ядрово», предупредила о возможных выбросах газа в атмосферу или даже «взрыве газа и пожаре на полигоне». Как пояснили «Коммерсанту» владельцы компании, это может произойти из-за эксплуатации оборудования по сжиганию газа сотрудниками Московской областной специализированной аварийно-восстановительной службы, у которых нет необходимой квалификации.

Накануне Волоколамский городской суд передал аварийной службе арестованное имущество полигона на срок предварительного следствия. В частности, под арест попали уплотнитель для мусора, мини-завод по сжиганию газа, система для сбора фильтрата, весы для взвешивания мусоровозов и система видеонаблюдения.

В отношении ООО «Ядрово» в июне было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 247 УК (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов). Сотрудники компании считают, что судебный процесс сопровождается грубыми нарушениями законодательства.

Владельцы полигона утверждают, что только сотрудники ООО «Ядрово» прошли все этапы обучения работы с заводом по сжиганию газа и знакомы с технологией дегазации. Эксплуатация мощностей без необходимой квалификации, по их мнению, может привести к серьезным последствиям.

По словам подмосковных чиновников, у аварийной службы, которой было передано оборудование, имеются необходимые лицензии на обращение с отходами, пишет «Коммерсантъ».

Весной прошлого года жители Волоколамского района Подмосковья начали жаловаться на неприятный запах с местного мусорного полигона «Ядрово». В больницах оказались около 50 детей с жалобами на плохое самочувствие, однако врачи не нашли у них признаков отравления газом со свалки. В городе проходили многочисленные митинги с требованием закрыть полигон. Однако власти закрыли только часть полигона, где случился выброс свалочного газа.

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