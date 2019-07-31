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Статс-секретарь «Ростеха» ушла в отставку

Статс-секретарь и директор по правовому обеспечению и корпоративному управлению «Ростеха» Алла Лалетина уволилась из госкорпорации, сообщили «Ведомостям» два топ-менеджера предприятий оборонной промышленности. Это произошло около месяца назад. На позицию статс-секретаря она была назначена всего лишь в апреле 2019 г., до этого занимая сохраненную за ней должность директора по правовому обеспечению и корпоративному управлению.

По словам собеседников «Ведомостей», вопросы корпоративного управления возложены на Олега Евтушенко (с 2016 г. занимал должность исполнительного директора «Ростеха»), а юридические вопросы – на бывшего директора «Оборонпрома» и вице-президента ОАК Павла Осина.

«Уход Аллы Лалетиной связан с семейными обстоятельствами. Должность директора по правовому обеспечению занял Павел Осин, который пришел в корпорацию с поста вице-президента ПАО «ОАК» по организационному развитию и корпоративной интеграции», – сообщила представитель «Ростеха».