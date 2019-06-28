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В Иркутской области затоплено 2400 домов и федеральная трасса

Ведомости
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В Иркутской области из-за обильных осадков и подъема уровня рек подтоплены около 2400 жилых домов, где проживают 6000 человек, сообщило региональное управление МЧС. Больше всего от паводка пострадали 20 населенных пунктов в трех районах – Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, там введен режим чрезвычайной ситуации.

Кроме того, повреждены 13 автомобильных мостов, включая два моста на федеральной трассе, подтоплены 16 участков дорог местного значения. Из-за подъема уровня воды в реке Уда закрыто движение на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» для всех видов автотранспорта.

МЧС отмечает, что более 800 жителей эвакуированы из затопленных районов, для них создано 17 пунктов временного размещения. Однако в результате паводка погибла семья из двух человек, которая отказалась от эвакуации.

Премьер-министр Дмитрий Медведев выслушал по телефону доклады министра чрезвычайных ситуаций Евгения Зиничева и губернатора Сергея Левченко, отмечает «РИА Новости». Зиничеву поручено вылететь в Иркутскую область для координации работ ликвидации последствий паводка.

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко в течение дня находился за пределами региона, в Туве – на заседании совета при полпреде президента в Сибирском федеральном округе, сообщил «Ведомостям» источник в его окружении. Там же присутствовал спикер заксобрания области Сергей Сокол. По словам другого источника, близкого к руководству Иркутской области, менять программу мероприятия из-за наводнения не стали: Левченко и Сокол полетят в Иркутск из Кызыла в плановом порядке после его завершения – вечером 28 июня.

Новости СМИ2
Бизнес
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«Русгидро» обсуждает со структурой Мельниченко конвертацию долга ДГК

Ведомости
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«Русгидро» ведет переговоры с миноритариями «Дальневосточной энергетической компании» (ДЭК), чтобы конвертировать долг принадлежащей ей «Дальневосточной генерирующей компании» в 40,5 млрд руб. в капитал «Русгидро». Об этом в пятницу на годовом общем собрании акционеров сообщил генеральный директор «Русгидро» Николай Шульгинов.

Конвертацию займа в компании считают наиболее эффективным механизмом снижения долговой нагрузки ДГК, сказал Шульгинов.

52,07% ДЭК принадлежит «Русгидро», 41,84% – у МК «Доналинк» Андрея Мельниченко. Как писал «Коммерсантъ», в правительстве обсуждают сделку между акционерами ДЭК, в результате которой структуры Мельниченко обменяют долю в ДЭК на Лучегорский угольный разрез в Приморье с годовой добычей 5 млн т и Приморскую ГРЭС мощностью 1,46 ГВт. Это может быть условием конвертации долга ДГК.

Шульгинов не ответил на вопрос, фигурируют ли эти активы в переговорах, отметив, что параметры сделки не определены.

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Экономика
Новости

ЦБ: замедление кредитования поможет устойчивому росту экономики

Ведомости
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Замедление роста необеспеченного потребительского кредитования будет способствовать более устойчивым темпам роста российской экономики, говорится в докладе ЦБ.

На сегодняшний день потребкредитование в существенной степени способствует росту потребления и экономики, утверждает регулятор. По оценкам ЦБ, рост ВВП в I квартале 2019 г. мог бы снизиться до нуля при отсутствии такой поддержки. Для того чтобы обеспечить дальнейший положительный вклад потребкредитования в экономический рост, важно обеспечить рост доходов населения за счет роста экономики и производительности труда.

Если рост кредитов будет ограничен, в краткосрочном периоде это приведет к снижению его вклада в экономику, отмечается в докладе. Однако это будет способствовать большей устойчивости банковского сектора,что приведет к более устойчивым темпам экономического роста в долгосрочном периоде.

Ранее первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов называл рост потребкредитования одной из причин снижения доходов населения. На Петербургском международном экономическом форуме министр экономического развития Максим Орешкин назвал неконтролируемый рост потребкредитования одним из основных рисков для российской экономики. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина с ним не согласилась. По ее словам, темпы роста потребкредитования не выше ипотечного, поэтому ситуация не является критической и не несет рисков для экономики страны.

В июне президент России Владимир Путин впервые выразил обеспокоенность по поводу закредитованности населения. Он призвал ЦБ обратить на это внимание, подчеркнув, что «нам не нужно надувать в экономике этих пузырей».

