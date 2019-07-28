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Навального доставили в больницу из спецприемника

Политика Алексея Навального увезли в больницу из спецприемника, где он отбывал административный арест, сообщает «Медуза» со ссылкой на медучреждение. По данным издания, Навальный был госпитализирован утром 28 июля в московскую клиническую больницу № 64.

Политик находится в терапевтическом отделении, причины госпитализации медики уточнить отказались. Позже пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что ему поставили диагноз «острая аллергическая реакция». У политика был зафиксирован сильный отек лица и покраснение кожных покровов, написала она в Twitter. Источник аллергии пока не определен. «За всю свою жизнь Алексей никогда прежде не испытывал аллергической реакции», – отметила Ярмыш.

Пресс-секретарь добавила, что в палате Навальный находится под охраной сотрудников полиции. Когда он будет выписан и возвращен обратно в спецприемник, пока не сообщается.

Навальный 24 июля был арестован на 30 суток за призывы выйти на несогласованную акцию протеста. На митинге 20 июля он выдвинул московским властям ультиматум: либо они регистрируют всех независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы, либо оппозиция проведет митинг у мэрии Москвы.

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