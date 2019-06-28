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В Иркутской области затоплено 2400 домов и федеральная трасса

В Иркутской области из-за обильных осадков и подъема уровня рек подтоплены около 2400 жилых домов, где проживают 6000 человек, сообщило региональное управление МЧС. Больше всего от паводка пострадали 20 населенных пунктов в трех районах – Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, там введен режим чрезвычайной ситуации.

Кроме того, повреждены 13 автомобильных мостов, включая два моста на федеральной трассе, подтоплены 16 участков дорог местного значения. Из-за подъема уровня воды в реке Уда закрыто движение на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» для всех видов автотранспорта.

МЧС отмечает, что более 800 жителей эвакуированы из затопленных районов, для них создано 17 пунктов временного размещения. Однако в результате паводка погибла семья из двух человек, которая отказалась от эвакуации.

Премьер-министр Дмитрий Медведев выслушал по телефону доклады министра чрезвычайных ситуаций Евгения Зиничева и губернатора Сергея Левченко, отмечает «РИА Новости». Зиничеву поручено вылететь в Иркутскую область для координации работ ликвидации последствий паводка.

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко в течение дня находился за пределами региона, в Туве – на заседании совета при полпреде президента в Сибирском федеральном округе, сообщил «Ведомостям» источник в его окружении. Там же присутствовал спикер заксобрания области Сергей Сокол. По словам другого источника, близкого к руководству Иркутской области, менять программу мероприятия из-за наводнения не стали: Левченко и Сокол полетят в Иркутск из Кызыла в плановом порядке после его завершения – вечером 28 июня.