Политика
Новости

Мэй ответила Путину на предложение о восстановлении отношений с Великобританией

Ведомости
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что нормализация отношений Великобритании с Россией возможна только, если Лондон и его союзники перестанут чувствовать угрозу со стороны России. Об этом она беседовала на встрече с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 в Осаке, передает The Guardian. Эта встреча стала первой после отравления в Солсбери Юлии и Сергея Скрипалей.

Вчера, 27 июня, другая британская газета Financial Times (FT) опубликовала интервью с Путиным, в котором президент России выразил уверенность в том, что между двумя странами возможно «полноформатное восстановление межгосударственных отношений, как и бизнесмены обеих стран готовы сотрудничать друг с другом».

«Пока мы видим иную активность России по всему миру: использование дезинформации, кибератаки, а должны видеть, как Россия отказывается от этой деятельности», – цитирует Мэй The Guardian. По словам неназванного представителя администрации британского премьера, c которым побеседовала газета, Мэй также заявила Путину, что Великобритания продолжит безоговорочно защищать либеральную демократию, права человека и равенство всех групп, включая представителей меньшинств, и напомнила позицию Великобритании по Украине и делу Скрипалей.

В интервью FT Путин заявил, что «либеральная идея» «пережила свою цель», когда общественность выступила против иммиграции, открытых границ и мультикультурализма. Он заявил о конце эпохи либерализма, поскольку он противоречит интересам большинства населения. Также Путин в интервью FT отрицал обвинения в причастности России к отравлению Скрипалей: Скрипаль был осужден в России, отбыл свой срок и для государства не представлял никакого интереса.

В начале июня из-за разногласий с британским парламентом об условиях Brexit Мэй объявила об уходе в отставку с поста премьера Великобритании, она также перестанет быть лидером консервативной партии. Сейчас Мэй исполняет обязанности лидера партии и премьера до избрания преемника.

Враждебное государство». Цитаты Терезы Мэй о России

Новости СМИ2
Бизнес
Новости

Московский кредитный банк получил долю в «Аптечной Сети 36,6»

Ведомости
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Московский кредитный банк в рамках финальной стадии реструктуризации долгов «Аптечной сети 36,6» стал ее акционером, получив 19,65% голосующих акций, сообщает пресс-служба банка. Она отмечает, что кредитная организация рассматривает эту инвестицию как долгосрочную.

Бумаги «Аптечной сети 36,6» во II квартале 2019 г. показали рекордный рост – 140%. Причем основной взлет его котировок произошел во второй половине июня. Однако опрошенные «Ведомостями» игроки рынка называли такой взлет искусственным, не подкрепленным реальными финансовыми результатами, поэтому не рассчитывают на продолжение роста этих бумаг.

«36,6» – одна из крупнейших в России аптечных сетей, была основана в 1991 г. По итогам I квартала 2019 г. компания получила 12,5 млрд руб. выручки и заняла четвертое место в России по обороту, согласно оценке DSM Group. Под ее управлением свыше 1300 аптек в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской областях и других регионах под брендами «36,6», «Горздрав», A5 и др.

«Московский кредитный банк» входит в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный ЦБ России. Банк был основан в 1992 г., 56,07% акций банка принадлежат концерну «Россиум», остальные 43,93% – миноритарным акционерам.

Выбор редактора
Новости СМИ2
Политика
Новости

Медведев утвердил список животных, которых нельзя держать дома

Ведомости
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Премьер Дмитрий Медведев утвердил список животных, которых запрещается содержать дома. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

Запрет устанавливается в отношении опасных животных – ядовитых и крупных хищников, а также животных, привычная среда обитания которых значительно отличается от возможных условий содержания их в неволе, что может неблагоприятно влиять на состояние их здоровья, вплоть до гибели.

В частности, речь идет о некоторых видах змей, ящериц, черепах, птиц, рыб и пауков, крокодилах, китообразных, тюленях, моржах, львах, медведях, волках, леопардах, тиграх и других животных.

При этом на содержании могут находиться животные, приобретенные до 1 января 2020 г. Запрет также не касается животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях и океанариумах.

Бизнес
Новости

Белоруссия вернула России четверть объема грязной нефти

Ведомости
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Белорусская «Гомельтранснефть Дружба» – отвечает за работу нефтепровода – закончила возврат в Россию 705 200 т загрязненной дихлорэтаном нефти, передает агентство БэлТА слова заместителя белорусского министра Игоря Ляшенко. 705 200 т – примерно четверть от всей загрязненной хлор-органическими соединениями нефти.

