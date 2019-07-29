Бывшего замминистра энергетики Владимира Милова арестовали на 30 суток
Симоновский районный суд Москвы арестовал на 30 суток бывшего замминистра энергетики и ведущего YouTube-канала «Навальный Live» Владимира Милова, сообщает правозащитный проект «Апология протеста».
Милова задержали 27 июля, когда он вел трансляцию несогласованной акции на YouTube-канале «Навальный Live». Суд признал его виновным в повторном нарушении порядка организации митинга (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). После этого решения суд сразу начал рассматривать второй протокол в отношении Милова за неповиновение сотрудникам полиции (ст. 19.3 КоАП).
Ранее 29 июля московские суды арестовали директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова на 15 суток, главу совета депутатов Красносельского района Илью Яшина – на 10 суток, муниципального депутата Константина Янкаускаса – на 7 суток. Все они были задержаны 27 июля во время или после несогласованной акции в центре Москвы в поддержку не зарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Московская полиция сообщала, что всего на акции были задержаны 1074 человек, проект «ОВД-инфо» насчитал 1373 задержанных.