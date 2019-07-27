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Собянин предупредил о провокациях на несогласованной акции у мэрии

На несогласованной акции протеста, которая должна состояться сегодня у здания мэрии Москвы, готовятся серьезные провокации, представляющие угрозу безопасности, жизни и здоровью людей, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, на митинг активно агитируют приезжать граждан из других регионов.

О каких именно провокациях идет речь, мэр не уточнил, отметив только, что это данные правоохранительных органов. «Порядок в городе будет обеспечен в соответствии с действующим законом», – написал он в Twitter.

Также Собянин призвал оппозицию решать все правовые вопросы в установленном порядке, а не с помощью ультиматумов и беспорядков, которые «ни к чему хорошему не приведут».

Оппозиционеры, не допущенные к выборам в Мосгордуму, неделю назад выдвинули ультиматум московским властям. Они пообещали 27 июля выйти на несанкционированный митинг у здания мэрии, если к этому времени не будут зарегистрированы все независимые кандидаты. Оппозиция также требовала встречи с Собяниным, однако мэр так и не ответил на это предложение.

Митинг за допуск независимых кандидатов на выборы