«По состоянию на 26 июня текущего года из Беларуси в направлении России вытеснено уже 705 200 т нефти ненадлежащего качества, и, естественно, она заменена качественной нефтью», – сказал Ляшенко.

Вице-премьер напомнил, что возврат грязной российской нефти в Россию согласован и выполняется согласно дорожной карте по очистке трубопровода «Дружба». К 15 августа на территории Белоруссии не останется грязной нефти с превышенным содержанием дихлорэтана, заявил Ляшенко.

19 апреля загрязненная хлорорганическими соединениями российская нефть Urals по «Дружбе» попала на белорусский НПЗ в Мозыре. 24 апреля Польша и другие страны прекратили ее прокачку.

Недвижимость
Новости

Capital Group достроит элитный долгострой в центре Москвы

Ведомости
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Девелоперская компания Capital Group достроит один из самых известных долгостроев в центре столице. Речь идет о жилом комплексе Sky House на ул. Мытной, д.40–44. Как говорится в сообщении Москомстройинвеста (есть в распоряжении «Ведомостей»), между действующим застройщиком ООО «Олтэр» и Capital Group был подписан договор на выполнение последним функций технического заказчика.

Жилой комплес Sky House общей площадью 146 00 кв. м на территории бывшего стадиона «Труд» начала строить девелоперская компания Mos City Group Павла Фукса. Он предполагал строительство четырех жилых домов премиум-класса на более чем 500 квартир и офисную часть.

Первоначально ЖК хотели сдать в 2011 г., но с тех пор разрешение на строительство несколько раз продлевалось. Застройщиком проекта была компания «Олтэр». По данным «СПАРК-Интерфакса», до 2014 г. она принадлежала брату Фукса Роману.

В 2010 г. у Mos City Group начался конфликт с мэрией Москвы. По результатам прокурорской проверки обнаружилось, что у застройщика не оформлены земельно-правовые отношения на проектирование и строительство. В 2015 г. Департамент имущества Москвы подал в суд заявление о банкротстве компании. С 2018 г. работы на объекте приостановлены. «Олтэр» остался должен городскому бюджету более $42 млн и 346 млн руб. (итого по курсу ЦБ более 3 млрд руб). Тогда же против компании завели дело о мошенничестве, а Павел Фукс был объявлен в розыск.

Сроки, когда проект будет достроен, пока неизвестны. По словам гендиректора Capital Group Валентины Станововой, девелопер сначала проведет обследование технического состояния конструкций и определит необходимый объем работ. «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо зампреда Москомстройинвеста Александра Гончарова сообщал, что объект может быть достроен во второй половине 2021 г. Среди дольщиков объекта есть и публичные люди – семья экс-губернатора Тульской области Владимира Груздева, которая приобрела офисную часть Sky House, и борец Федор Емельяненко, узнала газета. В 2008 г., когда стартовали продажи в жилой части комплекса, цена предложения начиналась от $7000 за кв. м.

Самые известные украинцы, попавшие под санкции России

Экономика
Новости

Кудрин пообещал взять под контроль KPI топ-менеджеров госкомпаний

Ведомости
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Счетная палата возьмет под контроль вопрос о ключевых показателях эффективности (KPI) топ-менеджеров госкорпораций и госкомпаний. Об этом глава Счетной палаты Алексей Кудрин написал на своей странице в Facebook.

Счетная палата намерена анализировать, какие KPI зафиксированы для руководства госкомпаний и госкорпораций, пояснили «Интерфаксу» в ведомстве.

В правительстве признали недостаточным исполнение президентского поручения шестилетней давности по утверждению в госкомпаниях KPI, сообщил ранее РБК со ссылкой на письмо замглавы аппарата правительства Анатолия Кириенко, направленное в адрес премьера Дмитрия Медведева. Достижение KPI должно учитываться при определении зарплаты топ-менеджеров госкомпаний.

В письме отмечается, что нормативный правовой акт, закрепляющий статус KPI, не был установлен. Кроме того, Минэкономразвития не провело анализ эффективности применения KPI и не выполнило поручение правительства о привлечении к ответственности 43 руководителей госпредприятий за неутверждение этих показателей.

