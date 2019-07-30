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Городу Тулуну в Иркутской области угрожает повторное наводнение

Уровень воды в реке Ия в ближайшие дни может подняться на 4,5 м выше критической отметки, из-за чего продолжится затопление населенных пунктов в пойме реки, сообщается на официальном сайте администрации Тулуна. Критический уровень – 7 м.

Управление МЧС России по Иркутской области рекомендует водителям воздержаться от поездок в сторону Тулуна в целях безопасности. Объявлен перерыв движения для всех видов транспорта на участке федеральной трассы Р-255 «Сибирь» в границах Тулуна. Движение ограничено до особого распоряжения, поскольку вода из реки Ия затопила проезжую часть.

В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 25 человек, без вести пропали семь. За время паводка было подтоплено почти 11 000 жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста, пострадали почти 39 000 жителей. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинску и Тулуну.

Президент Владимир Путин 19 июля посетил Иркутскую область и пообщался с жителями Тулуна. Он остался недоволен работами по ликвидации последствий наводнения. Президент заявил, что были плохо организованы информирование граждан, распределение гуманитарной помощи, осуществление выплат, возведение жилья и инфраструктуры. Вице-премьер Виталий Мутко тогда признался, что ему стыдно за то, как была организована работа. В конце июля в регионе началась вторая волна паводка.

Паводки в Иркутской области. Фотографии