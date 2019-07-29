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Директора ФБК Ивана Жданова арестовали на 15 суток

В Зеленограде суд арестовал на 15 суток директора Фонда борьбы с коррупцией, не зарегистрированного кандидата в Мосгордуму Ивана Жданова, сообщает правозащитный проект «Апология протеста» со ссылкой на его адвоката Андрея Егорова.

Егоров уточнил в разговоре с «Медиазоной», что Жданова признали виновным в участии в несогласованной акции, мешавшей движению транспорта и пешеходов (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ).

Московские суды 29 июля арестовали еще нескольких не зарегистрированных кандидатов в Мосгордуму за организацию несогласованных акций. Илья Яшин получил 10 суток ареста, Константин Янкаускас – семь суток, Александр Соловьев – восемь суток. Рассмотрение протокола на Дмитрия Гудкова суд перенес.

Оппозиционеры были задержаны в выходные во время или после акции у мэрии и на Трубной площади. Всего на несогласованной акции протеста 27 июля, по официальным данным, были задержаны 1074 человека. Проект «ОВД-инфо» сообщал о 1373 задержанных.