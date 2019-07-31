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Полиция проводит обыски по делу о массовых беспорядках на акции 27 июля

Полицеские проводит обыски по делу об организации массовых беспорядков на акции оппозиции 27 июля , сообщается на сайте проекта «ОВД-инфо». Первая информация об обысках появилась около 4 утра. В частности, обыскивают квартиру руководителя движения «Левый блок» Василия Кузьмина. Правоохранители изъяли его компьютер, а затем повезли в Следственный комитет.

Также об обысках правозащитникам сообщил участник акции 27 июля Сергей Фомин. В квартиру его родителей родители пришли полицейские, Фомина в тот момент дома не было. Также обыск проходит в его квартире. «Ведомости» пока не получили от правоохранительных органов подтверждения информации о проведении обысков в квартирах участников акции.

Следственный комитет завел уголовное дело о массовых беспорядках на прошедшем 27 июля митинге оппозиции. За совершение этого преступления предусмотрено лишение свободы на срок от 8 до 15 лет. В этот день прошла многотысячная несанкционированная властями акция протеста. Москвичи призывали зарегистрировать оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Полицейские начали задержания еще до начала акции, в автозаках оказывались не только протестующие, но и туристы и прохожие. Согласным официальным данным, в тот день задержали за участие в митинге 1074 человека. Проект «ОВД-инфо» насчитал 1373 задержанных.

По итогам несогласованной акции в центре Москвы 27 июля также заведено три уголовных дела о применении насилия в отношении представителей власти. По этой статье максимальное наказание – лишение свободы на срок до пяти лет.