Политика
Новости

Дорогу к одному из терминалов «Шереметьево» затопило из-за ливней

Ведомости
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Из-за продолжительных ливней подтоплен участок дороги, ведущей к терминалу В аэропорта «Шереметьево». Об этом сообщается на сайте аэропорта. Из терминала В осуществляются внутренние рейсы.

В частности, затоплен участок на съезде с Лобненского шоссе на Авиационную улицу и на съезде с Шереметьевского шоссе на Лобненское шоссе. Проезд автомобилей к терминалу В затруднен. Сервис «Яндекс.Пробки» сообщает, что движение по этим улицам парализовано.

«Шереметьево» рекомендует пассажирам добираться до аэропорта на «Аэроэкспрессе», а до самого терминала – с помощью поездов, которые курсируют между станциями «Шереметьево 2» (терминалы D,E,F, аэроэкспресс) и станцией «Шереметьево 1» (терминал В). Проезд бесплатный, время в пути – 4 мин, говорится в сообщении аэропорта.

По данным центра погоды «Фобос», за прошедшие сутки в столице выпало свыше 20% месячной нормы осадков. Синоптики отмечают, что дождливая погода в столичном регионе сохранится и в выходные.

Политика
Новости

«Интерфакс» назвал четырех фигурантов дела о выводе денег из «Рольфа»

Ведомости
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Уголовное дело о выводе средств из «Рольфа» возбуждено в отношении четырех руководителей компании, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на постановление суда о проведении обыска по этому делу.

Согласно документу, уголовное дело было возбуждено 25 июня. Его фигурантами стали основатель «Рольфа» Сергей Петров, бывший гендиректор компании Татьяна Луковецкая, директор департамента развития бизнеса Анатолий Кайро и гендиректор кипрской Panabel Limited Г. Кафкалия.

Накануне в офисах «Рольфа» в Москве и Петербурге прошли обыски по уголовному делу о незаконном выводе средств компании за границу (ч. 3 ст. 193.1 УК). По делу был задержан один подозреваемый – Анатолий Кайро. Петров и Луковецкая находятся за границей.

По версии следствия, в 2014 г. Петров вступил в сговор с руководством «Рольфа», чтобы вывести средства компании на счета Panabel Limited. Подозреваемые изготовили заведомо подложный договор о приобретении «Рольфом» у Panabel акций «Рольф эстейта» по завышенной цене в 4 млрд руб. Эти деньги были переведены на счет кипрской компании в австрийском банке.

Бизнес
Новости

Силовики задержали первого фигуранта дела о выводе денег из «Рольфа»

Ведомости
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Сотрудники правоохранительных органов задержали директора департамента развития бизнеса автодилера «Рольф» Анатолия Кайро, передает «Интерфакс» со ссылкой на основателя компании Сергея Петрова. Кайро – заместитель председателя совета директоров «Рольфа», связаться с ним накануне «Ведомостям» не удалось.

Источник в «Рольф» сообщил «Ведомостям», что по делу допросили гендиректора компании Светлану Виноградову и главного финансового директора компании Александру Озерянову, но задерживать их не стали.

27 июня в офисах автодилера в Москве и Петербурге прошли обыски по уголовному делу о незаконном выводе средств компании за границу. Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против основателя «Рольфа» Сергея Петрова. Его подозревают в переводе денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК). Максимальное наказание по этой статье – до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 млн руб. По делу также проходят Кайро и бывший гендиректор «Рольфа» Татьяна Луковецкая.

По данным СКР, в 2014 г. Петров, фактический владелец и руководитель российских компаний ООО «Рольф» и «Рольф эстейт», а также кипрской компании Panabel Limited, вступил в сговор с руководителями этих организаций, чтобы вывести средства компании «Рольф» на счета Panabel Limited. СКР полагает, что соучастники изготовили заведомо подложный договор о приобретении «Рольфом» у Panabel акций «Рольф эстейта» по завышенной цене в 4 млрд руб. После этого средства были перечислены на счет кипрской компании в австрийском банке, считает следствие. Позже через подконтрольные Петрову иностранные организации он снова получил доступ к деньгам. Сам Петров находится за границей, отрицает свою вину и не собирается возвращаться в страну, пока обвинения не будут сняты.

Облигации «Рольфа» на Мосбирже в четверг подешевели на 9,6%. Их доходность к погашению выросла до 13,78%. На закрытие торгов одна биржевая облигация «Рольфа» стоила 94% номинала (1000 руб.).

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